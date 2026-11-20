В четверг, несмотря на плотный график петербургских вернисажей, светская публика собралась в CHISLA Sportzal — на открытии персональной выставки Анастасии Климовой «Числа. Медитация цвета». В трехэтажном спортивном комплексе встретились представители сразу нескольких городских кругов: арт-среды, ресторанного бизнеса, спорта и светской хроники. Собака.ru делится кадрами этой беспрецедентной явки.
Среди первых гостей были рестораторы Галина Белоусова и Арам Мнацаканов с супругой Натальей Малиновской — герои юбилейного проекта Собака.ru к 20-летию премии «Что Где Есть в Петербурге». Поддержать Климову пришли и коллеги по арт-среде: художник и лауреат ТОП50 Виталий Пушницкий, коллекционер Кирилл Авелев и галеристка Елена Бадмаева.
Анастасия Климова сама проводила медиацию для гостей, знакомя их с экспозицией и рассказывая о своем художественном методе. Например, одними из первых с выставкой познакомились главный тренер «Зенита» Сергей Семак и его супруга Анна Семак — писательница и инфлюенсер.
В основе проекта «Числа. Медитация цвета» — идея медитативного движения, которое Климова считает фундаментом своей жизни и творчества. Оно может выражаться в движении тела, осознанном дыхании или контроле мысли — именно так, по словам художницы, рождаются новые миры, наполненные цветом и энергией.
Людмила Антропова
Камилла Гузеева
Анна Николаева
В CHISLA живопись получила продолжение в предметном дизайне: вместе с клубом художница выпустила коллекцию ковриков и кубиков для йоги в трех цветах с принтами из фрагментов ее картин. Аксессуары изготовили на той же фабрике, что производит продукцию Alo. Прибыль от продажи дропа направят в хоспис.
За музыкальное сопровождение вечера отвечала креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая: светские разговоры сменил ее DJ-сет с ритмами французского хауса.
Фото: Анастасия Большакова
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