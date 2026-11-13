Юра Борисов, Эндрю Гарфилд и Мэтт Дэймон: гости GQ Men of the Year 2026

Юра Борисов вышел на красную дорожку церемонии вместе с голливудскими коллегами, в том числе партнером по драмеди «Искусственный» (российская премьера уже 21 января!) Эндрю Гарфилдом. Ежегодную вечеринку журнала в 31-й раз устроили в Лос-Анджелесе, в легендарном Шато Мармон — отеле на бульваре Сансет, построенном в 1929 году по образцу французского замка Амбуаз в долине Луары. Главными героями вечера стали три актера с обложек специального выпуска GQ: Мэтт Дэймон, Эндрю Гарфилд и Крис Рок. Среди других лауреатов — режиссер Дени Вильнев, названный режиссером года, и креативный директор Celine Майкл Райдер, получивший звание дизайнера года.
Мэтт Дэймон, Лучана Барросо
Эндрю Гарфилд
Таня Лапуан и Дени Вильнев
Кара Делевинь
Инди Наварретти
Бельмонт Камели
Крис Рок
Моника Барбаро
Борисов выбрал черный костюм Dior с широкими лацканами и белую рубашку. Среди гостей оказался и его партнер по съемкам Гарфилд, сыгравший в фильме Сэма Альтмана. Актера поддержала возлюбленная Моника Барбаро: для вечера она выбрала черно-белое платье Brandon Maxwell с глубоким декольте. Сам Гарфилд появился в костюме британского портного Эдварда Секстона.
Мэтт Дэймон приехал с женой Лусианой Баррозо: супруги позировали фотографам, держась за руки. Для Лусианы это стало первым выходом на красную дорожку после перенесенной ею операции аневризмы мозга.
Среди гостей вечера оказалась и Таллула Уиллис — младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса. 32-летняя девушка появилась на красной дорожке в платье, подчеркнувшем округлившийся живот: Таллула ждет первого ребенка. Для ее родителей это будет второй внук — старшая дочь пары Румер уже воспитывает трехлетнюю Луэтту.
Широкие лацканы, как у Борисова и Гарфилда, стали одним из заметных мотивов мужских образов вечера. Такой силуэт выбрали также Белмонт Камели в Vivienne Westwood. Мэтт Дэймон остановился на костюме Ralph Lauren, а Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво появились в костюмах Tom Ford. Среди женских образов выделились платье Mowalola на Тинаше и наряд Conner Ives на Айо Эдебири. Кара Делевинь предпочла лаконичный черный брючный костюм.
В этом году GQ расширил Men of the Year до трехдневной программы. Празднование началось с вечера в честь Дени Вильнева в новом Lucas Museum of Narrative Art, продолжилось вечеринкой Breakouts в особняке Шиц-Голдстейн и завершилось встречей в Шато Мармон.
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