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Репортажи

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Церемония вручения ХХ премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2026. Часть I

Награждение «Что Где Есть в Петербурге» — 2026 прошло по традиции в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа 22 октября. Гастрономическая премия отметила 20-летие: за эти годы петербуржцы и фуди отдали на ней более миллиона голосов. В этом году за 116 участников проголосовали 114 093 читателей на сайте sobaka.ru и в телеграм-канале «Что Где Есть в Петербурге». В честь юбилея в номинациях «Рестораторы 20-летия» и «Лучшие барные команды» редакция наградила всех выдающихся деятелей и визионеров индустрии! 

Собака.ru благодарит фуди и энтузиастов гастрономии, кто поддержал любимых шефов и заведения: вместе мы формируем Петербург как гастрономическую столицу России. 

Михаил Стацюк, Полина Маликова (Толстун)
Полина Маликова (Толстун), Михаил Стацюк
Яна Милорадовская
Яна Милорадовская
Полина Маликова (Толстун), Михаил Стацюк
Полина Маликова (Толстун), Михаил Стацюк

Церемонию награждения вели главный редактор сайта sobaka.ru Михаил Стацюк и актриса театра и кино Полина Маликова.

А наградные тарелки для лауреатов вручную отлили в исторических цехах Императорского фарфорового завода, который в сентябре отметил 282-й день рождения. 

Победителей из финалистов закрытым голосованием выбрали эксперты премии.

Роман Киселев
Роман Киселев
Леонид Ноткин. Элина Исханова, Вячеслав Гнедовский, Анна Ананьева
Леонид Ноткин, Элина Исханова, Вячеслав Гнедовский, Анна Ананьева
Леонид Ноткин. Анна Ананьева, Леонид Ноткин, Элина Исханова, Вячеслав Гнедовский

Анна Ананьева, Леонид Ноткин, Элина Исханова, Вячеслав Гнедовский

Алексей Буров. Виктор Кирьянов
Алексей Буров, Виктор Кирьянов
Юлия Сенина
Юлия Сенина

В номинации «Лучший шеф-повар» победителя выбирали только сами шефы Петербурга. Заветную тарелку в этом году как и в прошлом получил Роман Киселев, который дирижирует кухнями Casper, Nothing Fancy, «Кафе на Хлебозаводе», René, «Кафе Бенуа» и Solids.

В номинации «Лучший новый авторский ресторан» победу разделили «Баски & Монегаски» и Self Edge Chinois. Тарелки получили Леонид Ноткин, Элина Ихсанова, Анна Ананьева, Вячеслав Гнедовский и CEO ресторанной группы Dreamteam Алексей Буров.

Дмитрий Блинов, Алена Мельникова, Эдуард Мурадян. Рестораторы 20-летия! Выбор Собака.ru
Антонио Фреза, Ренат Маликов, Иван Третьяков, Светлана Яковлева, Роман Киселев, Надежда Третьякова, Леонид Ноткин, Марк Лапин, Галина Белоусова, Алексей Буров, Арам Мнацаканов, Алексей Алексеев, Мария Дементьева, Эдуард Мурадян, Алена Мельникова, Дмитрий Блинов, Андрей Ермишкин, Рестораторы 20-летия! Выбор Собака.ru
Дмитрий Блинов, Полина Маликова (Толстун), Ренат Маликов
Ренат Маликов, Полина Маликова (Толстун), Дмитрий Блинов
Наталья Малиновская, Арам Мнацаканов
Наталья Малиновская, Арам Мнацаканов
Алексей Буров, Антонио Фреза
Алексей Буров, Антонио Фреза
Алексей Алексеев
Алексей Алексеев
Стивен Шарма, Анри Бер, Роман Киселев
Стивен Шарма, Роман Киселев, Анри Бер
Артем Гребенщиков
Артем Гребенщиков
Леонид Ноткин, Иван Третьяков
Иван Третьяков, Леонид Ноткин
Галина Белоусова
Галина Белоусова
Марк Лапин, Ксения Лапина
Марк Лапин, Ксения Лапина
Алена Мельникова, Юрий Смекалов, Олег Перфилов
Олег Перфилов, Алена Мельникова, Юрий Смекалов
Светлана Яковлева
Светлана Яковлева
Сергей Глазунов. Клим Жуков
Сергей Глазунов, Клим Жуков
Надежда Третьякова
Надежда Третьякова
Ксения Малич, Эдуард Мурадян. Анастасия Манаенкова, Ксения Мурадян
Эдуард Мурадян, Ксения Малич, Анастасия Манаенкова, Ксения Мурадян
Назар Коломиец, Мария Дементьева, Андрей Ермишкин
Назар Коломиец, Мария Дементьева, Андрей Ермишкин
Рестораторы 20-летия! Выбор Собака.ru

