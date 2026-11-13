Юра Борисов, Эндрю Гарфилд и Мэтт Дэймон: гости GQ Men of the Year 2026

Борисов выбрал черный костюм Dior с широкими лацканами и белую рубашку. Среди гостей оказался и его партнер по съемкам Гарфилд, сыгравший в фильме Сэма Альтмана. Актера поддержала возлюбленная Моника Барбаро: для вечера она выбрала черно-белое платье Brandon Maxwell с глубоким декольте. Сам Гарфилд появился в костюме британского портного Эдварда Секстона.

Мэтт Дэймон приехал с женой Лусианой Баррозо: супруги позировали фотографам, держась за руки. Для Лусианы это стало первым выходом на красную дорожку после перенесенной ею операции аневризмы мозга.

Среди гостей вечера оказалась и Таллула Уиллис — младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса. 32-летняя девушка появилась на красной дорожке в платье, подчеркнувшем округлившийся живот: Таллула ждет первого ребенка. Для ее родителей это будет второй внук — старшая дочь пары Румер уже воспитывает трехлетнюю Луэтту.