Число бьюти-салонов за год выросло на 3,6 процента

По состоянию на 1 августа число салонов красоты в Перми достигло 870. Среди российских городов-миллионников рынок таких заведений значительнее всего вырос в Волгограде — на 12,5% (764), Челябинске — на 12,4% (886) и Краснодаре — на 10,3% (2402).

Бьюти-услуги выросли в цене: в среднем по стране на 14%. Это связано в основном с подорожанием оборудования, расходными материалами и текущими платежами.

Информационный обзор редакции.