Ресторан открылся 26 ноября в ЖК «Леонтьевский мыс» — двухэтажное белое здание с горящими буквами Pont над входом само напоминает пришвартованную многопалубную яхту. Внутри — проекции воды на стенах и люстра из полутысячи стеклянных капель, терраццо из выложенной вручную черноморской гальки, светящиеся панно из голубого мрамора, подвесы из стекла ручного литья.
Андрей и Ксения Будкины
Pont — ресторан о вкусах, культурах и традициях Черного моря, и в основе его концепции — прежде всего кухня Юга России и твисты на кухни соседей по черноморскому побережью Болгарии, Румынии, Турции и Грузии.
Валерия Чуркина и Анастасия Парфенова
Шеф Михаил Лучшев («Гранд Отель Европа», Corinthia St. Petersburg, Department 57, Pio al Porto) переосмысляет гастрономию берегов Черного моря: в меню — рыба и морепродукты, блюда из теста и открытый огонь. Традиционные рецепты здесь выглядят новаторскими: крымские мини чебуреки с крабом, маринованная барабуля на тартине, голубец с морепродуктами, пиде и калкан.
Михаил Лучшев
Анастасия Парфенова
В честь открытия в мини-отпуск отправились Анна Балагурова и Саша Новоселова (прямо с Новой Голландии), коллекционер Кирилл Авелев, галеристы Марина Гисич и Любовь Леонтьева, художники Виталий Пушницкий и Владимир Абих, актрисы Дарья Кукарских, Полина Сидихина с сестрой, девелоперы Илья и Галина Линник, фуди-экономист Мария Евневич, директор ДС «Юбилейный» Наталья Назарова. Молодые гастрородители Ксения Дубяго и Антон Садчиков ради такого случая оставили ребенка няням, автор бестселлера Entertaining Haute Couture об искусстве сервировки Ольга Гусева оценила подачу в морском стиле, фэшиниста Наталья и Вячеслав Сухотерины, Анастасия Парфенова, Анастасия Петрук и звездный стилист Эля Тулебаева планировали образы для прогулок по побережью.
Фото: Анастасия Большакова
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