Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Красная дорожка премьеры «Лиля»: Юлия Снигирь, Мария Смольникова, Вениамин Смехов, Соня и Константин Эрнст

Фильм о о знаменитом любовном треугольнике Лили Брик, Владимира Маяковского и Осипа Брика представили в московском «Художественном». Одним из главных героев премьеры стал лично знавший Лилю Брик Вениамин Смехов. Перед показом он трогательно вспомнил ее стихотворением-легендой Маяковского «Лиличка! Вместо письма». Премьера совпала со 135-летием со дня рождения героини, а уже на следующий день (сегодня!) фильм вышел в широкий прокат. 

Собака.ru делится фоторепортажем.

Мария Смольникова

Мария Смольникова

Константин Эрнст

Константин Эрнст

Софья Эрнст, Юлия Снигирь
Софья Эрнст, Юлия Снигирь
Вениамин Смехов. Галина Аксенова, Мария Матвеева
Вениамин Смехов, Галина Аксенова, Мария Матвеева
Софья Шидловская, Андрей Максимов

Софья Шидловская, Андрей Максимов

Анна Завтур
Анна Завтур
Алексей Учитель. Софья Меледина
Алексей Учитель, Софья Меледина
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Александра Ребенок
Александра Ребенок
Леонид Каневский. Евгений Стычкин
Леонид Каневский, Евгений Стычкин

Фильм представили продюсеры Константин Эрнст, Денис Евстигнеев, режиссер Вера Сторожева и исполнители главных ролей. Эрнст рассказал, что задумал картину вместе с Евстигнеевым около пяти лет назад. Поиски актрисы на роль Лили Брик затянулись: продюсер признался, что без Марии Смольниковой фильм мог бы и не состояться. Евстигнеев поблагодарил команду из двухсот человек, отдельно отметив режиссера и сценаристку Анну Козлову.

Смольникова со сцены поблагодарила Лилю Брик за возможность прожить ее историю на экране, а мужа Ивана Орлова — за поддержку во время съемок откровенных сцен. В фильме с возрастным рейтингом 18+ их оказалось немало. 

Вениамин Смехов
Вениамин Смехов
Мария Смольникова, Иван Орлов

Мария Смольникова, Иван Орлов

Алексей Герман-младший
Алексей Герман-младший
Ольга Любимова

Ольга Любимова

Николай Хомерики
Николай Хомерики
Андрей Жигалкин

Андрей Жигалкин

Алла Сигалова

Алла Сигалова

Яна Чурикова
Яна Чурикова
Алина Насибуллина
Алина Насибуллина
Игорь Матвиенко

Игорь Матвиенко

Павел Лунгин
Павел Лунгин

Режиссер Алексей Учитель пришел на премьеру с новой избранницей Софьей Мелединой. Вместе с ними на красной дорожке появился Алексей Герман-младший, сыгравший в картине литературоведа Виктора Шкловского, и Леонид Каневский.

Среди гостей премьеры также были Юлия Снигирь и Софья Эрнст. Актрисы фотографировались вместе и держались за руки. Константин Эрнст в это время встречал гостей и общался с кастом фильма.

Анна Завтур. Андрей Максимов, Софья Шидловская
Анна Завтур, Андрей Максимов, Софья Шидловская
Ангелина Стречина

Ангелина Стречина

Юлия Паршрута, Марк Тишман

Юлия Паршрута, Марк Тишман

Джаник Файзиев

Джаник Файзиев

Илья Смирнов

Илья Смирнов

Ольга Филипук

Ольга Филипук

Карен Мартиросян

Карен Мартиросян

Елена Малышева

Елена Малышева

Каст фильма

Каст фильма

Софья Эрнст
Софья Эрнст
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь

Фильм охватывает несколько десятилетий жизни Лили Брик: с помощью сложного пластического грима Смольникову показывают в образе героини в возрасте от 25 до 80 лет. Для съемок же построили масштабные декорации старой Москвы, воссоздали квартиру Бриков и автомобиль Renault, который Маяковский привез Лиле из Парижа. Изначально история создавалась как девятисерийный проект для Первого канала. А итоговая полнометражная версия представляет более концентрированный рассказ о трех главных героях: Лиле и Осипе Бриках, Владимире Маяковском. 

Люди:
Софья Эрнст, Николай Хомерики, Александра Ребенок Леонид Каневский, Федор Бондарчук, Анна Завтур, Алексей Герман-младший, Алексей Учитель, Алина Насибуллина, Вениамин Смехов, Павел Лунгин, Юлия Снигирь, Яна Чурикова

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: