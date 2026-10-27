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Репортажи

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Церемония вручения ХХ премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2026. Часть II

Представляем второй фоторепортаж с церемонии вручения премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2026. Первая часть, посвященная победителям, по ссылке.

Иван Третьяков, Яна Милорадовская, Леонид Ноткин
Иван Третьяков, Яна Милорадовская, Леонид Ноткин
Наталья Малиновская, Анастасия Климова, Анатолий Тимощук
Анастасия Климова, Наталья Малиновская, Арам Мнацаканов, Анатолий Тимощук
Михаил Стацюк, Покрас Лампас
Михаил Стацюк, Покрас Лампас
Ксения Малич, Эдуард Мурадян
Эдуард Мурадян, Ксения Малич
Инесса Гаевская, Мария Грудина
Инесса Гаевская, Мария Грудина
Ксения Лапина, Марк Лапин
Марк Лапин, Ксения Лапина
Марина Наумова
Марина Наумова
Леонид Ноткин. Марианна Ноткина
Леонид Ноткин, Марианна Ноткина
Мария Фурсова
Мария Фурсова
Ольга Гусева, Мария Гусева
Мария Гусева, Ольга Гусева
Юрий Смекалов
Юрий Смекалов
Марина Гисич
Марина Гисич
Полина Шевцова, Инесса Гаевская, Ксения Гощицкая
Полина Шевцова, Инесса Гаевская, Ксения Гощицкая

Собака.ru объявила имена лучших 2026 года: премия отметила 20-летие. Петербуржцы отдали 114 093 голоса на сайте Собака.ru и в нашем телеграм-канале «Что Где Есть» (подписывайтесь!).

Сергей Ким, Василиса Зинякова

Сергей Ким, Василиса Зинякова

Андрей Ковалев
Андрей Ковалев
Галина Белоусова. Ксения Комягина
Галина Белоусова, Ксения Комягина
Антон Исаков. Ольга Шанина
Антон Исаков, Ольга Шанина
Илья Лебедев. Екатерина Годес, Элина Исханова, Анна Ананьева
Илья Лебедев, Екатерина Годес, Элина Исханова, Анна Ананьева
Наталья Капитурова, Борис Тимчук
Наталья Капитурова, Борис Тимчук
Сергей Калинин, Владислава Майорова

Сергей Калинин, Владислава Майорова

Николай Хвалынский, Евгения Нагимова
Николай Хвалынский, Евгения Нагимова
Светлана Яковлева
Светлана Яковлева
Татьяна Тылевич. Дмитрий Тылевич
Татьяна Тылевич, Дмитрий Тылевич
Дмитрий Левин
Дмитрий Левин
Стас Пауль. Николай Березин
Стас Пауль, Николай Березин
Ирина Парфенова, Дмитрий Решетников, Екатерина Знак
Екатерина Знак, Дмитрий Решетников, Ирина Парфенова
Елизавета Замарина, Юлия Суслова
Елизавета Замарина, Юлия Суслова

Победителей из финалистов выбирало жюри, эксперты-фуди, среди которых вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, директор ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова, галеристка Кристина Березовская, основательница JM Studio Юлия Матвиенко и художник Покрас Лампас.

Юлия Пашковская. Александра Голованова, Ольга Серякова, Екатерина Васильева, Денис Соболев, Алексей Марков, Ольга Румянцева
Юлия Пашковская, Александра Голованова,  Ольга Серякова, Екатерина Васильева, Денис Соболев, Алексей Марков, Ольга Румянцева
Анна Балагурова, Александра Новоселова
Анна Балагурова, Александра Новоселова
Йос Фрумкин
Йос Фрумкин
Яна Марсова, Лука Де Астис, Екатерина Антонова, Анна Бойко

Яна Марсова, Лука Де Астис, Екатерина Антонова, Анна Бойко

Дмитрий Решетников, Диана Акгаева
Диана Акгаева, Дмитрий Решетников
Ксения Дубяго
Ксения Дубяго
Ольга Гинзбург, Ник Брусковский
Ольга Гинзбург, Ник Брусковский
Евгений Литвяк
Евгений Литвяк
Дарья Кузьмичева

Дарья Кузьмичева

Роман Шиндер, Никита Кузьмичев

Роман Шиндер, Никита Кузьмичев

Надежда Третьякова
Надежда Третьякова
Сюзанна Шиндер
Сюзанна Шиндер
Рамиль Назыров

Рамиль Назыров

Алексей Мочнов, Оксана Мочнова (Чугункина)
Алексей Мочнов, Оксана Мочнова (Чугункина)
Дарья Павлюкевич, Дарья Рудая
Дарья Павлюкевич, Дарья Рудая

