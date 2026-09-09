Число барбершопов в Перми за год выросло на треть

В Перми становится больше барбершопов: за последний год их число выросло на 23,1%. По данным 2ГИС, сейчас в городе действует уже 96 таких салонов.
За три года в Перми количество барбершопов увеличилось на 71,4%. С этим показателем город оказался на втором месте среди городов-миллионников. Больше всего мужских салонов за последние несколько лет открылось в Воронеже (+76%). Также среди лидеров Волгоград (+70,2%).
Пермь оказалась в тройке лидеров и стоимости стандартного набора услуг в барбершопах (стрижка, оформление и стрижка бороды, маникюр и педикюр). Она составляет 5,8 тыс. рублей: среднестатистический пермяк может позволить себе 16 посещений в месяц. Чаще в мужские салоны могут ходить москвичи и красноярцы.
Информационный обзор редакции.
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