Рестораторы 20-летия! Выбор Собака.ru

Леонид Ноткин, Эдуард Мурадян, Назар Коломиец
Леонид Ноткин, Анри Бер, Галина Белоусова, Алексей Буров, Арам Мнацаканов, Алексей Алексеев, Мария Дементьева, Назар Коломиец, Эдуард Мурадян

В честь юбилея редакция впервые назвала лауреатов в номинации «Рестораторы 20-летия». Голосования в ней не было, тарелки от главного редактора журнала и бренда Собака.ru Яны Милорадовской получили все главные герои гастрономического Петербурга. Полный список лауреатов здесь.

Сергей Калинин, Владислава Майорова

Сергей Калинин, Владислава Майорова

Полина Маликова (Толстун), Михаил Стацюк. Владислава Майорова
Полина Маликова (Толстун), Михаил Стацюк, Владислава Майорова
Владислава Майорова

Владислава Майорова

Мария Грудина
Мария Грудина
Владимир Ревенков, Лидия Метельская
Лидия Метельская, Владимир Ревенков
Михаил Стацюк, Полина Маликова (Толстун). Сергей Ким
Полина Маликова (Толстун), Михаил Стацюк, Сергей Ким
Василиса Зинякова, Сергей Ким

Василиса Зинякова, Сергей Ким

Анастасия Климова, Анатолий Тимощук
Анастасия Климова, Анатолий Тимощук
Инесса Гаевская, Юлия Пашковская. Денис Соболев
Юлия Пашковская, Инесса Гаевская, Денис Соболев
Инесса Гаевская, Юлия Пашковская. Денис Соболев
Юлия Пашковская, Инесса Гаевская, Денис Соболев

«Прорыв среди шеф-поваров» - Сергей Ким, автор утки по-пекински в «Пище династии Минь»: он возглавил новый гастропроект Музея Бродского, а в «Шалмане» готовит печень по-венециански.

Награду в номинации «Лучший концепт-сомелье» вручала представитель винодельческого комплекса Chateau Tamagne Владислава Майорова, а победителем стал Сергей Калинин, который собрал сразу четыре винные карты для мультикультурного портфеля ресторанов Алексея Алексеева.

Гостеприимство традиционно обеспечил легендарный Гранд Отель Европа, на сцену с приветственным словом вышла генеральный директор отеля Юлия Пашковская. К 20-летию премии «Что Где Есть в Петербурге» Гранд Отель Европа вручил издателю Собака.ru Инессе Гаевской пямятный поднос с пожеланиями долголетия и процветания.

Анастасия Дианова. Франсуа Кантен
Анастасия Дианова, Франсуа Кантен
Дарья Павлюкевич
Дарья Павлюкевич
Анастасия Дианова. Акмаль Нуралиев, Франсуа Кантен, Анастасия Дианова

Акмаль Нуралиев, Франсуа Кантен, Анастасия Дианова

Мария Фурсова, Алексей Фурсов
Мария Фурсова, Алексей Фурсов
Владислав Винклер, Алена  Кирьянова, Илья Харченко. Елена Клюско
Алена  Кирьянова , Илья Харченко, Даниил Леман, Владислав Винклер, Елена Клюско
Илья Харченко. Елена Клюско
Илья Харченко, Елена Клюско
Дмитрий Гачко, Ольга Звагольская
Дмитрий Гачко, Ольга Звагольская
Михаил Стацюк, Мария Элькина, Покрас Лампас
Ксения Гощицкая, Михаил Стацюк, Покрас Лампас, Мария Элькина

«Выбор редакции» вручала шеф-редактор отдела «Что Где Есть» Дарья Павлюкевич. Награду получила «Астория» — отель, где больше века принимают знаменитостей, артистов и политиков. Тарелку забрали бренд-шеф Франсуа Кантен и PR-директор Анастасия Дианова.

