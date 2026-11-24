Историческую драму легенды кино Владимира Бортко «Сталин» показали в московском кинотеатре «Художественный». Сериал о последних годах жизни политика представили исполнители главных ролей Игорь Миркурбанов (Сталин) и Виктор Сухоруков (Никита Хрущев). Сценарий ждал своего часа 15 лет: первыми результат увидели соратник режиссера по КПРФ Геннадий Зюганов и худрук Театра на Бронной Константин Богомолов, в спектакле которого Миркурбанов примерял роль самозванца Григория Отрепьева.
«Сталин» выйдет в онлайн-кинотеатре «КИОН» 26 ноября и 6 декабря на канале РЕН ТВ. Как светская Москва взглянула на советского вождя — в репортаже Собака.ru.
Константин Эрнст
Игорь Миркурбанов
Елена Летучая
У сериала звездный актерский состав: Александр Яцко сыграл Лаврентия Берию, Александр Самойленко — Георгия Маленкова, Александр Семчев — Андрея Жданова, Артур Ваха — Вячеслава Молотова, Карэн Бадалов — Анастаса Микояна. В ролях второго плана появятся Дарья Мороз и Александр Баширов. Съемки проходили в Петербурге, Москве, Ленобласти, Калуге и на Черноморском побережье.
Гостям «Художественного» показали первую серию. В кадре Иосиф Сталин ведет переговоры о границах Польши с Черчиллем и Трумэном, обсуждает атомный проект с Берией и высылает маршала Жукова из Москвы.
Лукерья Ильяшенко
Александр Яцко
Александра Киселёва
Александр Анатольевич
Дмитрий Дибров, Марат Башаров
Алексей Розин
Первыми байопик о секретаре ЦК увидели представители кино и медиа: гендиректор Первого канала Константин Эрнст, журналист Владимир Познер с супругой — продюсером Надеждой Соловьевой, режиссер Константин Богомолов, писатель Александр Цыпкин, ведущие Елена Летучая, Дмитрий Дибров и Елена Ханга. Поддержать Бортко пришел лидер КПРФ Геннадий Зюганов: автор сериала состоит в партии с 2007 года и десять лет представлял ее в Госдуме.
В шести сериях проекта режиссер-депутат расскажет о событиях от завершения Второй мировой войны до смерти Сталина в 1953 году и разоблачения культа личности. На старте съемок он заявлял: «Хотим показать не хорошее или плохое, а правду».
«Кроме расстрелов, которые ассоциируются у нас с этим временем, было еще что-то — возрождение и строительство страны. Но в это же время в Курске расстреляли моего деда по отцу, а отец, потерявший ногу под Сталинградом, при этом оставался ярым сталинистом. Вот так возник интерес к этой личности. Этим фильмом мы не собираемся ни оправдывать, ни приговаривать. Моя задача — показать и, насколько можно, объяснить, как это было, что говорил человек, что думал, чего боялся, где ошибался, а где был прав», — поделился Владимир Бортко на премьере.
Сценарий ждал своего часа 15 лет назад. Для «Сталина» Бортко и его друзья-сценаристы работали «с засекреченными архивами и бумагами». По словам постановщика, фильм выходит сейчас, потому что в обществе изменилось отношение к Сталину и снять проект, не меняя изначального замысла, стало возможным.
18+
Комментарии (0)