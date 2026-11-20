В CHISLA живопись получила продолжение в предметном дизайне: вместе с клубом художница выпустила коллекцию ковриков и кубиков для йоги в трех цветах с принтами из фрагментов ее картин. Аксессуары изготовили на той же фабрике, что производит продукцию Alo. Прибыль от продажи дропа направят в хоспис.