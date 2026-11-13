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Репортажи

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Юра Борисов, Эндрю Гарфилд и Мэтт Дэймон: гости GQ Men of the Year 2026

Юра Борисов вышел на красную дорожку церемонии вместе с голливудскими коллегами, в том числе партнером по драмеди «Искусственный» (российская премьера уже 21 января!) Эндрю Гарфилдом. Ежегодную вечеринку журнала в 31-й раз устроили в Лос-Анджелесе, в легендарном Шато Мармон — отеле на бульваре Сансет, построенном в 1929 году по образцу французского замка Амбуаз в долине Луары. Главными героями вечера стали три актера с обложек специального выпуска GQ: Мэтт Дэймон, Эндрю Гарфилд и Крис Рок. Среди других лауреатов — режиссер Дени Вильнев, названный режиссером года, и креативный директор Celine Майкл Райдер, получивший звание дизайнера года.

Юра Борисов
Юра Борисов
Мэтт Дэймон, Лучана Барросо

Мэтт Дэймон, Лучана Барросо

Эндрю Гарфилд

Эндрю Гарфилд

Таня Лапуан и Дени Вильнев

Таня Лапуан и Дени Вильнев

Кара Делевинь

Кара Делевинь

Инди Наварретти

Инди Наварретти

Бельмонт Камели

Бельмонт Камели

Крис Рок

Крис Рок

Моника Барбаро

Моника Барбаро

Борисов выбрал черный костюм Dior с широкими лацканами и белую рубашку. Среди гостей оказался и его партнер по съемкам Гарфилд, сыгравший в фильме Сэма Альтмана. Актера поддержала возлюбленная Моника Барбаро: для вечера она выбрала черно-белое платье Brandon Maxwell с глубоким декольте. Сам Гарфилд появился в костюме британского портного Эдварда Секстона.

Мэтт Дэймон приехал с женой Лусианой Баррозо: супруги позировали фотографам, держась за руки. Для Лусианы это стало первым выходом на красную дорожку после перенесенной ею операции аневризмы мозга.

Среди гостей вечера оказалась и Таллула Уиллис — младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса. 32-летняя девушка появилась на красной дорожке в платье, подчеркнувшем округлившийся живот: Таллула ждет первого ребенка. Для ее родителей это будет второй внук — старшая дочь пары Румер уже воспитывает трехлетнюю Луэтту.

Патрик Шварценеггер

Патрик Шварценеггер

Румер и Талула Уиллис

Румер и Талула Уиллис

Shaboozey

Shaboozey

Джейсон Бейтман, Аманда Анка

Джейсон Бейтман, Аманда Анка

Остин Абрамс

Остин Абрамс

Трейси Эллис Росс

Трейси Эллис Росс

Рей Николсон

Рей Николсон

Tinashe

Tinashe

Diplo

Diplo

Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво

Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво

Джимми Киммел и Молли Макнирни

Джимми Киммел и Молли Макнирни

Чейс Кроуфорд

Чейс Кроуфорд

Широкие лацканы, как у Борисова и Гарфилда, стали одним из заметных мотивов мужских образов вечера. Такой силуэт выбрали также Белмонт Камели в Vivienne Westwood. Мэтт Дэймон остановился на костюме Ralph Lauren, а Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво появились в костюмах Tom Ford. Среди женских образов выделились платье Mowalola на Тинаше и наряд Conner Ives на Айо Эдебири. Кара Делевинь предпочла лаконичный черный брючный костюм.

Айо Эдебири

Айо Эдебири

Джонни Сапонг и Нора Крист

Джонни Сапонг и Нора Крист

Хейли Мак

Хейли Мак

Future

Future

Скаут Уиллис

Скаут Уиллис

Амелия Димолденберг

Амелия Димолденберг

Тофер Грейс

Тофер Грейс

Элиша Херберт

Элиша Херберт

Холли Бейли

Холли Бейли

Заша Мэмет

Заша Мэмет

Делайла Белль Хэмлин

Делайла Белль Хэмлин

Рени Херберт

Рени Херберт

В этом году GQ расширил Men of the Year до трехдневной программы. Празднование началось с вечера в честь Дени Вильнева в новом Lucas Museum of Narrative Art, продолжилось вечеринкой Breakouts в особняке Шиц-Голдстейн и завершилось встречей в Шато Мармон. 

Люди:
Юра Борисов

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