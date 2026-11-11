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Наталья Метелица открыла XVII «Дягилев P.S.» в БДТ: Борис Пиотровский, Татьяна Архипова, Михаил Швыдкой

XVII Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» открылся в БДТ имени Товстоногова вечером современной хореографии. В этом году событие выйдет за пределы театральных сцен: фестиваль зайдет в галереи и музейные пространства, в том числе Шереметевского дворца. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский подчеркнул, что фестиваль умеет объединять городские и федеральные культурные институции. О том, кто разделил с организаторами вечер открытия и как он прошел, — в репортаже Собака.ru.

Наталья Метелица
Наталья Метелица
Борис Пиотровский
Борис Пиотровский
Татьяна Архипова
Татьяна Архипова
Михаил Швыдкой

Михаил Швыдкой

Алексей Михайлов. Наталья Михайлова
Алексей Михайлов, Наталья Михайлова
Марина Гисич. Жан-Габриэль Аркерос
Марина Гисич, Жан-Габриэль Аркерос
Анна Ялова
Анна Ялова
Анастасия Контарович
Анастасия Контарович
Анна Баринова (Нова)
Анна Баринова (Нова)
Ольга Профатило, Юлия Вяткина
Ольга Профатило, Юлия Вяткина
Елена Анисимова
Елена Анисимова
Наталья Плеханова
Наталья Плеханова

«Внимательно следите за программой, она в этом году не очень обычная», — предупредила гостей художественный руководитель фестиваля Наталья Метелица. Театральными залами «Дягилев. P.S.» не ограничится: он выходит в галереи и Шереметевский дворец, где 13 ноября откроется выставка театрального художника Владимира Дмитриева. Вице-губернатор Борис Пиотровский, обращаясь к Метелице, сказал: «Наталья Ивановна, вы умеете объединить институции, городские и федеральные».

В этот вечер так и вышло: открытие действительно объединило множество кругов петербургского истеблишмента, и особенно много было героев арт-сцены. В антракте в один круг собрались основательницы главных галерей современного искусства: Марина Гисич пришла с супругом, швейцарским и французским банкиром и бизнесменом Жаном-Габриэлем Аркеросом, рядом были Анна Баринова (Anna Nova) и соосновательницы MYTH Gallery Ольга Профатило и Юлия Вяткина с командой. Директор ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова общалась с главой Центра музыкальной культуры «Чайковский» Дарьей Гаврой, а PR-директор галерей современного дизайна bulthaup Наталья Сиверина разглядывала историческую экспозицию в музейном зале. Все обсуждали открытие и балет, которым оно началось.

Борис Пиотровский, Наталья Метелица. Михаил Швыдкой
Наталья Метелица, Борис Пиотровский, Михаил Швыдкой
«Ритуальный сад»

«Ритуальный сад»

«Ритуальный сад»

«Ритуальный сад»

Наталия Цветкова

Наталия Цветкова

Наталья Сиверина
Наталья Сиверина
Мария Смирнова
Мария Смирнова
Татьяна Котегова
Татьяна Котегова
Галина Голованова-Дворянкина
Галина Голованова-Дворянкина

Кубинская труппа OtroLado из Гаваны показала два одноактных балета хореографа Норхе Седеньо. В «Ритуальном саде» (Ritual Garden) танцовщицы предстали богинями пустыни, которые, словно европейские русалки, соблазняют путников. Вторым вышла мировая премьера — «Народная комната» (Folk Room): девять артистов обратились к корням и традициям предков. Гости признали ее фаворитом вечера (!).

«Народная комната» (Folk Room)

«Народная комната» (Folk Room)

«Народная комната»

«Народная комната» 

Дарья Гавра

Дарья Гавра

Татьяна Тангирова
Татьяна Тангирова
Екатерина Артюшкина

Екатерина Артюшкина

Ольга Малиновская

Ольга Малиновская

София Парфенова
София Парфенова

Фото: Михаил Вильчук

Люди:
София Парфенова, Марина Гисич, Анна Баринова (Нова) Татьяна Архипова, Наталья Метелица, Мария Смирнова, Галина Голованова-Дворянкина, Борис Пиотровский, Алексей Михайлов, Елена Анисимова, Анна Ялова, Наталья Сиверина, Ольга Профатило, Юлия Вяткина, Татьяна Тангирова, Татьяна Котегова, Наталья Плеханова, Анастасия Контарович

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