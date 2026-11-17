В Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера продолжения «Однажды… в Голливуде» — «Новые похождения Клиффа Бута». Брэд Питт вернулся к роли Клиффа Бута и вышел на красную дорожку вместе с возлюбленной Инес де Рамон. К ним присоединились автор сценария Квентин Тарантино и режиссер Дэвид Финчер. Среди гостей также заметили почти полный состав «Аноры» Шона Бейкера. А вот Леонардо Ди Каприо на премьере не появился.
Питт выбрал темно-синий комплект с длинным двубортным пальто и очками с тонированными стеклами, Инес де Рамон — кремовое платье в пол с глубоким декольте и вырезами по бокам. Элизабет Дебики, сыгравшая актрису и певицу Карен Кросби, появилась в платье Francesco Murano, туфлях Manolo Blahnik и украшениях Juju Vera. Ее коллега Карла Гуджино исполнила роль Тони, а Тимоти Олифант вернулся к образу Джеймса Стейси из оригинального фильма. Со сцены картину представили ее создатели и генеральный директор Netflix Тед Сарандос.
Леонардо Ди Каприо, сыгравший в оригинальной картине актера Рика Далтона, в продолжении не появится. Брэд Питт рассказал на премьере, что создатели обсуждали возможность камео, но отказались от этой идеи: для возвращения персонажа потребовались бы несколько недель подготовки и сложный пластический грим. Впрочем, без отсылок к Рику Далтону не обойдется — Питт пообещал зрителям несколько трогательных посвящений герою.
Команда «Аноры» — триумфатора «Оскара»-2026 с пятью статуэтками — снова встретилась на красной дорожке. Юра Борисов и Марк Эйдельштейн позировали вместе с режиссером Шоном Бейкером, его супругой и продюсером Самантой Куэн, а также коллегами по фильму Кареном Карагуляном и Ваче Товмасяном. После международного успеха картины актеры продолжают покорять зарубежные проекты: ждем Юру в «Искусственном», а Марка — во втором сезоне «Мистера и миссис Смит». А пока любуемся их новыми выходами на голливудские красные дорожки. Да, мы тоже в восторге от Юры в костюме!
Действие сиквела разворачивается в 1977 году, спустя восемь лет после событий «Однажды… в Голливуде». Клифф Бут возвращается в Голливуд, где берется решать проблемы представителей киноиндустрии. В кинотеатрах фильм выйдет 25 ноября, а 23 декабря появится на Netflix.
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