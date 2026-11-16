Интерьер флагмана разработала дизайнер Наталья Старова из бюро The OnDesign. Исторические росписи потолков и классическая лепнина здесь соседствуют с современной мебелью, графичными светильниками и зеркальными поверхностями. Пространство разделили на две зоны: в парадной представили сезонные коллекции, а в более камерной — вечерние наряды и аксессуары. Здесь же обустроили примерочные с арочными зеркалами и диванную зону у окна с видом на Фонтанку.