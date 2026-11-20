В атриуме отеля и чайной гостиной разместили приветственную зону с лотереей, призы для которой предоставили друзья и партнеры фонда. Вечер открыли президент фонда Татьяна Зингаревич, генеральный менеджер отеля Сезерджан Озгю и наместник Валаамского Спасо-Преображенского монастыря епископ Троицкий Панкратий. Среди тех, кто поддержал встречу, — ведущие Виктор Янишевский, Груша Петровская и Илья Соболев: все трое выступили благотворительно. Музыкальную программу представила Адель Загребина, победительница детского «Голоса». Ужин для гостей подготовил главный шеф-повар отеля Лука Де Астис. На десерт гостям вынесли многоярусный авторский торт, появление которого сопровождали аплодисменты и фейерверк.