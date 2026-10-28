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Репортажи

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Все гости ХХ премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2026. Часть III

Публикуем третью часть репортажа с церемонии награждения победителей юбилейной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2026: проекту исполнилось двадцать лет. Как проходило награждение, смотрите в первой и второй частях. Списки всех номинаций и лауреатов — здесь. Собака.ru благодарит всех фуди и гастроэнтузиастов, кто поддержал любимых шефов и заведения. Вместе мы формируем Петербург — гастрономическую столицу России!

Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая
Яна Милорадовская. Валерия Егорова
Яна Милорадовская, Валерия Егорова
Арам Мнацаканов
Арам Мнацаканов
Ирина Парфенова. Анастасия Решетникова
Ирина Парфенова, Анастасия Решетникова
Ирина Манчук
Ирина Манчук
Элина Исханова и Екатерина Годес

Элина Исханова и Екатерина Годес

Наталья Капитурова
Наталья Капитурова
Борис Прахин. Елена Прахина
Борис Прахин, Елена Прахина
Ася Элькина
Ася Элькина
Ник Брусковский, Ольга Гинзбург
Ольга Гинзбург, Ник Брусковский
Николай Костин

Николай Костин

Награждать победителей «Что Где Есть в Петербурге» в «Гранд Отеле Европа» мы начали в 2017 году, и теперь это традиция. Отель на углу Невского и Михайловской открылся в 1875 году, в 2025-м отметил 150-летие. За это время здесь приняли более сотни легенд: музыкантов, писателей и дипломатов: Чайковский жил здесь, Элтон Джон давал концерт, а Паваротти репетировал в 105-м номере. Ресторан на верхнем этаже «Крыша» появился в 1909 году, а в 60–70-е его завсегдатаи, ленинградские поэты и музыканты, называли его «Средним залом филармонии». Редакция Собака.ru рада, что гастрономическая история Петербурга пишется именно здесь!

Покрас Лампас. Анастасия Козлова
Покрас Лампас, Анастасия Козлова
Валентина Хлистун

Валентина Хлистун

Екатерина Васильева, Ольга Серякова

Екатерина Васильева, Ольга Серякова

Мария Ситник. Павел Шкаровский
Мария Ситник, Павел Шкаровский
Леонид Самерханов, Игорь Михайлюк, Карина Карелина
Леонид Самерханов, Игорь Михайлюк, Карина Карелина
Мансур Валиев. Дарина Валиева
Мансур Валиев, Дарина Валиева
Лука де Астис, Яна Марсова

Лука де Астис, Яна Марсова

Яна и Александра Аркерос

Яна и Александра Аркерос

Оксана Мочнова (Чугункина). Дарья Босенко
Оксана Мочнова (Чугункина), Дарья Босенко
Даниэль и Мария Эйдлен

Даниэль и Мария Эйдлен

Мария Евневич, Константин Набель, Анастасия Контарович
Анастасия Контарович, Мария Евневич, Константин Набель
Дмитрий Фомичев, Тимур Гурцкой, Александр Гусев

Дмитрий Фомичев, Тимур Гурцкой, Александр Гусев

Что бывает, когда премия «Что Где Есть в Петербурге» празднует 20-летие в «Гранд Отеле Европа»? К ней приходят друзья, причем с угощением! «Банщики» выкатили бар с наливками в честь собственного юбилея, «Пузыри и Псы» приехали к нам на гастроли, а Charlie вместе с «Репромторгом» поставили Устричную горку. Благодарим друзей премии за нектары и явства! 

