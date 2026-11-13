В особняке Гурьевых — Нарышкиных исследуют отчуждение и одиночество через работы 36 современных художников. Куратор Полина Могилина предлагает взглянуть на эти экзистенциальные переживания как на личный опыт, социальный феномен и возможность для внутреннего диалога. На открытии выставки собрались ключевые представители петербургской арт-сцены.
Собака.ru делится фотоотчетом с вечера.
Команда «Третьего места»
Самый просторный бальный зал особняка отвели художнице Софие Акимовой — поддержать ее приехала коллекционер Галина Дувинг. Они познакомились благодаря общему интересу к винтажу, а вскоре Акимова вошла в круг московских коллекционеров и зарубежных предпринимателей. Как выяснилось, интерес к художнице давно вышел за пределы дружеского круга: Акимова — одна из немногих художниц российского современного искусства, за чьими белыми холстами выстраиваются очереди.
София Акимова
Виктория Мизиано и Елена Абрамова, Алина Колоскова
Евгения Воронова
Макс Савва
Наталья Вознесенская, Анна Ветошкина
Дарина Казанцева, Павел Храпов, Ольга Самусенко, Анастасия Кандрашина, Евдокия Горбовская, Егор Самусенко
Екатерина Михальская, Екатерина Дударенок
Алексей Партола, Сергей Овсейкин, Сергей Хеато
Основательницу и идеолога «Третьего места» Ольгу Звагольскую с открытием пришли поздравить соосновательницы MYTH Gallery Юлия Вяткина и Ольга Профатило, коллекционер Сергей Лимонов и галеристка Джессика. Ее появление привлекло внимание: из-за беременности Джессика в последнее время почти не посещала светские мероприятия.
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