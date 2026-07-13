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Косметическая сеть Keauty объявила об уходе из Перми

Администрация магазина корейской косметики Keauty сообщила, что вынуждена закрыть офлайн-точки в Перми. Месяц назад в городе работало два магазина — на Комсомольском проспекте, 49 и на 25 Октября, 24.

Сеть магазинов корейской косметики Keauty / Telegram

Магазин на Комсомольском проспекте уже закрыт, точка на 25 Октября продолжает работать до 19 июля. Сейчас сеть ликвидирует остатки продукции.

Напомним, сеть магазинов корейской косметики зашла в город в 2018 году. Проект считается крупнейшим поставщиком корейских брендов в Россию — на его полках можно найти хиты Celimax, Secret Skin и The History Of Whoo.

С момента открытия в Перми у сети было пять точек оффлайн-продаж: в том числе в ТРК «Семья», ТЦ «Кит» и в ТРК «Столица». Позднее их количество было сокращено до двух.

Ранее мы сообщали, что рестораны и салоны красоты будут награждать новой отметкой «Особенно хорошее место».

Информационный обзор редакции.

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