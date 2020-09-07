В эти выходные в Перми пройдет большой трехдневный фестиваль «День рождения рек»

В эти выходные, с 11 по 13 сентября в Перми пройдет большой трехдневный фестиваль «День рождения рек» (0+). Главными площадками станут долины малых рек, набережная Камы и музей современного искусства PERMM.

В программе фестиваля – захватывающие путешествия для всей семьи по эко-маршрутам Перми, вдохновляющие эко-квесты, семичасовой музыкальный концерт «Люди реки» в амфитеатре на набережной Камы и мистическая арт-секция с видео-перформансами, стрит-арт-интервенциями, детскими мастерскими от музейного «Чердака» и шествием гигантских светящихся рыб после заката.

Так, 11 сентября с 12:00 до 18:00 гости фестиваля смогут посетить большую конференцию в музее PERMM (бульвар Гагарина, 24, 3 этаж), где экологи, эко-активисты, художники и дизайнеры поговорят о включении проблем «хрупких экологий» в художественные проекты — новой модели взаимодействия искусства, экологического и социального активизма.

Все три дня с 12:00 до 18:00 будут проходить пешеходные экскурсии в долину реки Егошихи. Вместе с экскурсоводами гости смогут пройтись по загадочным тропам в центре города, послушать удивительные истории и просто полюбоваться красивым пейзажем.

12 и 13 сентября в рамках фестиваля пройдут «Эко-квесты» и «Чистые игры». 13 сентября в 19:30 на набережной Камы пройдет парад воздушных светящихся рыб. Волшебные рыбы будут созданы пермскими семьями в ходе масштабной арт-резиденции и творческих мастер-классов.

13 сентября с 15:00 до 22:00 продюсерский центр KAMWA представит программу «Люди реки» с участием музыкантов из Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска.

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