К юбилею редакция впервые назвала лауреатов в номинациях вне голосования: «Рестораторы 20-летия» и «Лучшая барная команда», где каждый участник уже победитель. Среди рестораторов тарелки получили Алексей Алексеев, Галина Белоусова, Алексей Буров, Артем и Алексей Гребенщиковы, Арам Мнацаканов, Антонио Фреза, Александр Шавлиашвили и другие. Лучшими барными командами стали «Ипполит», «Федя, дичь!» и «Наденька»; «У Ларисы» и «У Марьи»; «Хроники»; AF Brew; Follow the Rabbits; Orthodox и Perfect Bars Team.

Полина Маликова (Толстун), Михаил Стацюк
Михаил Стацюк, Полина Маликова (Толстун)
Инесса Гаевская, Анжелика Котова. Елизавета Савинкова
Инесса Гаевская, Анжелика Котова, Елизавета Савинкова
Чеонг Ки Сунг

Чеонг Ки Сунг

Йос Фрумкин, Борис Кондратьев, Александр Пименов. Мария Ильинская
Александр Пименов, Йос Фрумкин, Борис Кондратьев, Мария Ильинская
Дмитрий Решетников. Анастасия Решетникова
Дмитрий Решетников, Анастасия Решетникова
Виктор Федотов. Анна Федотова
Виктор Федотов, Анна Федотова
Ольга Маки. Анна Иванова
Ольга Маки, Анна Иванова
Евгения Нагимова, Мария Элькина
Евгения Нагимова, Мария Элькина
Юрий Манчук, Ирина Манчук. Роман Графов
Ирина Манчук, Юрий Манчук, Роман Графов
Алла Дудкина
Алла Дудкина
Станислав Федулин, Мария Шипуля
Мария Шипуля, Станислав Федулин
Мансур Валиев. Галина Рогалева, Анастасия и Арсен Вартановы, Дарина Валиева
Мансур Валиев, Галина Рогалева, Анастасия и Арсен Вартановы, Дарина Валиева
Михаил Кузьмин. Анастасия Слепова
Михаил Кузьмин, Анастасия Слепова
Борис Устюгов, Владимир Чистяков
Борис Устюгов, Владимир Чистяков
Денис Кондратенко, Анастасия Дианова. Анастасия Козлова, Борис Трахман
Денис Кондратенко, Анастасия Дианова, Анастасия Козлова, Борис Трахман

Победителем в номинации «Лучший шеф-повар» стал Роман Киселев, который дирижирует кухнями Casper, Nothing Fancy, «Кафе на Хлебозаводе», René, «Кафе Бенуа» и Solids.

В номинации «Лучший новый авторский ресторан» победу разделили «Баски & Монегаски» и Self Edge Chinois.

«Лучшим новым рестораном на каждый день» стал Brasserie by Academia, ради которой команда объездила всю Францию.

Марина Круч
Марина Круч
Анастасия Антоненкова, Анастасия Дианова
Анастасия Антоненкова, Анастасия Дианова
Арсений Потанчук, Ангелина Гайворонская

Арсений Потанчук, Ангелина Гайворонская

Ольга Бугрова и Владислава Качекан

Ольга Бугрова и Владислава Качекан

Юлия Мажарова

Юлия Мажарова

Максим Болонкин
Максим Болонкин
Денис и Любовь Скорняковы

Денис и Любовь Скорняковы

Эмин Солтанов и Варвара Захаренкова

Эмин Солтанов и Варвара Захаренкова

Юлия Куклева, Наталья Солодовникова

Юлия Куклева, Наталья Солодовникова

Ирина Пономаренко
Ирина Пономаренко
Алексей Трофимов, Полина Маринеско, Александр Гроховский
Алексей Трофимов, Полина Маринеско, Александр Гроховский
Даниил Леман. Ася Полякова
Даниил Леман, Ася Полякова
Ксения Герман и Любовь Ковалёва

Ксения Герман и Любовь Ковалёва

Денис Кондратенко, Анастасия Дианова
Анастасия Дианова, Денис Кондратенко

Поздравляем всех победителей и номинантов премии! Ноябрьский выпуск журнала Собака.ru посвящен героям «Что Где Есть в Петербурге» и нашей главной идее: Петербург — гастрономическая столица России. Не пропустите!

