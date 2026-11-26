Закончился ужин бурно: в лунном свете, пока гости поглощали пирожные с лакрицей и ванилью (по форме напоминающие активированный уголь), желе со вкусом бабл-гам и чизкейки с взрывной карамелью и расплавленным металлом, в зал ворвались два лысых мужчины. Они украли и разломали установленную здесь античную колонну и стащили огромный слиток золота — ошарашенными взглядами их провожали директор БДТ Татьяна Архипова и директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, художественный руководитель фестиваля «Дягилев P.S.» Наталья Метелица.

В воцарившемся хаосе появилась Кугуш и походкой одержимой, в мостике обошла пространство наступившего апокалипсиса. Неожиданный финал наконец-то оторвал коллекционеров Игоря Суханова и Дениса Химиляйне от обсуждения прошедших накануне ночью торгов Sotheby’s.