Число барбершопов в Перми за год выросло на треть

За три года в Перми количество барбершопов увеличилось на 71,4%. С этим показателем город оказался на втором месте среди городов-миллионников. Больше всего мужских салонов за последние несколько лет открылось в Воронеже (+76%). Также среди лидеров Волгоград (+70,2%).

Пермь оказалась в тройке лидеров и стоимости стандартного набора услуг в барбершопах (стрижка, оформление и стрижка бороды, маникюр и педикюр). Она составляет 5,8 тыс. рублей: среднестатистический пермяк может позволить себе 16 посещений в месяц. Чаще в мужские салоны могут ходить москвичи и красноярцы.

Информационный обзор редакции.