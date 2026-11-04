Покрас Лампас, Алексей Жидковский, Саша Паника, Ксения Гощицкая на открытии ресторана-бара Никиты Кузьмичева «Пузыри & Псы»

Открытие ресторана-бара «Пузыри & Псы» прошло буквально накануне: 30 и 31 октября на Караванной, 16. Но уже сейчас ясно, что контраст здесь возведен в правило. Тяжелый люкс соседствует с уличной эстетикой, высокие стандарты сервиса — с дерзостью стрит-фуда. В основе проекта лежит союз «высокого» и «низкого»: изысканные техники и дорогие продукты уживаются с сосисками в булке, картофелем фри и жареными устрицами, образуя городское гастрономическое пространство без границ.
Собака.ru показывает, как прошло долгожданное открытие и кто на нем был.
Софья Кузьмичева
Открытие прошло под живую музыку. На сцене выступили Hamlet Movsisyan, Shinder и группа «Acid Orchestra»: Евгений Викентьев играл на аналоговых синтезаторах и перкуссии, Данила Холодков («Shortparis») отвечал за ударные и эффекты, Даниил Силин («Sakura») — за гитару, Макс Челомин — за саксофон. Ни одна композиция не была записана или отрепетирована заранее: каждый концерт объединения дается экспромтом и не повторяется дважды.
Данила Холодков, Вика Холодкова
Вячеслав Кавленас
Арсений Маеренков
Виктория Прутяну
Идеолог проекта — Никита Кузьмичев, в портфолио которого Catch22, Cherchez Bistro, Cherchez la Tarte и Le Burger. Кухней руководит шеф Рамиль Назыров (Dreamteam, Eat Me). Меню построено вокруг хрустящего фритюра, сосисок в булке и морепродуктов, а акцент сделан на ручной работе: заготовки и соусы здесь делают сами на оригинальных специях из Биаррица. Принцип кухни — контраст формы и содержания: привычные уличные блюда готовят из продуктов совсем другого класса, а хруст фритюра становится главным мотивом. Среди фирменных блюд — паве из картофеля с домашним кетчупом, чурос из трески с цитрусовым айоли и лангустин в кляре, а в одной из четырех версий сосисок в булке неожиданно появляется осьминог.
Роман Шиндер
Вова Цыган
Алексей Власов
Максим Челомин
Михаил Линдер
Евгения Зотова
Если «псы» в названии отвечают за уличную кухню, то «пузыри» — за бар. Карта построена вокруг игристых вин и шампанского, а Валерий Ахмеров (El Copitas) придумал к ним коктейли на шампанской основе, среди которых Dog Perignon — шутливый поклон культовой марке. Игристое здесь уместно к завтраку, обеду и ужину: оно прекрасно сочетается с фритюром и морепродуктами.
Валерия Чуркина, Тамара Маковецкая, Яна Бех
Роман Шиндер
Дима Engade, Александра Романовна
Павел Романов
Никита Буч
Алиса Казакова
Третий столп проекта — музыка. За звуковую концепцию отвечает арт-директор Роман Шиндер («Копен-бар», «Дюны», Big Wine Freaks). Звук для бара создается под заказ: его облик и качество вдохновлены рупорами Altec, а мощность подбирается под архитектуру зала. В будни здесь хочется больше слушать, по выходным — танцевать.
Анастасия Козлова
Марина Охота
Иван Ненашев, София Аброськина
Константин Червяков, Александр Гачков
Кристина Шубина
Интерьер дело рук лондонского бюро Studio Caché Татьяны Фокиной, с которой Никита уже работал над прежними проектами. Пузыри вдохновили на округлые формы и игривую утонченность, псы — на шероховатость и простоту линий. Среди деталей — алые шторы и отпечатки собачьих носов на зеркале вместо помады.
Фото: Сергей Мисенко, Сергей Власов, Дмитрий Егоров
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