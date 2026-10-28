Все гости ХХ премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2026. Часть III

Публикуем третью часть репортажа с церемонии награждения победителей юбилейной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2026: проекту исполнилось двадцать лет. Как проходило награждение, смотрите в первой и второй частях. Списки всех номинаций и лауреатов — здесь. Собака.ru благодарит всех фуди и гастроэнтузиастов, кто поддержал любимых шефов и заведения. Вместе мы формируем Петербург — гастрономическую столицу России!
Элина Исханова и Екатерина Годес
Николай Костин
Награждать победителей «Что Где Есть в Петербурге» в «Гранд Отеле Европа» мы начали в 2017 году, и теперь это традиция. Отель на углу Невского и Михайловской открылся в 1875 году, в 2025-м отметил 150-летие. За это время здесь приняли более сотни легенд: музыкантов, писателей и дипломатов: Чайковский жил здесь, Элтон Джон давал концерт, а Паваротти репетировал в 105-м номере. Ресторан на верхнем этаже «Крыша» появился в 1909 году, а в 60–70-е его завсегдатаи, ленинградские поэты и музыканты, называли его «Средним залом филармонии». Редакция Собака.ru рада, что гастрономическая история Петербурга пишется именно здесь!
Валентина Хлистун
Екатерина Васильева, Ольга Серякова
Лука де Астис, Яна Марсова
Яна и Александра Аркерос
Даниэль и Мария Эйдлен
Дмитрий Фомичев, Тимур Гурцкой, Александр Гусев
Что бывает, когда премия «Что Где Есть в Петербурге» празднует 20-летие в «Гранд Отеле Европа»? К ней приходят друзья, причем с угощением! «Банщики» выкатили бар с наливками в честь собственного юбилея, «Пузыри и Псы» приехали к нам на гастроли, а Charlie вместе с «Репромторгом» поставили Устричную горку. Благодарим друзей премии за нектары и явства!
Аполлинария Бондарева
Александра Рогова и Елизавета Ефимова
Анастасия Козлова, Никита Кузьмичев
Кристина Чурина
Анастасия Манаенкова, Влада Суслова
Константин Крылов
Яна Бех
Ресторан неорусской кухни при Дегтярных банях «Банщики» открыли в 2017 году владельцы бань, отец и сын Александр и Григорий Музиль. А за меню отвечает шеф Станислав Левохо (раньше известный по «22.13» и Barberini). Одно из главных достоинств места — настойки собственного производства: гости могут выпить их по рюмке или забрать целую бутылку, а в линейке больше десятка фирменных. Собака.ru не отказывается от своего утверждения — в «Банщиках» ты будто играешь в «русскую рулетку, где всегда вытаскиваешь счастливый билет»: на грецком орехе, гречишная, свекольная с клюквой. На премии ресторан выкатил бар с наливками (пирожками и соленьями!) в честь своего десятилетия (!).
Дарья Севостьянова
Дмитрий Тимуршин
Вера Шнайдер
Анна Борисова
Наталья Пилявская, Мария Мартынова, Марина Пажитнова
Дарья Ряхина
Олеся Фокина, Ксения Бендина
Милан Кононов
Ксения Герман и Любовь Ковалёва
«Пузыри и Псы» появились на гастро-арене Петербурга не так давно, но уже будоражат умы светских героев. Фэнси-дерти-бар на Караванной улице создал Никита Кузьмичев, до этого открыл Catch 22 и Cherchez la Tarte. Шеф Рамиль Назыров готовит для него яркий стритфуд: хот-доги с осьминогом, рваной говядиной, чуррос из трески. За барную карту отвечает Валерий Ахмеров из El Copitas. На следующий день после церемонии, 23 октября, у бара было техническое открытие, перед которым команда заглянула к нам с гастролями.
Ирина Дольник, Милена Осипова
Сергей Важенин
Юлия Иванова
Дарья Белова
Милена Кудринская
Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:
Сhateau Tamagne
Вина бренда создаются в современном винодельческом комплексе — Центре энологии Chateau Tamagne
Zealandia (Зиландия), сливочное масло для профессионалов
Kaori (Каори) – премиальные лимонады для тех, кто ценит яркие вкусы и новые гастрономические впечатления!
Фото: Анастасия Большакова, Дмитрий Сайтимов, Дмитрий Многолет, Елизавета Медунецкая
Комментарии (0)