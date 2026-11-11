Наталья Метелица открыла XVII «Дягилев P.S.» в БДТ: Борис Пиотровский, Татьяна Архипова, Михаил Швыдкой

XVII Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» открылся в БДТ имени Товстоногова вечером современной хореографии. В этом году событие выйдет за пределы театральных сцен: фестиваль зайдет в галереи и музейные пространства, в том числе Шереметевского дворца. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский подчеркнул, что фестиваль умеет объединять городские и федеральные культурные институции. О том, кто разделил с организаторами вечер открытия и как он прошел, — в репортаже Собака.ru.
Михаил Швыдкой
«Внимательно следите за программой, она в этом году не очень обычная», — предупредила гостей художественный руководитель фестиваля Наталья Метелица. Театральными залами «Дягилев. P.S.» не ограничится: он выходит в галереи и Шереметевский дворец, где 13 ноября откроется выставка театрального художника Владимира Дмитриева. Вице-губернатор Борис Пиотровский, обращаясь к Метелице, сказал: «Наталья Ивановна, вы умеете объединить институции, городские и федеральные».
В этот вечер так и вышло: открытие действительно объединило множество кругов петербургского истеблишмента, и особенно много было героев арт-сцены. В антракте в один круг собрались основательницы главных галерей современного искусства: Марина Гисич пришла с супругом, швейцарским и французским банкиром и бизнесменом Жаном-Габриэлем Аркеросом, рядом были Анна Баринова (Anna Nova) и соосновательницы MYTH Gallery Ольга Профатило и Юлия Вяткина с командой. Директор ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова общалась с главой Центра музыкальной культуры «Чайковский» Дарьей Гаврой, а PR-директор галерей современного дизайна bulthaup Наталья Сиверина разглядывала историческую экспозицию в музейном зале. Все обсуждали открытие и балет, которым оно началось.
«Ритуальный сад»
«Ритуальный сад»
Наталия Цветкова
Кубинская труппа OtroLado из Гаваны показала два одноактных балета хореографа Норхе Седеньо. В «Ритуальном саде» (Ritual Garden) танцовщицы предстали богинями пустыни, которые, словно европейские русалки, соблазняют путников. Вторым вышла мировая премьера — «Народная комната» (Folk Room): девять артистов обратились к корням и традициям предков. Гости признали ее фаворитом вечера (!).
«Народная комната» (Folk Room)
«Народная комната»
Дарья Гавра
Екатерина Артюшкина
Ольга Малиновская
Фото: Михаил Вильчук
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