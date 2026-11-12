Красная дорожка премьеры «Лиля»: Юлия Снигирь, Мария Смольникова, Вениамин Смехов, Соня и Константин Эрнст

Фильм представили продюсеры Константин Эрнст, Денис Евстигнеев, режиссер Вера Сторожева и исполнители главных ролей. Эрнст рассказал, что задумал картину вместе с Евстигнеевым около пяти лет назад. Поиски актрисы на роль Лили Брик затянулись: продюсер признался, что без Марии Смольниковой фильм мог бы и не состояться. Евстигнеев поблагодарил команду из двухсот человек, отдельно отметив режиссера и сценаристку Анну Козлову.

Смольникова со сцены поблагодарила Лилю Брик за возможность прожить ее историю на экране, а мужа Ивана Орлова — за поддержку во время съемок откровенных сцен. В фильме с возрастным рейтингом 18+ их оказалось немало.