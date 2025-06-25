Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Герои
  • News
Герои

Поделиться:

Известно, когда в «холме» на эспланаде планируют открыть кофейню Monkey Grinder

В одном из «холмов» на эспланаде собираются открыть новую кофейню сети Monkey Grinder. На днях стало известно, что торги на пятилетнюю аренду здания, которое находится ближе к улице Ленина, выиграл бизнесмен Александр Миллер, развивающий сеть пермских заведений.

Monkey Grinder/ВКонтакте

Новую кофейню Monkey Grinder планируют открыть в декабре 2025 года. «Надеемся, что это место будет центром притяжения молодежи, гостей и жителей города, а мы, в свою очередь, постараемся создать уютную атмосферу и подарить городу еще одно стильное пространство. Не забудем и про свою главную задачу — радовать гостей качественным кофе», — поделились представители кофейной сети.

Недавно мы рассказывали о том, что создатель «Мясологии», «Гриль-Гаража» и «Терруара» Александр Сидорук намерен запустить новый гастрономический проект.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: