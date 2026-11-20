Друзья и партнеры фонда вновь собрались, чтобы поддержать тяжелобольных детей и воспитанников детских домов. Собранные средства направят на лечение и реабилитацию подопечных, а также на помощь Онкоцентру имени Н. П. Напалкова в поселке Песочный. Благотворительный ужин прошел в бальном зале «Монферран» Four Seasons Lion Palace St. Petersburg. Среди участников церемонии открытия — генеральный менеджер отеля Сезерджан Озгю и наместник Валаамского Спасо-Преображенского монастыря епископ Троицкий Панкратий.
В атриуме отеля и чайной гостиной разместили приветственную зону с лотереей, призы для которой предоставили друзья и партнеры фонда. Вечер открыли президент фонда Татьяна Зингаревич, генеральный менеджер отеля Сезерджан Озгю и наместник Валаамского Спасо-Преображенского монастыря епископ Троицкий Панкратий. Среди тех, кто поддержал встречу, — ведущие Виктор Янишевский, Груша Петровская и Илья Соболев: все трое выступили благотворительно. Музыкальную программу представила Адель Загребина, победительница детского «Голоса». Ужин для гостей подготовил главный шеф-повар отеля Лука Де Астис. На десерт гостям вынесли многоярусный авторский торт, появление которого сопровождали аплодисменты и фейерверк.
Груша Петровская
Собранные средства направят на адресную помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении, и программы реабилитации детей с тяжелыми заболеваниями. Среди других направлений работы фонда — образовательные поездки и мастер-классы для воспитанников детских домов, помощь отделению детской онкологии Онкоцентра имени Н. П. Напалкова, а также паломнические и экскурсионные поездки для семей с детьми.
Фото: Роберт Дойников
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