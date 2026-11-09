Красная дорожка LACMA Art+Film Gala: Дени Вильнев, Николь Кидман, Сальма Хайк и Виола Девис

15-я ежегодная LACMA Art+Film Gala собрала рекордные почти 7 миллионов долларов для Музея искусств округа Лос-Анджелес. По традиции награды вручают двум представителям разных сфер искусства — художнику и кинематографисту. В этом году музей чествовал художницу Вию Целминьш и режиссера Дени Вильнева. Собака.ru показывает, кто пришел на гала-вечер.
Вечер вновь прошел при поддержке Gucci. Гости в нарядах модного дома от креативного директора Демны Гвасалии (Ким Кардашьян, Сальма Хайк, Эндрю Гарфилд — лучшие образы смотрите в модном репортаже) позировали на фоне Urban Light — инсталляции Криса Бердена из 202 старинных фонарей, которые когда-то освещали улицы Лос-Анджелеса.
Неожиданно в Chanel появилась Николь Кидман —актриса летела 15 часов из родной Австралии, чтобы вручить Дени Вильневу награду. Она призналась, что до этого они лишь несколько раз встречались на красных дорожках. «И все же мне почему-то кажется, что я знаю его самые сокровенные стороны. Именно это и делают выдающиеся режиссеры: через свои работы они приглашают нас в собственное воображение, мечты, размышления и страхи», — сказала Кидман.
Перед вручением награды показали видеопослания коллег Вильнева — Стивена Спилберга, Альфонсо Куарона, Алехандро Гонсалеса Иньярриту, Джеймса Кэмерона и Хлои Чжао. В благодарственной речи режиссер говорил о ценности совместного творчества: «Я могу создать что-то с помощью одного промпта. А могу отправиться в пустыню вместе с актерами и съемочной группой — в настоящее приключение, в котором узнаю что-то о жизни и стану лучше в своем ремесле. Важнее результата сам процесс. Именно в нем человеческий опыт обретает смысл. Сейчас как никогда важно, чтобы люди продолжали создавать искусство вместе».
В завершение речи режиссер пошутил о следующем исполнителе роли Джеймса Бонда: «И на этом я остановлюсь, потому что у продюсера Эми Паскаль сейчас случится сердечный приступ».
Фото: Monica Schipper/Getty Images
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