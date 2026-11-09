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Красная дорожка LACMA Art+Film Gala: Дени Вильнев, Николь Кидман, Сальма Хайк и Виола Девис

15-я ежегодная LACMA Art+Film Gala собрала рекордные почти 7 миллионов долларов для Музея искусств округа Лос-Анджелес. По традиции награды вручают двум представителям разных сфер искусства — художнику и кинематографисту. В этом году музей чествовал художницу Вию Целминьш и режиссера Дени Вильнева. Собака.ru показывает, кто пришел на гала-вечер.

Дени Вильнев и Николь Кидман
Monica Schipper/Getty Images

Дени Вильнев и Николь Кидман

Ева Чоу, Ирина Шейк
Monica Schipper/Getty Images

Ева Чоу, Ирина Шейк

Аня Тейлор-Джой, Дени Вильнев
Monica Schipper/Getty Images

Аня Тейлор-Джой, Дени Вильнев

Виола Девис, Джулиус Теннон
Monica Schipper/Getty Images

Виола Девис, Джулиус Теннон

Франсуа-Анри Пино и Сальма Хайк
Monica Schipper/Getty Images

Франсуа-Анри Пино и Сальма Хайк

Вия Целминьш, Мэттью Маркс
Monica Schipper/Getty Images

Вия Целминьш, Мэттью Маркс

Вечер вновь прошел при поддержке Gucci. Гости в нарядах модного дома от креативного директора Демны Гвасалии (Ким Кардашьян, Сальма Хайк, Эндрю Гарфилд — лучшие образы смотрите в модном репортаже) позировали на фоне Urban Light — инсталляции Криса Бердена из 202 старинных фонарей, которые когда-то освещали улицы Лос-Анджелеса.

Неожиданно в Chanel появилась Николь Кидман —актриса летела 15 часов из родной Австралии, чтобы вручить Дени Вильневу награду. Она призналась, что до этого они лишь несколько раз встречались на красных дорожках. «И все же мне почему-то кажется, что я знаю его самые сокровенные стороны. Именно это и делают выдающиеся режиссеры: через свои работы они приглашают нас в собственное воображение, мечты, размышления и страхи», — сказала Кидман.

Гомер Гир

Гомер Гир

Джулия Гарнер

Джулия Гарнер

Кэндис Свэйнпоул и Джордан Барретт
Jesse Grant/Getty Images

Кэндис Свэйнпоул и Джордан Барретт 

Эмбер Валетта

Эмбер Валетта

Руфус Сьюэлл

Руфус Сьюэлл

Кристин Сентенера и Джоэл Эдгертон
Monica Schipper/Getty Images

Кристин Сентенера и Джоэл Эдгертон

Перед вручением награды показали видеопослания коллег Вильнева — Стивена Спилберга, Альфонсо Куарона, Алехандро Гонсалеса Иньярриту, Джеймса Кэмерона и Хлои Чжао. В благодарственной речи режиссер говорил о ценности совместного творчества: «Я могу создать что-то с помощью одного промпта. А могу отправиться в пустыню вместе с актерами и съемочной группой — в настоящее приключение, в котором узнаю что-то о жизни и стану лучше в своем ремесле. Важнее результата сам процесс. Именно в нем человеческий опыт обретает смысл. Сейчас как никогда важно, чтобы люди продолжали создавать искусство вместе».

В завершение речи режиссер пошутил о следующем исполнителе роли Джеймса Бонда: «И на этом я остановлюсь, потому что у продюсера Эми Паскаль сейчас случится сердечный приступ».

Фото: Monica Schipper/Getty Images

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