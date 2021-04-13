В Перми состоится всероссийский форум «Империя красоты»

В частной филармонии «Триумф» 27 мая пройдет ежегодный всероссийский форум «Империя красоты». В рамках форума пройдет несколько чемпионатов для мастеров Перми и Пермского края, а также из других городов России различного уровня подготовки в сфере парикмахерского искусства и декоративной косметики:

X полуфинал чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей

Чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей среди учебных заведений

V Открытый чемпионат по парикмахерскому искусству «БИТВА мужских парикмахеров», «БАРБЕРПЕРМЬ 2021»

Конкурс «Лучшие мастера города Перми и Пермского края» от проекта «Покупай Пермское». Лучшие мастера получат призвание и подарки от проекта «Покупай Пермское».

В программе Форума эксклюзивные авторские тренинги, обучающие семинары и мастер-классы от ведущих стилистов России, семинары взаимодействия с государственными органами власти, обсуждения вопросов сотрудничества общественных организаций, обслуживающих предприятий, образовательных учреждений, поставщиков оборудования и материалов, СМИ и специализированная выставка индустрии красоты.