«Лучшим новым рестораном на каждый день» стал Brasserie by Academia: чтобы открыть идеальную брассери на Васильевском, команда объездила всю Францию. Тарелку получила генеральный директор Елена Клюско.

Игорь Зернов, Артем Перук. Елена Машина
Игорь Зернов, Артем Перук, Елена Машина
Иван Ляшук, Владимир Николаев
Иван Ляшук , Владимир Николаев
Карина Карелина, Леонид Самерханов, Игорь Михайлюк
Леонид Самерханов, Карина Карелина, Игорь Михайлюк
Станислав Федулин, Мария Шипуля
Мария Шипуля, Станислав Федулин
Никита Давыдов. Петр Биргер, Ася Храмченкова
Никита Давыдов, Петр Биргер, Ася Храмченкова
Артем Кольчуков
Артем Кольчуков
Олег Перфилов. Алексей Раппопорт
Олег Перфилов, Алексей Раппопорт
Дмитрий Суворов

Дмитрий Суворов

Дмитрий Абрамов, Анна Зотова
Анна Зотова, Дмитрий Абрамов

Петербург – город четырех революций! К последней, барной, приложили руку с запалом семь команд в номинации «Лучшая барная команда». Это «Ипполит», «Федя, дичь!» и «Наденька» (Карина Карелина, Игорь Михайлюк, Леонид Самерханов), которые сделали народными любимцами шашлычную и рюмочные; «У Ларисы» и «У Марьи» Марии Шипуля и Стаса Федулина, где шампанское женят с чебуреками, а рейвы 1990-х с зумерами; «Хроники» (Петр Биргер, Глеб Борисов, Ася Храмченкова), запустившие в Петербурге моду на неорюмочные; пионеры локального пивоварения AF Brew (Артем Кольчуков, Никита Филиппов); легенды Follow the Rabbits (Игорь Зернов, Николай Киселев, Артем Перук); Orthodox (Леонид Ноткин, Дима Суворов), которые первыми в России посвятили бар полугарам и самогону, и Perfect Bars Team (Иван Ляшук, Владимир Николаев) — настоящие пионеры нейромиксологии.

Даниил Золотухин, Евгений Литвяк. Дмитрий Гукасян, Алина Балк
Даниил Золотухин, Евгений Литвяк,  Дмитрий Гукасян, Алина Балк
Даниил Золотухин, Евгений Литвяк. Дмитрий Гукасян, Алина Балк, Дарья Кузьмичева
Евгений Литвяк, Даниил Золотухин, Дмитрий Гукасян, Алина Балк, Дарья Кузьмичева
Даниил Леман, Владислав Винклер. Алена Кирьянова
Даниил Леман, Владислав Винклер, Алена Кирьянова
Покрас Лампас
Покрас Лампас
Ольга Смирнова, Олег Азимов, Татьяна Белькова

Ольга Смирнова, Олег Азимов, Татьяна Белькова

Саша Алмазова. Николай Березин, Ольга Смирнова, Олег Азимов, Татьяна Белькова
Саша Алмазова, Николай Березин, Ольга Смирнова, Олег Азимов, Татьяна Белькова
Мария Евневич. Михаил Пилипенко
Мария Евневич, Михаил Пилипенко
Юрий Смекалов
Юрий Смекалов

«Лучшим новым музыкальным баром» стали сразу два заведения: Catch 22 с аудиоконцептами великого филофониста Евгения Литвяка и пиано-бар Michèle, где играют артисты уровня Tesla Boy и Антона Лаврентьева. Тарелки получили владелица Catch 22 Дарья Кузьмичева, управляющий партнер Даниил Золотухин и музыкальный директор Michèle Александра Алмазова.

