Все гости ХХ премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2026. Часть III

Награждать победителей «Что Где Есть в Петербурге» в «Гранд Отеле Европа» мы начали в 2017 году, и теперь это традиция. Отель на углу Невского и Михайловской открылся в 1875 году, в 2025-м отметил 150-летие. За это время здесь приняли более сотни легенд: музыкантов, писателей и дипломатов: Чайковский жил здесь, Элтон Джон давал концерт, а Паваротти репетировал в 105-м номере. Ресторан на верхнем этаже «Крыша» появился в 1909 году, а в 60–70-е его завсегдатаи, ленинградские поэты и музыканты, называли его «Средним залом филармонии». Редакция Собака.ru рада, что гастрономическая история Петербурга пишется именно здесь!