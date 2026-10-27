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Репортажи

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Анатолий Белкин, Юлдус Бахтиозина, Анатолий Тимощук на открытии выставки «Третья природа» в Лахта Центре

В атриуме Лахта Центра открылась выставка «Третья природа», которую подготовили международная art & science студия SPLACES.STUDIO, Фонд поддержки культурных инициатив Газпрома и ярмарка искусства 1703. Светозвуковые, кинетические (и даже интерактивные!) скульптуры можно увидеть бесплатно до 30 апреля 2027 года. Куратор проекта — Христина Отс. Собака.ru рассказывает, что показывают в Лахта Центре и кто пришел на открытие.

Елена Давыдова, Ангелина Карпухина, Елизавета Замарина
Ангелина Карпухина, Елизавета Замарина, Инесса Гаевская, Елена Давыдова
Елена Давыдова
Елена Давыдова
Анатолий Белкин
Анатолий Белкин
Анатолий Тимощук, Анастасия Климова
Анастасия Климова, Анатолий Тимощук
Юлдус Бахтиозина
Юлдус Бахтиозина
Анна Зотова, Дмитрий Абрамов
Дмитрий Абрамов, Анна Зотова
Сергей Макаров. Галина Макарова
Сергей Макаров, Галина Макарова
Алёна Платонова, Варвара Баранова
Алёна Платонова, Варвара Баранова
Анжелика Котова. Елизавета Савенкова
Анжелика Котова, Елизавета Савенкова
Наталья Сиверина
Наталья Сиверина
Михаил Стацюк
Михаил Стацюк

Идея проекта важна: технологии перестают быть только инструментом преобразования окружающей среды, но становятся способом внимательнее изучать ее, открывать новые формы взаимодействия и выстраивать бережные отношения. Маршрут выставки ведет от привычного (ветер, голоса птиц) к тому, что обычно не увидеть и не услышать: геологическим процессам и времени в миллионы лет. Две работы художники SPLACES создали специально для выставки, обратившись к научному опыту Газпрома.

Елена Давыдова, Инесса Гаевская, Ксения Гощицкая
Христина Отс, Андрей Шибанов, Елена Давыдова, Инесса Гаевская, Ксения Гощицкая
Христина Отс
Христина Отс
Христина Отс. Елена Давыдова
Христина Отс, Елена Давыдова
Андрей Шибанов. Анастасия Величко
Андрей Шибанов, Анастасия Величко
Марк Алексеенко, Любовь Леонтьева, Игорь Осовский

Марк Алексеенко, Любовь Леонтьева, Игорь Осовский

Елена Анисимова
Елена Анисимова
Христина Отс. Юлия, Виктор, Дарья Волосовы
Христина Отс, Юлия, Виктор, Дарья Волосовы

Выставку гостям представили директор фонда «Газпром культурные инициативы» Елена Давыдова, куратор проекта Христина Отс, сооснователь и главный художник SPLACES Андрей Шибанов, издатель Собака.ru Инесса Гаевская и креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая. После приветственной части кураторы провели гостей по маршруту всех арт-объектов, от «Ауры» до «Мегалита» и рассказали, как устроена каждая скульптура.

Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук
Любовь Леонтьева, Игорь Осовский
Игорь Осовский, Любовь Леонтьева
Юлия Лобойко
Юлия Лобойко
Максим Има. Екатерина Дударенок
Максим Има, Екатерина Дударенок
Христина Отс, Наталья Карасева
Христина Отс, Наталья Карасева
Александра Соловьева
Александра Соловьева
Ольга Вад
Ольга Вад
Анастасия Лихолат (Долгова), Полина Малина-Погодина
Анастасия Лихолат (Долгова), Полина Малина-Погодина
Юлия Раковская
Юлия Раковская
Екатерина Атоян-Милюкова
Екатерина Атоян-Милюкова
Любовь Леонтьева. Марк Алексеенко
Любовь Леонтьева, Марк Алексеенко
Ксана Ковалева. Полина Ченцова
Ксана Ковалева, Полина Ченцова

«Партитура недр» собрана из 36 (!) кернов с месторождений «Газпрома» из коллекции кернохранилища «Газпром ВНИИГАЗ». Керны двигаются по математической модели Курамото: то синхронизируются, то снова теряют общий ритм, а вместе с ними меняется звучание. 

«Аура» ловит погоду Петербурга в реальном времени: метеостанция на Васильевском острове передает данные о ветре, температуре и влажности, а система художников превращает их в музыку — получается сиюминутный звуковой портрет города.

«СОЛЮКС» вдохновлена движением камышей на ветру. Колебания ивовых прутьев скульптура превращает в свет и звук: у каждого прута свое звучание, которое возникает, если дотронуться до него или если подует ветер.

