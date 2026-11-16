Дизайнер Юлия Матвиенко открыла флагманский JM Studio на набережной Фонтанки — с новой коллекцией и арт-коллаборацией с KGallery. Первыми бутик оценили представители петербургской светской и деловой публики: познакомились с новинками бренда, примерили яркие образы к предстоящему Новому году и увидели работу современного художника Дмитрия Поддубного — ширму с автопортретами.
Среди гостей были основательница KGallery Кристина Березовская, идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина, генеральный директор Jensen Group Дмитрий Абрамов с супругой Анной Зотовой, предприниматель Кира Турчак, Диана Ульрих и Шорена Джинали. Последние присмотрели наряды из новой коллекции: Диана примерила черное атласное платье «Диана», а Шорена — шоколадное платье с пайетками и акцентным цветком. Основательница премиум салона красоты Prive7 Вероника Плеханова же выбрала контрастную шелковую блузу цвета горчицы.
Анна Иванова
Вероника Плеханова
Дарья Мерц
Интерьер флагмана разработала дизайнер Наталья Старова из бюро The OnDesign. Исторические росписи потолков и классическая лепнина здесь соседствуют с современной мебелью, графичными светильниками и зеркальными поверхностями. Пространство разделили на две зоны: в парадной представили сезонные коллекции, а в более камерной — вечерние наряды и аксессуары. Здесь же обустроили примерочные с арочными зеркалами и диванную зону у окна с видом на Фонтанку.
Елена Вильчицкая, Вероника Плеханова
Татьяна Левина
Алина Котосова
Наталья Старова
Диана Ульрих
Еще одним поводом задержаться в бутике стала ширма с автопортретами Дмитрия Поддубного. Работу современного художника для пространства предложила KGallery. Поддубный исследует личную и коллективную память, ее утраты и трансформации, экспериментируя с переносом изображений на ткань и дерево.
Фото: Лиза Медунецкая
Комментарии (0)