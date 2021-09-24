Телеканал ТНТ4 выпустил парфюм специального назначения к выходу нового реалити-сериала «Солдатки.Спецназ»

Продюсеры реалити-сериала отправили 14 девушек в реальное подразделение спецназа. Там им предстоит пройти ту же подготовку, которую проходят элитные бойцы российской армии, и жить в том же режиме, в каком проводят свои будни реальные спецназовцы. Но создатели «Солдаток» подчеркивают, что для них важна не физическая подготовка девушек, а их мотивация, сила духа, вера в себя и личный стержень. Эти же ценности ТНТ4 и «Библиотека ароматов» стремились передать в букете парфюма.

«Парфюм специального назначения №1» передает всю легкость, свежесть и палитру эмоций, которые остаются после бури – такое же настроение испытывают после того, как пройдут тяжелейшее испытание, физическую и моральную перезагрузку. Многогранность раскрытия этой композиции поражает: свежие, луговые и землистые ноты, выступая друг за другом, складываются в идеальное сочетание, которое передает зелено-влажный аромат, как после летней грозы. Чистый, манящий запах озона и пропитавшейся влагой земли, подобный глотку свежего воздуха, который точно невозможно проигнорировать.

«Парфюм специального назначения №2» с более отчетливым и выраженным послевкусием отражает решимость идти до конца и уверенность в себе, прибывающую после добытого результата. Это ярко выраженный древесно-пряный аромат, рассказывающий об эмоциях победы. Ощущение пряных нот с древесным шлейфом Махагони, тепло природного дерева создает ощущение прилива энергии. В этом аромате есть все: решительность, страсть, и победа.

Приобрести коллекцию ТНТ4 и «Библиотеки ароматов» можно на сайте. Реалити-сериал «Солдатки. Спецназ» выйдет 24 сентября – смотрите на ТНТ4 и видеосервисе PREMIER.

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