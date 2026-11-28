Вечер продолжает дружбу отеля и выдающихся артистов балета, которая выросла из исторического соседства отеля и Михайловского театра. Артисты и музыканты останавливаются в Гранд Отеле Европа со времён Иоганна Штрауса, и для прима-балерины театра Анжелины Воронцовой отель стал первым домом после приезда в Петербург. Юлия Пашковская, генеральный директор Гранд Отеля Европа, рассказала, что так и возникла идея десерта-подношения и выставки. Гости собрались, чтобы увидеть фотопроект о балерине, послушать неаполитанские песни и первыми попробовать десерт, созданный в её честь.