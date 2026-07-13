Косметическая сеть Keauty объявила об уходе из Перми

Магазин на Комсомольском проспекте уже закрыт, точка на 25 Октября продолжает работать до 19 июля. Сейчас сеть ликвидирует остатки продукции.

Напомним, сеть магазинов корейской косметики зашла в город в 2018 году. Проект считается крупнейшим поставщиком корейских брендов в Россию — на его полках можно найти хиты Celimax, Secret Skin и The History Of Whoo.

С момента открытия в Перми у сети было пять точек оффлайн-продаж: в том числе в ТРК «Семья», ТЦ «Кит» и в ТРК «Столица». Позднее их количество было сокращено до двух.

Ранее мы сообщали, что рестораны и салоны красоты будут награждать новой отметкой «Особенно хорошее место».

Информационный обзор редакции.