Татьяна Тылевич, Артем Гребенщиков
Татьяна Тылевич, Артем Гребенщиков
Алексей Мисеюк

Алексей Мисеюк

Мануэль Сурачи, Арам Мнацаканов
Арам Мнацаканов, Мануэль Сурачи
Арам Мнацаканов, Мануэль Сурачи
Мануэль Сурачи, Арам Мнацаканов
Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая
Тимофей Милюков, Антонио Фреза
Тимофей Милюков, Антонио Фреза
Тимофей Милюков
Тимофей Милюков
Марина Гисич. с дочерьми Яной и Сашей, Марьяна Ноткина
Марина Гисич, с дочерьми Яной и Сашей, Марьяна Ноткина

В номинации «Лучший авторский сет» победил Bourgeois Bohemians. Конверт вскрыла генеральный директор Императорского фарфорового завода Татьяна Тылевич, тарелку получил шеф-повар и основатель ресторана Артем Гребенщиков. Каждый сет Гребенщиковых можно выставлять на ярмарке современного искусства, а 17-й осенний они сделали с художниками объединения «Кружок».

«Лучшим гастрономическим стритфудом» стала пицца с лососем и чёрной икрой из Probka. Бренд-шеф всей пиццы в ресторанах АМ Мануэль Сурачи выдерживает тесто на столетней закваске 32 часа, а потом кладёт толстый-претолстый слой икры от «Русского икорного дома». Тарелку получил ресторатор Арам Мнацаканов.

«Лучшим зеленым салатом» признан Большой салат с дзадзики и авокадо из Saviv. Тарелки получили шеф-повар и ресторатор Антонио Фреза и бренд-шеф Fresa’s Group Тимофей Милюков. Многофигурность этого салата, как отметили ведущие, напоминает полотна Кандинского.

Иван Бойко
Иван Бойко
Иван Бойко. Николай Костин
Иван Бойко, Николай Костин
Мария Данилова
Мария Данилова
Александра Фуголь. Александра Носкова
Александра Фуголь , Александра Носкова
Александра Носкова, Вячеслав Морочковский

Александра Носкова, Вячеслав Морочковский

Николай Миркин, Мария Блохина

Николай Миркин, Мария Блохина

Лучшей гастрономической бутербродной назвали «Бутербродную» режиссёра Ивана Бойко из «Богемы Ленинград» — гараж-бар на задворках «Ленфильма», где сендвич с боком поросёнка в демиглясе едят и сникерхэды, и режиссёр Александр Сокуров (!).

Отдельную номинацию «Лучший шашлык» редакция придумала в ответ на гастрономический тренд: шеф-повара главных ресторанов превратили дачное блюдо в одно из самых модных. Победил Stroganoff Bar & Grill — старейший стейкхаус Петербурга, где шашлык готовят как на даче у дедушки. Тарелки получили владелица Александра Носкова и бренд-шеф «Строганов групп» Вячеслав Морочковский.

Культурно-гастрономическим пространством года стал VOKZAL 1853.

Константин Бронзит. Екатерина Круглова
Константин Бронзит, Екатерина Круглова
Алексей Алексеев, Антон Исаков
Антон Исаков, Алексей Алексеев
Игорь Зернов, Артем Перук
Артем Перук, Игорь Зернов
Роман Киселев. Жанна Киселева
Роман Киселев, Жанна Киселева
Татьяна Тылевич
Татьяна Тылевич
Антонио Фреза. Кристина Пекаревская
Антонио Фреза, Кристина Пекаревская
Дарья и Софья Кузьмичевы

Дарья и Софья Кузьмичевы 

Игорь Зернов
Игорь Зернов
Мария Шипуля
Мария Шипуля
Игорь Зернов. Елена Мишина
Игорь Зернов, Елена Мишина
Анна Ананьева, Элина Исханова

