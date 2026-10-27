Церемония вручения ХХ премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2026. Часть II

Гранд Отель Европа» принимает премию «Что Где Есть в Петербурге» с 2017 года: награждать победителей в бальном зале «Крыша» стало традицией. Эта локация не имеет равных в мощном историческом бэкграунде. За почти полтора века существования в стенах отеля останавливались артисты, писатели, композиторы, дипломаты, политики и даже члены королевских семей — список громких имён насчитывает не одну сотню. Элтон Джон устраивал здесь импровизированный концерт, а Лучано Паваротти репетировал перед выступлением на антикварном рояле Bechstein в номере 105. А на «Крыше» в 1960-70-е собирался весь цвет золотой молодёжи и интеллектуальной элиты: ленинградские поэты, писатели и музыканты прозвали ресторан «Средним залом филармонии». В 2021 году Собака.ru вручила тарелку самому отелю за то, что он остаётся эталоном культурного и гастрономического гостеприимства, а в 2025-м «Европа» отметила 150-летие.