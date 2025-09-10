Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Духи с ароматом пермского периода собираются создать в Перми

В Перми собираются воссоздать аромат пермского периода и разработать духи «Пермское море». По задумке автора они станут отражением красоты и истории региона.

Ольга Захарова/ВКонтакте

Автор идеи — художник-керамист Ольга Захарова — начала краундфандинговую кампанию на разработку формулы аромата. Она намерена создать «Пермское море» вместе с парфюмером Виолой Новоселовой, которая работает вместе с известными модными домами.

«Как и вы, я люблю свой Пермский край, и его богатую историю, особенно пермский период палеозойской эры, вдохновляет меня на создание уникальных композиций. Это время, когда наша земля была покрыта тропическими лесами и была домом для удивительных существ. Этот удивительный период придал нашей земле уникальный характер и атмосферу, которые я хочу запечатлеть в аромате», — поделилась Ольга Захарова.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми выпускают духи с ароматом Закамска и правого берега Камы.

Информационный обзор редакции.

