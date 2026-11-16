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Репортажи

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Юра Борисов, Зендея, Тимоти Шаламе (с кудрями!) и Гленн Клоуз на Governors Awards 2026

17-я церемония Governors Awards в Лос-Анджелесе собрала кинематографистов, чтобы вручить почетные «Оскары» за вклад в индустрию. Герои этого года — актриса с восемью номинациями за карьеру Гленн Клоуз, аниматор Флойд Норман и Ридли Скотт, чьи фильмы не раз получали статуэтки, но сам режиссер так и не был отмечен. Юра Борисов сменил дорожки глянцевых премий на голливудскую — актер появился в черном смокинге Prada. 

Юра Борисов
Юра Борисов
Гленн Клоуз

Гленн Клоуз

Зендея (Giles Deacon)

Зендея (Giles Deacon)

Тимоти Шаламе (Giorgio Armani)

Тимоти Шаламе (Giorgio Armani)

Александр Скарсгард

Александр Скарсгард

Али Хартинг, Эмма Стоун (Louis Vuitton), Дэйв Маккэри

Али Хартинг, Эмма Стоун (Louis Vuitton), Дэйв Маккэри

Лучана Барросо, Мэтт Деймон

Лучана Барросо, Мэтт Деймон

Педро Паскаль (Chanel)

Педро Паскаль (Chanel)

Джулианна Мур (Bottega Veneta)

Джулианна Мур (Bottega Veneta)

Эндрю Гарфилд

Эндрю Гарфилд

Шарлиз Терон (Tom Ford)

Шарлиз Терон (Tom Ford)

Том Холланд (Louis Vuitton)

Том Холланд (Louis Vuitton)

Зендея появилась в архивном платье Giles Deacon из коллекции осень-зима 2007 года, дополнив его украшениями Chopard. Актриса уже начала промокампанию третьей «Дюны», и ее выход стал одним из самых обсуждаемых. Александр Скарсгард выбрал черный костюм Tom Ford с жилетом, расшитым кристаллами, а Шарлиз Терон — шелковое платье того же бренда с кожаным лифом и поясом. Пенелопа Крус остановилась на черном наряде Chanel с объемными цветами из рафии, органзы и кристаллов.

Гленн Клоуз, Джон Малкович

Гленн Клоуз, Джон Малкович

Леа Сейду

Леа Сейду

Махершала Али

Махершала Али

Элизабет Дебики

Элизабет Дебики

Адам Драйвер, Майлз Теллер

Адам Драйвер, Майлз Теллер

Инди Наваретти

Инди Наваретти

Моника Барбаро

Моника Барбаро

Пенелопа Круз

Пенелопа Круз

Роберт Эггерс

Роберт Эггерс

Кара Делевинь

Кара Делевинь

Флоренс Пью (Valentino)

Флоренс Пью (Valentino)

Почетный «Оскар» получила Гленн Клоуз после восьми номинаций на премию без победы. Статуэтку актрисе вручил Джон Малкович — ее партнер по «Опасным связям». Флойд Норман, первый темнокожий аниматор Disney, также получил почетную награду. Ридли Скотт не смог приехать в Лос-Анджелес и обратился к гостям по видеосвязи: его приз представил Мэтт Деймон. 

Сандра Хюллер

Сандра Хюллер

Оливия Уайлд

Оливия Уайлд

Вики Крипс

Вики Крипс

Джесси Айзенберг

Джесси Айзенберг

Тесса Томпсон

Тесса Томпсон 

Эндрю Скотт

Эндрю Скотт

Лили Джеймс

Лили Джеймс

Анна-София Робб

Анна-София Робб

Эмми Россум

Эмми Россум

Себастьян Стэн

Себастьян Стэн

Джемма Чен

Джемма Чен

Тимоти Шаламе вернулся к романтическому образу времен сотрудничества с Хайдером Аккерманом и отрастил кудри. Актер появился на красной дорожке один, но на премии был под руку со своей возлюбленной Кайли Дженнер (пара сидела рядом, смеялась и постоянно держалась за руки). Для церемонии она выбрала винтажный кремово-золотой наряд от Roberto Cavalli 2006 года. На мероприятии Шаламе пообщался с еще одним кумиром зумеров — актером Томом Холландом.

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Юра Борисов

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