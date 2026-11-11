Наталья Метелица открыла XVII «Дягилев P.S.» в БДТ: Борис Пиотровский, Татьяна Архипова, Михаил Швыдкой

«Внимательно следите за программой, она в этом году не очень обычная», — предупредила гостей художественный руководитель фестиваля Наталья Метелица. Театральными залами «Дягилев. P.S.» не ограничится: он выходит в галереи и Шереметевский дворец, где 13 ноября откроется выставка театрального художника Владимира Дмитриева. Вице-губернатор Борис Пиотровский, обращаясь к Метелице, сказал: «Наталья Ивановна, вы умеете объединить институции, городские и федеральные».

В этот вечер так и вышло: открытие действительно объединило множество кругов петербургского истеблишмента, и особенно много было героев арт-сцены. В антракте в один круг собрались основательницы главных галерей современного искусства: Марина Гисич пришла с супругом, швейцарским и французским банкиром и бизнесменом Жаном-Габриэлем Аркеросом, рядом были Анна Баринова (Anna Nova) и соосновательницы MYTH Gallery Ольга Профатило и Юлия Вяткина с командой. Директор ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова общалась с главой Центра музыкальной культуры «Чайковский» Дарьей Гаврой, а PR-директор галерей современного дизайна bulthaup Наталья Сиверина разглядывала историческую экспозицию в музейном зале. Все обсуждали открытие и балет, которым оно началось.