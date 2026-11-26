Галерея Anna Nova и фестиваль «Дягилев P.S.» собрали коллекционеров, директоров театров и музеев, а также арт+фэшн героев Петербурга на «мистериальный перформанс-ужин» под названием «Симпозиум» от художницы Алины Кугуш и бренд-шефа «Гранд Отеля Мойка 22» Николая Хвалынского.
Ужин стал прологом к выставке Александры Гарт «Озимандия» (художницы 2024 года по версии ярмарки Cosmoscow и лауреатки премии «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга»), в которой художница размышляет о конечности всех империй. Между закусками и десертом античная трагедия перешла в античную комедию — практически «Золотой осёл» Апулея. Рассказываем и показываем, как прошёл провокационный ужин.
Алина Кугуш
Художница
В ходе обсуждений с Николаем Хвалынским мы поняли, что у ужина-перформанса должно быть три акта: холодные закуски, горячее и десерт, соответствующие трём историческим периодам. Отталкивались от названия „Озимандия“: это римское имя египетского царя из стихотворения Шелли XIX века. В ужине мы обыграли сразу три временных пласта: архаика, индустриальная эпоха и современность / постантропоцен.
Для гостей перформанс начинался с омовения рук золотой водой и надевания золотых же венков, специально подготовленных для каждого гостя цветочной студией Паркъ. Коллекционеры Сергей Лимонов и Денис Химиляйне пытались сопротивляться, заявляя, что венок погребальный. Но без него на пир не пускали, пришлось сдаться всем, включая директора БДТ Татьяну Архипову, директора «Манежа» Анну Ялову и куратора музея «Полторы комнаты» Марину Лошак.
Алина Кугуш
Художница
Во время пролога из-за занавеса появлялась голова перформерки в маске льва. Я разрезала ей уста, и из них изрыгался кусочек фольги, обещающий гостям золотые горы и блюда.
В первом акте гости заняли места вокруг стола-арт-объекта: на «скатерти» с росписью в виде «нефтяных разводов» сервировали фуршет с холодными закусками: тарталетки с козьим сыром и горьким апельсином, печёными перцами с томатом кимчи, гребешками, паштетами с фуа-гра, фундуком и чёрной смородиной.
Во время трапезы перформеры показывали гостям театр теней в духе платоновской пещеры с египетскими крокодилами, львами и птицами. На арфе и ксилофоне играла правнучка Натана Альтмана, арфистка и художница Станислава Малаховская.
Милена Саакян, Евгения Соловьева, Злата Павленко
Алина Цибарт
Стася Малаховская
Алина Цибарт
Во втором акте архаика сменялась индустриальной эпохой, холодные закуски — горячими блюдами, а игра теней — тёплым оранжевым светом. Гости наслаждались палтусом под соусом шампань с икрой палтуса, крокетами из рваной телятины с соусом из сыворотки с пармезаном и чёрным перцем и крошкой картошки с грибами. А в зале в это время появились кони. Почему кони? Дело в том, что на выставке Александры Гарт в одном из залов разместилась инсталляция в виде аттика триумфальной арки, правда, от скульптурной группы остались только кислотно-зелёные ноги.
Но участникам ужина показали целых трёх лошадей — одна лошадка, сыгранная двумя перформерами, в процессе действа под трек Мередит Монк превратилась в двух методом почкования. Одновременно — провокация — они разбрасывали вокруг себя торфяные лепешки, в том числе золотые. Самые смелые забрали их себе в качестве сувенира.
Закончился ужин бурно: в лунном свете, пока гости поглощали пирожные с лакрицей и ванилью (по форме напоминающие активированный уголь), желе со вкусом бабл-гам и чизкейки с взрывной карамелью и расплавленным металлом, в зал ворвались два лысых мужчины. Они украли и разломали установленную здесь античную колонну и стащили огромный слиток золота — ошарашенными взглядами их провожали директор БДТ Татьяна Архипова и директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, художественный руководитель фестиваля «Дягилев P.S.» Наталья Метелица.
В воцарившемся хаосе появилась Кугуш и походкой одержимой, в мостике обошла пространство наступившего апокалипсиса. Неожиданный финал наконец-то оторвал коллекционеров Игоря Суханова и Дениса Химиляйне от обсуждения прошедших накануне ночью торгов Sotheby’s.
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