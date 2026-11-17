Питт выбрал темно-синий комплект с длинным двубортным пальто и очками с тонированными стеклами, Инес де Рамон — кремовое платье в пол с глубоким декольте и вырезами по бокам. Элизабет Дебики, сыгравшая актрису и певицу Карен Кросби, появилась в платье Francesco Murano, туфлях Manolo Blahnik и украшениях Juju Vera. Ее коллега Карла Гуджино исполнила роль Тони, а Тимоти Олифант вернулся к образу Джеймса Стейси из оригинального фильма. Со сцены картину представили ее создатели и генеральный директор Netflix Тед Сарандос.

Леонардо Ди Каприо, сыгравший в оригинальной картине актера Рика Далтона, в продолжении не появится. Брэд Питт рассказал на премьере, что создатели обсуждали возможность камео, но отказались от этой идеи: для возвращения персонажа потребовались бы несколько недель подготовки и сложный пластический грим. Впрочем, без отсылок к Рику Далтону не обойдется — Питт пообещал зрителям несколько трогательных посвящений герою.