Церемония вручения ХХ премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2026. Часть II

Представляем второй фоторепортаж с церемонии вручения премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2026. Первая часть, посвященная победителям, по ссылке.
Собака.ru объявила имена лучших 2026 года: премия отметила 20-летие. Петербуржцы отдали 114 093 голоса на сайте Собака.ru и в нашем телеграм-канале «Что Где Есть» (подписывайтесь!).
Сергей Ким, Василиса Зинякова
Сергей Калинин, Владислава Майорова
Победителей из финалистов выбирало жюри, эксперты-фуди, среди которых вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, директор ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова, галеристка Кристина Березовская, основательница JM Studio Юлия Матвиенко и художник Покрас Лампас.
Яна Марсова, Лука Де Астис, Екатерина Антонова, Анна Бойко
Дарья Кузьмичева
Роман Шиндер, Никита Кузьмичев
Рамиль Назыров
К юбилею редакция впервые назвала лауреатов в номинациях вне голосования: «Рестораторы 20-летия» и «Лучшая барная команда», где каждый участник уже победитель. Среди рестораторов тарелки получили Алексей Алексеев, Галина Белоусова, Алексей Буров, Артем и Алексей Гребенщиковы, Арам Мнацаканов, Антонио Фреза, Александр Шавлиашвили и другие. Лучшими барными командами стали «Ипполит», «Федя, дичь!» и «Наденька»; «У Ларисы» и «У Марьи»; «Хроники»; AF Brew; Follow the Rabbits; Orthodox и Perfect Bars Team.
Чеонг Ки Сунг
Победителем в номинации «Лучший шеф-повар» стал Роман Киселев, который дирижирует кухнями Casper, Nothing Fancy, «Кафе на Хлебозаводе», René, «Кафе Бенуа» и Solids.
В номинации «Лучший новый авторский ресторан» победу разделили «Баски & Монегаски» и Self Edge Chinois.
«Лучшим новым рестораном на каждый день» стал Brasserie by Academia, ради которой команда объездила всю Францию.
Арсений Потанчук, Ангелина Гайворонская
Ольга Бугрова и Владислава Качекан
Юлия Мажарова
Денис и Любовь Скорняковы
Эмин Солтанов и Варвара Захаренкова
Юлия Куклева, Наталья Солодовникова
Ксения Герман и Любовь Ковалёва
Поздравляем всех победителей и номинантов премии! Ноябрьский выпуск журнала Собака.ru посвящен героям «Что Где Есть в Петербурге» и нашей главной идее: Петербург — гастрономическая столица России. Не пропустите!
Сергей Калинин
Ольга Бичия
Ксения Комягина и Милан Кононов
Ольга Полуэктова
Дмитрий Гукасян
Екатерина Ефремова
Егор Иванов
Собака.ru благодарит всех фуди и энтузиастов гастрономии, кто поддержал любимых шефов и заведения: вместе мы формируем Петербург как гастрономическую столицу России.
Евгений Оленченко, Егор Иванов, Николай Миркин
Пантелеймон Блудов, Алиса Швец
Станислав Ершов
Гранд Отель Европа» принимает премию «Что Где Есть в Петербурге» с 2017 года: награждать победителей в бальном зале «Крыша» стало традицией. Эта локация не имеет равных в мощном историческом бэкграунде. За почти полтора века существования в стенах отеля останавливались артисты, писатели, композиторы, дипломаты, политики и даже члены королевских семей — список громких имён насчитывает не одну сотню. Элтон Джон устраивал здесь импровизированный концерт, а Лучано Паваротти репетировал перед выступлением на антикварном рояле Bechstein в номере 105. А на «Крыше» в 1960-70-е собирался весь цвет золотой молодёжи и интеллектуальной элиты: ленинградские поэты, писатели и музыканты прозвали ресторан «Средним залом филармонии». В 2021 году Собака.ru вручила тарелку самому отелю за то, что он остаётся эталоном культурного и гастрономического гостеприимства, а в 2025-м «Европа» отметила 150-летие.
Полина Елисеева
Антон Аброян
Ирина Труфанова и Дарья Гапонова
Дарья Станкевич, Светлана Субоч
Галина Лысова
Елена Черезова, Андрей Абрамов
Полина Писаренко
Дарья Лобач
Линейка моносортовых вин Par la Mer от Chateau Tamagne идеально дополнила вечер и подарила гостям ощущение морского бриза, легкости и свободы. Вина создали для того, чтобы каждый, где бы он ни находился, почувствовал летнюю свежесть и оценил индивидуальность вкусов с прибрежным настроением.
Юлия Купченко, Анастасия Матвеева
Наталья Пилявская, Мария Мартынова, Марина Пажитнова
Кадрия Хайрова
Татьяна Максимова и Алёна Шиманаева
Мира Голуб
Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:
Сhateau Tamagne
Вина бренда создаются в современном винодельческом комплексе — Центре энологии Chateau Tamagne
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Фото: Дмитрий Многолет, Дмитрий Сайтимов, Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая
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