Ксения Гощицкая, Инесса Гаевская
Ксения Гощицкая, Инесса Гаевская
Александра Соловьева, Дмитрий Абрамов, Дмитрий Левин
Дмитрий Абрамов, Анна Зотова, Александра Соловьева, Дмитрий Левин
Владимир Тарасов, Евгения Тут

Владимир Тарасов, Евгения Тут

Анастасия Решетникова

Анастасия Решетникова

Юлия Суслова. Люба Тепцова
Юлия Суслова, Люба Тепцова
Анна Зотова, Дмитрий Абрамов
Дмитрий Абрамов, Анна Зотова
Павел Романов

Павел Романов

Никита Андреев, Александра Генералова
Александра Генералова, Никита Андреев
Андрей Юдин. с супругой
Андрей Юдин, с супругой
Марина Алексеева
Марина Алексеева
Кристина Сергеева, Надя Шереметова

Кристина Сергеева, Надя Шереметова

Сергей Костырко, Ирина Короткая, Анастасия Брюханова

Сергей Костырко, Ирина Короткая, Анастасия Брюханова

В «НИДУМе» ивовые прутья переплетены со светодиодными лентами и образуют гнездо, а внутри звучат голоса птиц, записанных в Ленинградской области.

«Мегалит» — это камень, который становится музыкальным инструментом: удары и касания рук запускают звуки.

«Абсолютно заполненная пустота» посвящена глубинным газам Байкала. Звуковая композиция моделирует условный путь газового пузыря с глубины 12 километров к поверхности озера, а вибрирующая хромированная пленка превращает звук в движение и игру отраженного света.

 

Юлия Лобойко, Елена Давыдова. Анастасия Величко
Елена Давыдова, Юлия Лобойко, Анастасия Величко
Ксения Гощицкая, Инесса Гаевская, Дмитрий Левин
Инесса Гаевская, Ксения Гощицкая, Дмитрий Левин
Анна Ильина

Анна Ильина

Сергей Ушан

Сергей Ушан

Юлдус Бахтиозина
Юлдус Бахтиозина
Алевтина Вилларская-Латыпова

Алевтина Вилларская-Латыпова

На открытие пришли художники, коллекционеры, ученые и друзья проекта. Руководитель магистратуры art&science ИТМО Ольга Вад и шеф-редактор раздела «Культура» Собака.ru Алена Анисимова оценили скульптуры на стыке науки и искусства, «Мегалит» оказался по душе модели Анне Зотовой и ее супругу, генеральному директору управляющей компании инвестфонда Jensen Group Дмитрию Абрамову, а также Никите Андрееву, сооснователю производства стеклянных кирпичей Фальконье в Петербурге, и диджитал-художнице Дарье Захаровой. Среди гостей были художники Юлдус Бахтиозина и Анатолий Белкин, главный редактор сайта sobaka.ru Михаил Стацюк, издатель Собака.ru Инесса Гаевская, генеральный директор и основатель компании LABORATORY Dome Марк Алексеенко.

Владимир Фролов

Владимир Фролов

Анна Фейер, Анна Ветошкина

Анна Фейер, Анна Ветошкина

Диана Акгаева
Диана Акгаева
Ксения Морошкина

Ксения Морошкина

Дарья Захарова

Дарья Захарова

Александра Генералова
Александра Генералова

Выставка будет сопровождаться публичной программой, в которую войдут лекции и дискуссии об искусстве, науке и технологиях, о роли архитектуры в художественных проектах, межвидовом сосуществовании в городе, паблик-арте и коллекционировании научно-технологического искусства. По средам и субботам проходят медиации, а для самостоятельного осмотра есть аудиогид. Участие во всех событиях бесплатное, по регистрации. Атриум работает с 10:00 до 20:00, вход закрывается в 19:00.

Анна Гирдина, Ирина Гирдина

Анна Гирдина, Ирина Гирдина

Александра Соловьева, Анна Зотова, Дмитрий Левин
Александра Соловьева, Дмитрий Левин, Дмитрий Абрамов, Анна Зотова
Михаил Першко, Милена Стрелкова

Михаил Першко, Милена Стрелкова

Валерий Федченко, Илья Шуринов, Егор Невзоров

Валерий Федченко, Илья Шуринов, Егор Невзоров

Фото: Дмитрий Егоров, Дмитрий Многолет, Анастасия Большакова

Люди:
Андрей Шибанов, Елена Давыдова, Анна Зотова Дмитрий Левин, Дмитрий Абрамов, Игорь Осовский, Анастасия Лихолат (Долгова), Юлия Раковская, Александра Генералова, Анастасия Климова, Диана Акгаева, Андрей Юдин, Ксана Ковалева, Алёна Платонова, Александра Соловьева, Инесса Гаевская, Елена Анисимова, Сергей Макаров, Юлия Суслова, Анжелика Котова, Полина Малина-Погодина, Варвара Баранова, Ангелина Карпухина, Юлия Лобойко, Никита Андреев, Юлдус Бахтиозина, Елизавета Замарина, Михаил Стацюк, Ольга Вад, Ксения Гощицкая, Христина Отс, Максим Има, Анатолий Тимощук, Анатолий Белкин, Наталья Сиверина, Любовь Леонтьева, Екатерина Атоян-Милюкова, Наталья Карасева, Марина Алексеева

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