Егор Барилко. Влад Тимашков, Егор Рыбалко
Егор Барилко, Влад Тимашков, Егор Рыбалко
Анна Коварская
Анна Коварская
Иван Лучкин. Светлана Субоч и Владимир Шадрин
Иван Лучкин, Светлана Субоч и Владимир Шадрин
Сергей Калинин

Сергей Калинин

Екатерина Колчанова. Константин Колчанов
Екатерина Колчанова, Константин Колчанов
Ольга Бичия

Ольга Бичия

Виталий Свидовский
Виталий Свидовский
Ксения Комягина и Милан Кононов

Ксения Комягина и Милан Кононов

Ольга Полуэктова

Ольга Полуэктова

Дмитрий Гукасян

 Дмитрий Гукасян

Мануэль Сурачи. Даниил Толмачев
Мануэль Сурачи, Даниил Толмачев
Екатерина Ефремова

Екатерина Ефремова

Егор Иванов

Егор Иванов

Собака.ru благодарит всех фуди и энтузиастов гастрономии, кто поддержал любимых шефов и заведения: вместе мы формируем Петербург как гастрономическую столицу России.

Валерий Дятлов, Александра Столярова
Александра Столярова, Валерий Дятлов
Дарья Смирнова, Дарья Павлюкевич
Дарья Павлюкевич, Дарья Смирнова
Эдуард Бартош. Лали Заречнева, Евгений Небутов
Эдуард Бартош, Лали Заречнева, Евгений Небутов
Евгений Литвяк, Борис Устюгов
Борис Устюгов, Евгений Литвяк
Евгений Оленченко, Егор Иванов, Николай Миркин

Евгений Оленченко, Егор Иванов, Николай Миркин

Артем Гребенщиков, Дмитрий Трушкин, Марина Наумова
Дмитрий Трушкин, Артем Гребенщиков, Марина Наумова
Анастасия Контарович. Неля Валиева
Анастасия Контарович, Неля Валиева
Пантелеймон Блудов, Алиса Швец

Пантелеймон Блудов, Алиса Швец

Станислав Ершов

Станислав Ершов

Никита Давыдов
Никита Давыдов
Арсений Лаптев
Арсений Лаптев

Гранд Отель Европа» принимает премию «Что Где Есть в Петербурге» с 2017 года: награждать победителей в бальном зале «Крыша» стало традицией. Эта локация не имеет равных в мощном историческом бэкграунде. За почти полтора века существования в стенах отеля останавливались артисты, писатели, композиторы, дипломаты, политики и даже члены королевских семей — список громких имён насчитывает не одну сотню. Элтон Джон устраивал здесь импровизированный концерт, а Лучано Паваротти репетировал перед выступлением на антикварном рояле Bechstein в номере 105. А на «Крыше» в 1960-70-е собирался весь цвет золотой молодёжи и интеллектуальной элиты: ленинградские поэты, писатели и музыканты прозвали ресторан «Средним залом филармонии». В 2021 году Собака.ru вручила тарелку самому отелю за то, что он остаётся эталоном культурного и гастрономического гостеприимства, а в 2025-м «Европа» отметила 150-летие.

Алена Мельникова, Борис Прахин, Олег Перфилов. Елена Прахина
Олег Перфилов, Алена Мельникова, Юрий Смекалов, Борис Прахин, Елена Прахина
Мануэль Сурачи, Дмитрий Кизеев. Максим Каменецкий
Дмитрий Кизеев, Мануэль Сурачи, Максим Каменецкий
Мария Данилова. Максим Шаршов
Мария Данилова, Максим Шаршов
Виолетта Драйгор, Инесса Гаевская. Людмила Стегний, Владислава Майорова
Виолетта Драйгор, Инесса Гаевская, Людмила Стегний, Владислава Майорова
Вита Копосова
Вита Копосова
Полина Елисеева

Полина Елисеева

Dj Vakulenko. Юлия Вакуленко
Dj Vakulenko, Юлия Вакуленко
Антон Аброян

Антон Аброян

Ирина Труфанова и Дарья Гапонова

Ирина Труфанова и Дарья Гапонова

Софья Беляева. Александра Малахова
Софья Беляева, Александра Малахова
Дарья Станкевич, Светлана Субоч

Дарья Станкевич, Светлана Субоч

Анастасия Контарович. Юлия Фесенко, Екатерина Руновская
Анастасия Контарович, Юлия Фесенко, Екатерина Руновская 
Галина Лысова

Галина Лысова

Андрей Стряпихин. Валерия Стряпихина
Андрей Стряпихин, Валерия Стряпихина
Нина Квасняк. Антон Виноградов
Нина Квасняк, Антон Виноградов
Вероника Носкова
Вероника Носкова
Елена Черезова, Андрей Абрамов

Елена Черезова, Андрей Абрамов

Полина Писаренко

Полина Писаренко

Дарья Лобач

Дарья Лобач

Линейка моносортовых вин Par la Mer от Chateau Tamagne идеально дополнила вечер и подарила гостям ощущение морского бриза, легкости и свободы. Вина создали для того, чтобы каждый, где бы он ни находился, почувствовал летнюю свежесть и оценил индивидуальность вкусов с прибрежным настроением.

Юлия Купченко, Анастасия Матвеева

Юлия Купченко, Анастасия Матвеева

Иван Третьяков
Иван Третьяков
Олеся Овчинникова, Константин Набель. Соня Ефимова
Олеся Овчинникова, Константин Набель, Соня Ефимова
Анжелика Смирнова
Анжелика Смирнова
Елена Анисимова. Елена Жеребкова
Елена Анисимова, Елена Жеребкова
Наталья Пилявская, Мария Мартынова, Марина Пажитнова

Наталья Пилявская, Мария Мартынова, Марина Пажитнова

Ольга Зелинская. Григорий Хусенский
Ольга Зелинская,  Григорий Хусенский
Кадрия Хайрова

Кадрия Хайрова

Татьяна Максимова и Алёна Шиманаева

Татьяна Максимова и Алёна Шиманаева

Алёна Антончик
Алёна Антончик
Мира Голуб

Мира Голуб

Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:

Сhateau Tamagne

Вина бренда создаются в современном винодельческом комплексе — Центре энологии Chateau Tamagne

Zealandia (Зиландия), сливочное масло для профессионалов

Kaori (Каори) – премиальные лимонады для тех, кто ценит яркие вкусы и новые гастрономические впечатления!

Фото: Дмитрий Многолет, Дмитрий Сайтимов, Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая

Теги:
Что Где Есть в Петербурге 2026
Люди:
Мария Данилова, Алексей Мочнов, Софья Беляева Полина Маринеско, Александр Гроховский, Алексей Трофимов, Эдуард Бартош, Мария Шипуля, Виктор Федотов, Борис Кондратьев, Дмитрий Левин, Даниил Леман, Анастасия Антоненкова, Виталий Свидовский, Иван Третьяков, Марина Гисич, Стас Пауль, Андрей Ковалев, Дмитрий Решетников, Юрий Смекалов, Полина Маликова (Толстун), Ирина Манчук, Юрий Манчук, Анастасия Климова, Ольга Гинзбург, Марина Круч, Александра Столярова, Михаил Кузьмин, Диана Акгаева, Ксения Дубяго, Нина Квасняк, Оксана Мочнова (Чугункина), Егор Барилко, Надежда Третьякова, Валерий Дятлов, Денис Кондратенко, Николай Хвалынский, Анна Балагурова, Екатерина Колчанова, Борис Прахин, Наталья Капитурова, Мануэль Сурачи, Анастасия Дианова, Инесса Гаевская, Олеся Овчинникова, Елена Анисимова, Арсений Лаптев, Андрей Стряпихин, Дмитрий Трушкин, Алла Дудкина, Ирина Пономаренко, Алёна Антончик, Полина Шевцова, Ольга Зелинская, Вероника Носкова, Анжелика Смирнова, Виолетта Драйгор, Юлия Суслова, Мансур Валиев, Борис Устюгов, Екатерина Знак, Сюзанна Шиндер, Станислав Федулин, Иван Лучкин, Татьяна Тылевич, Анжелика Котова, Владимир Чистяков, Максим Болонкин, Дмитрий Кизеев, Борис Тимчук, Дарья Рудая, Алена Мельникова, Антон Исаков, Мария Грудина, Елизавета Замарина, Ксения Лапина, Дарья Павлюкевич, Михаил Стацюк, Марк Лапин, Олег Перфилов, Анна Коварская, Дарья Смирнова, Мария Фурсова, Наталья Малиновская, Александр Пименов, Йос Фрумкин, Юлия Пашковская, Ксения Гощицкая, Ольга Маки, Марина Наумова, Арам Мнацаканов, Анатолий Тимощук, Константин Набель, Никита Давыдов, Артем Гребенщиков, Ник Брусковский, Мария Элькина, Эдуард Мурадян, Светлана Яковлева, Евгения Нагимова, Покрас Лампас, Евгений Литвяк, Мария Гусева, Леонид Ноткин, Ксения Малич, Вита Копосова, Яна Милорадовская, Галина Белоусова, Dj Vakulenko, Илья Лебедев, Анастасия Контарович, Александра Новоселова, Ольга Гусева, Ирина Парфенова

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