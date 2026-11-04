Покрас Лампас, Алексей Жидковский, Саша Паника, Ксения Гощицкая на открытии ресторана-бара Никиты Кузьмичева «Пузыри & Псы»

Открытие ресторана-бара «Пузыри & Псы» прошло буквально накануне: 30 и 31 октября на Караванной, 16. Но уже сейчас ясно, что контраст здесь возведен в правило. Тяжелый люкс соседствует с уличной эстетикой, высокие стандарты сервиса — с дерзостью стрит-фуда. В основе проекта лежит союз «высокого» и «низкого»: изысканные техники и дорогие продукты уживаются с сосисками в булке, картофелем фри и жареными устрицами, образуя городское гастрономическое пространство без границ.

Собака.ru показывает, как прошло долгожданное открытие и кто на нем был.