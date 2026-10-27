Анатолий Белкин, Юлдус Бахтиозина, Анатолий Тимощук на открытии выставки «Третья природа» в Лахта Центре

В атриуме Лахта Центра открылась выставка «Третья природа», которую подготовили международная art & science студия SPLACES.STUDIO, Фонд поддержки культурных инициатив Газпрома и ярмарка искусства 1703. Светозвуковые, кинетические (и даже интерактивные!) скульптуры можно увидеть бесплатно до 30 апреля 2027 года. Куратор проекта — Христина Отс. Собака.ru рассказывает, что показывают в Лахта Центре и кто пришел на открытие.
Идея проекта важна: технологии перестают быть только инструментом преобразования окружающей среды, но становятся способом внимательнее изучать ее, открывать новые формы взаимодействия и выстраивать бережные отношения. Маршрут выставки ведет от привычного (ветер, голоса птиц) к тому, что обычно не увидеть и не услышать: геологическим процессам и времени в миллионы лет. Две работы художники SPLACES создали специально для выставки, обратившись к научному опыту Газпрома.
Марк Алексеенко, Любовь Леонтьева, Игорь Осовский
Выставку гостям представили директор фонда «Газпром культурные инициативы» Елена Давыдова, куратор проекта Христина Отс, сооснователь и главный художник SPLACES Андрей Шибанов, издатель Собака.ru Инесса Гаевская и креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая. После приветственной части кураторы провели гостей по маршруту всех арт-объектов, от «Ауры» до «Мегалита» и рассказали, как устроена каждая скульптура.
«Партитура недр» собрана из 36 (!) кернов с месторождений «Газпрома» из коллекции кернохранилища «Газпром ВНИИГАЗ». Керны двигаются по математической модели Курамото: то синхронизируются, то снова теряют общий ритм, а вместе с ними меняется звучание.
«Аура» ловит погоду Петербурга в реальном времени: метеостанция на Васильевском острове передает данные о ветре, температуре и влажности, а система художников превращает их в музыку — получается сиюминутный звуковой портрет города.
«СОЛЮКС» вдохновлена движением камышей на ветру. Колебания ивовых прутьев скульптура превращает в свет и звук: у каждого прута свое звучание, которое возникает, если дотронуться до него или если подует ветер.
Владимир Тарасов, Евгения Тут
Анастасия Решетникова
Павел Романов
Кристина Сергеева, Надя Шереметова
Сергей Костырко, Ирина Короткая, Анастасия Брюханова
В «НИДУМе» ивовые прутья переплетены со светодиодными лентами и образуют гнездо, а внутри звучат голоса птиц, записанных в Ленинградской области.
«Мегалит» — это камень, который становится музыкальным инструментом: удары и касания рук запускают звуки.
«Абсолютно заполненная пустота» посвящена глубинным газам Байкала. Звуковая композиция моделирует условный путь газового пузыря с глубины 12 километров к поверхности озера, а вибрирующая хромированная пленка превращает звук в движение и игру отраженного света.
Анна Ильина
Сергей Ушан
Алевтина Вилларская-Латыпова
На открытие пришли художники, коллекционеры, ученые и друзья проекта. Руководитель магистратуры art&science ИТМО Ольга Вад и шеф-редактор раздела «Культура» Собака.ru Алена Анисимова оценили скульптуры на стыке науки и искусства, «Мегалит» оказался по душе модели Анне Зотовой и ее супругу, генеральному директору управляющей компании инвестфонда Jensen Group Дмитрию Абрамову, а также Никите Андрееву, сооснователю производства стеклянных кирпичей Фальконье в Петербурге, и диджитал-художнице Дарье Захаровой. Среди гостей были художники Юлдус Бахтиозина и Анатолий Белкин, главный редактор сайта sobaka.ru Михаил Стацюк, издатель Собака.ru Инесса Гаевская, генеральный директор и основатель компании LABORATORY Dome Марк Алексеенко.
Владимир Фролов
Анна Фейер, Анна Ветошкина
Ксения Морошкина
Дарья Захарова
Выставка будет сопровождаться публичной программой, в которую войдут лекции и дискуссии об искусстве, науке и технологиях, о роли архитектуры в художественных проектах, межвидовом сосуществовании в городе, паблик-арте и коллекционировании научно-технологического искусства. По средам и субботам проходят медиации, а для самостоятельного осмотра есть аудиогид. Участие во всех событиях бесплатное, по регистрации. Атриум работает с 10:00 до 20:00, вход закрывается в 19:00.
Анна Гирдина, Ирина Гирдина
Михаил Першко, Милена Стрелкова
Валерий Федченко, Илья Шуринов, Егор Невзоров
Фото: Дмитрий Егоров, Дмитрий Многолет, Анастасия Большакова
Комментарии (0)