Анна Ананьева, Элина Исханова

Дарья Павлюкевич, Вероника Кораева
Вероника Кораева, Дарья Павлюкевич
Даниил Леман, Илья Харченко, Владислав Винклер
Владислав Винклер, Илья Харченко, Даниил Леман
Анастасия Дианова, Денис Кондратенко
Анастасия Дианова, Денис Кондратенко
Евгений Литвяк
Евгений Литвяк
Марина Круч. Егор Иванов, Мария Блохина, Евгений Оленченко, Николай Миркин, Алексей Раппопорт
Марина Круч, Егор Иванов, Мария Блохина, Евгений Оленченко, Николай Миркин, Алексей Раппопорт
Валерий Дятлов, Александра Столярова. Ангелина Гайворонская, Арсений Потанчук, Павел Романов
Александра Столярова, Валерий Дятлов, Ангелина Гайворонская, Арсений Потанчук, Павел Романов
Дмитрий Суворов

Дмитрий Суворов

Собака.ru благодарит друзей премии , которые сделали этот вечер еще вкуснее: новый  дерзкий гастропроект «Пузыри и псы» угощал гостей хот-догами с осьминогом, ресторан Charlie вместе с компанией «РыбПродТорг» представил ледяную гору устриц, а ресторан авторской русской кухни «Банщики» — крафтовые настойки.

Роман Киселев, Надежда Третьякова, Марк Лапин
Ренат Маликов, Сергей Глазунов, Светлана Яковлева, Роман Киселев, Надежда Третьякова, Марк Лапин
Антонио Фреза, Леонид Ноткин, Иван Третьяков
Антонио Фреза, Иван Третьяков, Леонид Ноткин
Дарья Павлюкевич. Ника Кораева, Никита Кузьмичев
Дарья Павлюкевич, Ника Кораева, Никита Кузьмичев
Иван Лучкин
Иван Лучкин

Ноябрьский номер журнала Собака.ru редакция посвящает всем номинантам премии!

Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:

Сhateau Tamagne

Вина бренда создаются в современном винодельческом комплексе — Центре энологии Chateau Tamagne

Zealandia (Зиландия) , сливочное масло для профессионалов

Kaori (Каори) – премиальные лимонады для тех, кто ценит яркие вкусы и новые гастрономические впечатления!

Фото: Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая, Дмитрий Многолет, Дмитрий Сайтимов

Теги:
Что Где Есть в Петербурге 2026
Люди:
Мария Данилова, Анна Зотова, Мария Шипуля Дмитрий Абрамов, Илья Харченко, Даниил Леман, Иван Третьяков, Юлия Сенина, Марина Гисич, Владислав Винклер, Юрий Смекалов, Полина Маликова (Толстун), Анастасия Климова, Марина Круч, Андрей Ермишкин, Назар Коломиец, Александра Столярова, Надежда Третьякова, Валерий Дятлов, Денис Кондратенко, Константин Бронзит, Мануэль Сурачи, Анастасия Дианова, Инесса Гаевская, Дмитрий Гачко, Мария Дементьева, Артем Кольчуков, Ренат Маликов, Стивен Шарма, Станислав Федулин, Иван Лучкин, Татьяна Тылевич, Александра Фуголь , Ольга Звагольская, Тимофей Милюков, Алексей Алексеев, Алена Мельникова, Антонио Фреза, Алексей Буров, Антон Исаков, Иван Бойко, Анри Бер, Иван Ляшук , Карина Карелина, Леонид Самерханов, Мария Грудина, Ксения Лапина, Дарья Павлюкевич, Роман Киселев, Михаил Стацюк, Марк Лапин, Олег Перфилов, Даниил Золотухин, Дмитрий Блинов, Мария Фурсова, Наталья Малиновская, Игорь Михайлюк, Сергей Глазунов, Юлия Пашковская, Ксения Гощицкая, Мария Евневич, Лидия Метельская, Арам Мнацаканов, Анатолий Тимощук, Алексей Фурсов, Никита Давыдов, Артем Гребенщиков, Владимир Николаев, Мария Элькина, Эдуард Мурадян, Светлана Яковлева, Артем Перук, Покрас Лампас, Евгений Литвяк, Игорь Зернов, Леонид Ноткин, Ксения Малич, Яна Милорадовская, Галина Белоусова, Владимир Ревенков, Вероника Кораева, Саша Алмазова

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