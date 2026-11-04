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Репортажи

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Покрас Лампас, Алексей Жидковский, Саша Паника, Ксения Гощицкая на открытии ресторана-бара Никиты Кузьмичева «Пузыри & Псы»

Открытие ресторана-бара «Пузыри & Псы» прошло буквально накануне: 30 и 31 октября на Караванной, 16. Но уже сейчас ясно, что контраст здесь возведен в правило. Тяжелый люкс соседствует с уличной эстетикой, высокие стандарты сервиса — с дерзостью стрит-фуда. В основе проекта лежит союз «высокого» и «низкого»: изысканные техники и дорогие продукты уживаются с сосисками в булке, картофелем фри и жареными устрицами, образуя городское гастрономическое пространство без границ.

Собака.ru показывает, как прошло долгожданное открытие и кто на нем был.

Никита Кузьмичев
Никита Кузьмичев
Никита Кузьмичев. Рамиль Назыров
Никита Кузьмичев, Рамиль Назыров
Кристина Галько, Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая, Кристина Галько
Алексей Жидковский
Алексей Жидковский
Саша Паника, Покрас Лампас
Покрас Лампас, Саша Паника
Софья Кузьмичева

Софья Кузьмичева

Никита Кузьмичев, Владимир Чистяков
Никита Кузьмичев, Владимир Чистяков
Юра Питенин
Юра Питенин
Александра Столярова, Валерий Дятлов
Александра Столярова, Валерий Дятлов
Вероника Кораева, Никита Кузьмичев. Евгения Элькина
Никита Кузьмичев, Вероника Кораева, Евгения Элькина
Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая

Открытие прошло под живую музыку. На сцене выступили Hamlet Movsisyan, Shinder и группа «Acid Orchestra»: Евгений Викентьев играл на аналоговых синтезаторах и перкуссии, Данила Холодков («Shortparis») отвечал за ударные и эффекты, Даниил Силин («Sakura») — за гитару, Макс Челомин — за саксофон. Ни одна композиция не была записана или отрепетирована заранее: каждый концерт объединения дается экспромтом и не повторяется дважды.

Данила Холодков, Вика Холодкова

Данила Холодков, Вика Холодкова

Вячеслав Кавленас

Вячеслав Кавленас

Евгения Нагимова
Евгения Нагимова
Ольга Маки
Ольга Маки
Гамлет Мовсисян
Гамлет Мовсисян
Арсений Маеренков

Арсений Маеренков

Игорь Осовский
Игорь Осовский
Теодор Богданов
Теодор Богданов
Светлана Мельникова
Светлана Мельникова
Виктория Прутяну

Виктория Прутяну

Михаил Генделев
Михаил Генделев
Артем Гвоздев
Артем Гвоздев
Анна Коварская
Анна Коварская
Мария Евневич
Мария Евневич

Идеолог проекта — Никита Кузьмичев, в портфолио которого Catch22, Cherchez Bistro, Cherchez la Tarte и Le Burger. Кухней руководит шеф Рамиль Назыров (Dreamteam, Eat Me). Меню построено вокруг хрустящего фритюра, сосисок в булке и морепродуктов, а акцент сделан на ручной работе: заготовки и соусы здесь делают сами на оригинальных специях из Биаррица. Принцип кухни — контраст формы и содержания: привычные уличные блюда готовят из продуктов совсем другого класса, а хруст фритюра становится главным мотивом. Среди фирменных блюд — паве из картофеля с домашним кетчупом, чурос из трески с цитрусовым айоли и лангустин в кляре, а в одной из четырех версий сосисок в булке неожиданно появляется осьминог.

Роман Шиндер

Роман Шиндер

Антон Нечипоренко
Антон Нечипоренко
Вова Цыган

Вова Цыган

Катя Рок
Катя Рок
Вероника Кораева, Джулиано Ди Капуа. Анастасия Корниленко
Джулиано Ди Капуа, Вероника Кораева, Анастасия Корниленко
Алексей Власов

Алексей Власов

Евгений Викентьев
Евгений Викентьев
Гамлет Мовсисян, Евгений Викентьев. Данила Холодков
Гамлет Мовсисян, Евгений Викентьев, Данила Холодков
Максим Челомин

Максим Челомин

Никита Кузьмичев. Анастасия Корниленко
Никита Кузьмичев, Анастасия Корниленко
Михаил Линдер

Михаил Линдер

Евгения Зотова

Евгения Зотова

Елизавета Замарина. Кристина Шубина
Елизавета Замарина, Кристина Шубина

Если «псы» в названии отвечают за уличную кухню, то «пузыри» — за бар. Карта построена вокруг игристых вин и шампанского, а Валерий Ахмеров (El Copitas) придумал к ним коктейли на шампанской основе, среди которых Dog Perignon — шутливый поклон культовой марке. Игристое здесь уместно к завтраку, обеду и ужину: оно прекрасно сочетается с фритюром и морепродуктами.

Валерия Чуркина, Тамара Маковецкая, Яна Бех

Валерия Чуркина, Тамара Маковецкая, Яна Бех

Роман Шиндер

Роман Шиндер

Ася Элькина
Ася Элькина
Дима Engade, Александра Романовна

Дима Engade, Александра Романовна

Павел Романов

Павел Романов

Никита Буч

Никита Буч

Михаил Генделев
Михаил Генделев
Алиса Казакова

Алиса Казакова

Мария Евневич. Полина Кораева
Мария Евневич, Полина Кораева
Кристина Галько
Кристина Галько

Третий столп проекта — музыка. За звуковую концепцию отвечает арт-директор Роман Шиндер («Копен-бар», «Дюны», Big Wine Freaks). Звук для бара создается под заказ: его облик и качество вдохновлены рупорами Altec, а мощность подбирается под архитектуру зала. В будни здесь хочется больше слушать, по выходным — танцевать.

Анастасия Козлова

Анастасия Козлова

Никита Кузьмичев
Никита Кузьмичев
Марина Охота

Марина Охота

Иван Ненашев, София Аброськина

Иван Ненашев, София Аброськина

Константин Червяков, Александр Гачков

Константин Червяков, Александр Гачков

Кристина Шубина

Кристина Шубина

Интерьер дело рук лондонского бюро Studio Caché Татьяны Фокиной, с которой Никита уже работал над прежними проектами. Пузыри вдохновили на округлые формы и игривую утонченность, псы — на шероховатость и простоту линий. Среди деталей — алые шторы и отпечатки собачьих носов на зеркале вместо помады.

Владимир Чистяков
Владимир Чистяков
Сергей Попов

Сергей Попов

Ольга Шамаева

Ольга Шамаева

Александра Аладько

Александра Аладько

Дмитрий Кашемиров

Дмитрий Кашемиров

Никита Кузьмичев
Никита Кузьмичев

Фото: Сергей Мисенко, Сергей Власов, Дмитрий Егоров

Люди:
Никита Кузьмичев, Вероника Кораева, Кристина Галько Игорь Осовский, Юра Питенин, Александра Столярова, Ася Элькина, Валерий Дятлов, Владимир Чистяков, Антон Нечипоренко, Елизавета Замарина, Анна Коварская, Ксения Гощицкая, Алексей Жидковский, Мария Евневич, Ольга Маки, Артем Гвоздев, Евгения Нагимова, Покрас Лампас, Теодор Богданов, Михаил Генделев, Джулиано Ди Капуа, Катя Рок, Гамлет Мовсисян, Саша Паника, Евгений Викентьев, Светлана Мельникова

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