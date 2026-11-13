Самый просторный бальный зал особняка отвели художнице Софие Акимовой — поддержать ее приехала коллекционер Галина Дувинг. Они познакомились благодаря общему интересу к винтажу, а вскоре Акимова вошла в круг московских коллекционеров и зарубежных предпринимателей. Как выяснилось, интерес к художнице давно вышел за пределы дружеского круга: Акимова — одна из немногих художниц российского современного искусства, за чьими белыми холстами выстраиваются очереди.