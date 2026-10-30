Ирина Шейк, Патти Смит и Кара Делевинь на The Wall Street Journal Innovator Awards — 2026

Музыканты, модельеры, режиссеры, писатели, комики и ученые собрались 29 октября в нью-йоркском Музее современного искусства (MoMA) на 16-й церемонии вручения премии Innovator Awards журнала WSJ. Magazine. Премия отмечает тех, кто изменил свою сферу и культуру в целом, — как сформулировала главный редактор Сара Болл. Награды в этом году получили Розалия, Матье Блази, Мартин Макдона, Эми Полер, Демис Хассабис, Марлон Джеймс и целая бейсбольная команда Savannah Bananas. Собака.ru рассказывает и показывает, как это было.
Лауреатов 7 и каждому редакция журнала посвятила обложку ноябрьского номера. Главной героиней стала Розалия: всего через несколько дней после наград Billboard Latin Music Awards она получила приз в категории «Музыка». На церемонию певица пришла в черном жакете Elsa из весеннего показа Schiaparelli 2027. Награду ей вручила Патти Смит, которая, по ее словам, согласилась, потому что верит в Розалию.
В моде отметили Матье Блази, креативного директора Chanel. Премию ему вручили Дуа Липа и A$AP Rocky. Певица рассказала о работе с дизайнером: на свою свадьбу она надела первое свадебное платье Chanel Haute Couture, созданное Блази. В кино наградили режиссера Мартина Макдону («Банши Инишерина», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). Он пошутил, что написал речь с помощью ChatGPT, а затем рассказал о новом фильме «Дикая лошадь», который выйдет в прокат в ноябре.
В комедии наградили Эми Полер, актрису и комедиантку, известную по сериалу «Парки и зоны отдыха». Технологии представлял Демис Хассабис, исследователь искусственного интеллекта и сооснователь Google DeepMind (он как раз сообщил журналу, что ждет появления AGI через два-три года). Награду ему вручил режиссер Даррен Аронофски, студия которого Primordial Soup сотрудничала с Google DeepMind.
В литературе победил Марлон Джеймс, лауреат Букеровской премии. Он выступил в защиту литературы: говорил о роли книг в условиях угнетения и высмеял тех, кто предрекает ее конец. Действие его нового романа The Disappearers разворачивается на Ямайке.
Самую неожиданную награду получила целая команда: в спорте победили бейсболисты Savannah Bananas, которые превратили матчи в развлекательное шоу, похожее на реслинг, — с танцами и юмором. Расселл Уилсон, бывший квотербек NFL, вручил награду владельцу команды Джесси Коулу.
Экс-игрок NFL пришел под руку с супругой: певица Сиара ждет пятого ребенка, четвертого от Уилсона. Она поддержала негласный черно-белый дресс-код дорожки и выбрала облегающее черное платье LaPointe с геометрическими вырезами. Ту же палитру выбрали Эшли Грэм (Ernesto Naranjo) и Эми Россум (Hermès). Лупита Нионго пришла в бархатном платье Brandon Maxwell Farren с объемным скульптурным воротом и открытыми плечами. Образ дополнили украшения Bvlgari, черный клатч Olga Berg, босоножки Gianvito Rossi. Контрастный белый образ выбрала Ирина Шейк: она появилась в архитектурном платье-макси Issey Miyake с жестким скульптурным корсетом и открытой спиной.
Фото: Getty Noam Galai / Dimitrios Kambouris /Astrid Stawiarz
Комментарии (0)