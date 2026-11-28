Вечер продолжает дружбу отеля и выдающихся артистов балета, которая выросла из исторического соседства отеля и Михайловского театра. Артисты и музыканты останавливаются в Гранд Отеле Европа со времён Иоганна Штрауса, и для прима-балерины театра Анжелины Воронцовой отель стал первым домом после приезда в Петербург. Юлия Пашковская, генеральный директор Гранд Отеля Европа, рассказала, что так и возникла идея десерта-подношения и выставки. Гости собрались, чтобы увидеть фотопроект о балерине, послушать неаполитанские песни и первыми попробовать десерт, созданный в её честь.
Премьер Михайловского театра Никита Четвериков
Галина Петрова, Анастасия Мельникова с дочерью Марией
Анна Петренко
Гостями вечера стали ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, директор балетной труппы Михайловского театра Андрей Кулигин, премьер Михайловского театра Никита Четвериков, актриса Анастасия Мельникова, директор «Манежа» Анна Ялова, актёр Андрей Носков, основатель и идеолог longevity-курорта «Первая Линия» Мария Грудина и Галина Голованова.
Директор балетной труппы Михайловского театра Андрей Кулигин
солист Мариинского театра Карлос Д'онофрио
Солист Мариинского театра Карлос Д'онофрио по-итальянски исполнил для Анжелины и гостей вечера неаполитанские песни. После этого гости перешли к дегустации десерта «Роза Анжелина», созданного Анжелиной Воронцовой и шеф-поваром Дениса Соболева. Роза — любимый цветок Анжелины, а шоколад и малина — любимые лакомство, поэтому десерт получит соответствующую форму и наполнение. Все вместе символизирует нежность и одновременно силу характера балерины.
С 3 декабря десерт «Роза Анжелина» можно будет попробовать в кафе «Мезонин», а выставку можно посмотреть уже прямо сейчас.
Фото: Анастасия Большакова
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