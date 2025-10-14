Рассказываем, какие заведения будут участвовать в Российском ресторанном фестивале и что будут готовить

Curtis Bar: пирог с судаком и соусом «Шампань», шаньга картофельная с тартаром из удмуртского бычка; лепешка рота с жюльеном из микса уральских грибов; печенье «Персик» с начинкой из вареной сгущенки

The HOUND: гренка с салом и икрой щуки; тартар из телятины с белыми грибами; лангустины в пряном цитрусовом соусе; тилапия с салатом из свежих овощей; свиное ребро в соусе «смородина-мята»; яблочный крамбл со смородиной

«Люля-Любя»: ассорти закусок из пряных шариков пхали, рулетиков из маринованных перцев и баклажанов с ореховой начинкой; салат с жареными сырными шариками и апельсиново-горчичным соусом; посикунчик с телятиной и соусом мацони; пряная телятина, томленая в «Киндзмараули», с овощами под румяной шапкой; груша со сливочно-манговым кремом и голубикой.

Недавно мы рассказывали о том, что пермские рестораны и кафе войдут в Ultima Guide Урал: в нем представят топ-40 заведений.

Информационный обзор редакции.