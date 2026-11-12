Красная дорожка премьеры «Лиля»: Юлия Снигирь, Мария Смольникова, Вениамин Смехов, Соня и Константин Эрнст

Фильм о о знаменитом любовном треугольнике Лили Брик, Владимира Маяковского и Осипа Брика представили в московском «Художественном». Одним из главных героев премьеры стал лично знавший Лилю Брик Вениамин Смехов. Перед показом он трогательно вспомнил ее стихотворением-легендой Маяковского «Лиличка! Вместо письма». Премьера совпала со 135-летием со дня рождения героини, а уже на следующий день (сегодня!) фильм вышел в широкий прокат.
Собака.ru делится фоторепортажем.
Мария Смольникова
Константин Эрнст
Софья Шидловская, Андрей Максимов
Фильм представили продюсеры Константин Эрнст, Денис Евстигнеев, режиссер Вера Сторожева и исполнители главных ролей. Эрнст рассказал, что задумал картину вместе с Евстигнеевым около пяти лет назад. Поиски актрисы на роль Лили Брик затянулись: продюсер признался, что без Марии Смольниковой фильм мог бы и не состояться. Евстигнеев поблагодарил команду из двухсот человек, отдельно отметив режиссера и сценаристку Анну Козлову.
Смольникова со сцены поблагодарила Лилю Брик за возможность прожить ее историю на экране, а мужа Ивана Орлова — за поддержку во время съемок откровенных сцен. В фильме с возрастным рейтингом 18+ их оказалось немало.
Мария Смольникова, Иван Орлов
Ольга Любимова
Андрей Жигалкин
Алла Сигалова
Игорь Матвиенко
Режиссер Алексей Учитель пришел на премьеру с новой избранницей Софьей Мелединой. Вместе с ними на красной дорожке появился Алексей Герман-младший, сыгравший в картине литературоведа Виктора Шкловского, и Леонид Каневский.
Среди гостей премьеры также были Юлия Снигирь и Софья Эрнст. Актрисы фотографировались вместе и держались за руки. Константин Эрнст в это время встречал гостей и общался с кастом фильма.
Ангелина Стречина
Юлия Паршрута, Марк Тишман
Джаник Файзиев
Илья Смирнов
Ольга Филипук
Карен Мартиросян
Елена Малышева
Каст фильма
Фильм охватывает несколько десятилетий жизни Лили Брик: с помощью сложного пластического грима Смольникову показывают в образе героини в возрасте от 25 до 80 лет. Для съемок же построили масштабные декорации старой Москвы, воссоздали квартиру Бриков и автомобиль Renault, который Маяковский привез Лиле из Парижа. Изначально история создавалась как девятисерийный проект для Первого канала. А итоговая полнометражная версия представляет более концентрированный рассказ о трех главных героях: Лиле и Осипе Бриках, Владимире Маяковском.
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