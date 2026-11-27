В честь открытия в мини-отпуск отправились Анна Балагурова и Саша Новоселова (прямо с Новой Голландии), коллекционер Кирилл Авелев, галеристы Марина Гисич и Любовь Леонтьева, художники Виталий Пушницкий и Владимир Абих, актрисы Дарья Кукарских, Полина Сидихина с сестрой, девелоперы Илья и Галина Линник, фуди-экономист Мария Евневич, директор ДС «Юбилейный» Наталья Назарова. Молодые гастрородители Ксения Дубяго и Антон Садчиков ради такого случая оставили ребенка няням, автор бестселлера Entertaining Haute Couture об искусстве сервировки Ольга Гусева оценила подачу в морском стиле, фэшиниста Наталья и Вячеслав Сухотерины, Анастасия Парфенова, Анастасия Петрук и звездный стилист Эля Тулебаева планировали образы для прогулок по побережью.