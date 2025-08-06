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Число бьюти-салонов за год выросло на 3,6 процента

Количество салонов красоты и косметологических клиник в Перми за год выросло на 3,6%. Такими данными делятся в издании «Коммерсант» со ссылкой на Яндекс. Карты.

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По состоянию на 1 августа число салонов красоты в Перми достигло 870. Среди российских городов-миллионников рынок таких заведений значительнее всего вырос в Волгограде — на 12,5% (764), Челябинске — на 12,4% (886) и Краснодаре — на 10,3% (2402).

Бьюти-услуги выросли в цене: в среднем по стране на 14%. Это связано в основном с подорожанием оборудования, расходными материалами и текущими платежами.

Информационный обзор редакции.

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