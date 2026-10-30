Ирина Шейк, Патти Смит и Кара Делевинь на The Wall Street Journal Innovator Awards — 2026

Лауреатов 7 и каждому редакция журнала посвятила обложку ноябрьского номера. Главной героиней стала Розалия: всего через несколько дней после наград Billboard Latin Music Awards она получила приз в категории «Музыка». На церемонию певица пришла в черном жакете Elsa из весеннего показа Schiaparelli 2027. Награду ей вручила Патти Смит, которая, по ее словам, согласилась, потому что верит в Розалию.

В моде отметили Матье Блази, креативного директора Chanel. Премию ему вручили Дуа Липа и A$AP Rocky. Певица рассказала о работе с дизайнером: на свою свадьбу она надела первое свадебное платье Chanel Haute Couture, созданное Блази. В кино наградили режиссера Мартина Макдону («Банши Инишерина», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). Он пошутил, что написал речь с помощью ChatGPT, а затем рассказал о новом фильме «Дикая лошадь», который выйдет в прокат в ноябре.