Михаил Стацюк, Полина Маликова (Толстун)
Полина Маликова (Толстун), Михаил Стацюк
Полина Маринеско. Елизавета Коротаевская
Полина Маринеско, Елизавета Коротаевская
Ксения Малич. Анна Ильина, Петр Биргер
Ксения Малич, Анна Ильина, Петр Биргер
Юрий Смекалов
Юрий Смекалов
Аполлинария Бондарева

Аполлинария Бондарева

Александра Рогова и Елизавета Ефимова

Александра Рогова и Елизавета Ефимова

Анастасия Козлова, Никита Кузьмичев

Анастасия Козлова, Никита Кузьмичев

Кристина Чурина

Кристина Чурина

Анастасия Манаенкова, Влада Суслова

Анастасия Манаенкова, Влада Суслова

Константин Крылов

Константин Крылов

Яна Бех

Яна Бех

Ресторан неорусской кухни при Дегтярных банях «Банщики» открыли в 2017 году владельцы бань, отец и сын Александр и Григорий Музиль. А за меню отвечает шеф Станислав Левохо (раньше известный по «22.13» и Barberini). Одно из главных достоинств места — настойки собственного производства: гости могут выпить их по рюмке или забрать целую бутылку, а в линейке больше десятка фирменных.  Собака.ru не отказывается от своего утверждения — в «Банщиках» ты будто играешь в «русскую рулетку, где всегда вытаскиваешь счастливый билет»: на грецком орехе, гречишная, свекольная с клюквой. На премии ресторан выкатил бар с наливками (пирожками и соленьями!) в честь своего десятилетия (!). 

Сюзанна Шиндер. Роман Шиндер
Сюзанна Шиндер, Роман Шиндер
Дарья Севостьянова

Дарья Севостьянова

Дмитрий Тимуршин

Дмитрий Тимуршин

Вера Шнайдер

Вера Шнайдер

Анна Борисова

Анна Борисова

Наталья Пилявская, Мария Мартынова, Марина Пажитнова

Наталья Пилявская, Мария Мартынова, Марина Пажитнова

Дарья Ряхина

Дарья Ряхина

Виолетта Драйгор. Дмитрий Многолет
Виолетта Драйгор, Дмитрий Многолет
Олеся Фокина, Ксения Бендина

Олеся Фокина, Ксения Бендина

Милан Кононов

Милан Кононов

Ксения Герман и Любовь Ковалёва

Ксения Герман и Любовь Ковалёва

«Пузыри и Псы» появились на гастро-арене Петербурга не так давно, но уже будоражат умы светских героев. Фэнси-дерти-бар на Караванной улице создал Никита Кузьмичев, до этого открыл Catch 22 и Cherchez la Tarte. Шеф Рамиль Назыров готовит для него яркий стритфуд: хот-доги с осьминогом, рваной говядиной, чуррос из трески. За барную карту отвечает Валерий Ахмеров из El Copitas. На следующий день после церемонии, 23 октября, у бара было техническое открытие, перед которым команда заглянула к нам с гастролями. 

Анастасия Контарович. Ева Бартуле, Татьяна Пономарева
Анастасия Контарович, Ева Бартуле, Татьяна Пономарева
Ирина Дольник, Милена Осипова

Ирина Дольник, Милена Осипова

Сергей Важенин

Сергей Важенин

Юлия Иванова

Юлия Иванова

Дарья Белова

Дарья Белова

Милена Кудринская

Милена Кудринская

София Парфенова
София Парфенова

Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:

Сhateau Tamagne

Вина бренда создаются в современном винодельческом комплексе — Центре энологии Chateau Tamagne

Zealandia (Зиландия), сливочное масло для профессионалов

Kaori (Каори) – премиальные лимонады для тех, кто ценит яркие вкусы и новые гастрономические впечатления!

Фото: Анастасия Большакова, Дмитрий Сайтимов, Дмитрий Многолет, Елизавета Медунецкая

Теги:
Что Где Есть в Петербурге 2026
Люди:
Полина Маринеско, София Парфенова, Юрий Смекалов Полина Маликова (Толстун), Ирина Манчук, Ольга Гинзбург, Ася Элькина, Оксана Мочнова (Чугункина), Борис Прахин, Наталья Капитурова, Мария Ситник, Виолетта Драйгор, Мансур Валиев, Сюзанна Шиндер, Карина Карелина, Леонид Самерханов, Михаил Стацюк, Игорь Михайлюк, Ксения Гощицкая, Мария Евневич, Арам Мнацаканов, Константин Набель, Ник Брусковский, Покрас Лампас, Ксения Малич, Яна Милорадовская, Анастасия Контарович, Ирина Парфенова

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