Первыми байопик о секретаре ЦК увидели представители кино и медиа: гендиректор Первого канала Константин Эрнст, журналист Владимир Познер с супругой — продюсером Надеждой Соловьевой, режиссер Константин Богомолов, писатель Александр Цыпкин, ведущие Елена Летучая, Дмитрий Дибров и Елена Ханга. Поддержать Бортко пришел лидер КПРФ Геннадий Зюганов: автор сериала состоит в партии с 2007 года и десять лет представлял ее в Госдуме.

В шести сериях проекта режиссер-депутат расскажет о событиях от завершения Второй мировой войны до смерти Сталина в 1953 году и разоблачения культа личности. На старте съемок он заявлял: «Хотим показать не хорошее или плохое, а правду».

«Кроме расстрелов, которые ассоциируются у нас с этим временем, было еще что-то — возрождение и строительство страны. Но в это же время в Курске расстреляли моего деда по отцу, а отец, потерявший ногу под Сталинградом, при этом оставался ярым сталинистом. Вот так возник интерес к этой личности. Этим фильмом мы не собираемся ни оправдывать, ни приговаривать. Моя задача — показать и, насколько можно, объяснить, как это было, что говорил человек, что думал, чего боялся, где ошибался, а где был прав», — поделился Владимир Бортко на премьере.

Сценарий ждал своего часа 15 лет назад. Для «Сталина» Бортко и его друзья-сценаристы работали «с засекреченными архивами и бумагами». По словам постановщика, фильм выходит сейчас, потому что в обществе изменилось отношение к Сталину и снять проект, не меняя изначального замысла, стало возможным.

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