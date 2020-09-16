Как звучит Черняевский лес? Послушайте на платформе Sounds of the Forest

Звуки Черняевского леса Перми можно послушать на сайте Sounds of the Forest. На карте сайта собраны звуки лесов всего мира. Пока на сайте есть только два леса из России: лес в деревне Верхнее Косьмово Калужской области и Чернявский лес в Перми.

Чтобы послушать запись звуков леса, нужно нажать на желтый кружок на интерактивной карте. Аудиофайл запустится через платформу Soundcloud. Архив можно пополнять самостоятельно, для этого требуется заполнить специальную форму.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.