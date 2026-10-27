Анатолий Белкин, Юлдус Бахтиозина, Анатолий Тимощук на открытии выставки «Третья природа» в Лахта Центре

«Партитура недр» собрана из 36 (!) кернов с месторождений «Газпрома» из коллекции кернохранилища «Газпром ВНИИГАЗ». Керны двигаются по математической модели Курамото: то синхронизируются, то снова теряют общий ритм, а вместе с ними меняется звучание.

«Аура» ловит погоду Петербурга в реальном времени: метеостанция на Васильевском острове передает данные о ветре, температуре и влажности, а система художников превращает их в музыку — получается сиюминутный звуковой портрет города.

«СОЛЮКС» вдохновлена движением камышей на ветру. Колебания ивовых прутьев скульптура превращает в свет и звук: у каждого прута свое звучание, которое возникает, если дотронуться до него или если подует ветер.