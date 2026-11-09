Красная дорожка LACMA Art+Film Gala: Дени Вильнев, Николь Кидман, Сальма Хайк и Виола Девис

Вечер вновь прошел при поддержке Gucci. Гости в нарядах модного дома от креативного директора Демны Гвасалии (Ким Кардашьян, Сальма Хайк, Эндрю Гарфилд — лучшие образы смотрите в модном репортаже) позировали на фоне Urban Light — инсталляции Криса Бердена из 202 старинных фонарей, которые когда-то освещали улицы Лос-Анджелеса.

Неожиданно в Chanel появилась Николь Кидман —актриса летела 15 часов из родной Австралии, чтобы вручить Дени Вильневу награду. Она призналась, что до этого они лишь несколько раз встречались на красных дорожках. «И все же мне почему-то кажется, что я знаю его самые сокровенные стороны. Именно это и делают выдающиеся режиссеры: через свои работы они приглашают нас в собственное воображение, мечты, размышления и страхи», — сказала Кидман.