Юра Борисов, Зендея, Тимоти Шаламе (с кудрями!) и Гленн Клоуз на Governors Awards 2026

Тимоти Шаламе вернулся к романтическому образу времен сотрудничества с Хайдером Аккерманом и отрастил кудри. Актер появился на красной дорожке один, но на премии был под руку со своей возлюбленной Кайли Дженнер (пара сидела рядом, смеялась и постоянно держалась за руки). Для церемонии она выбрала винтажный кремово-золотой наряд от Roberto Cavalli 2006 года. На мероприятии Шаламе пообщался с еще одним кумиром зумеров — актером Томом Холландом.