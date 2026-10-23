Церемония вручения ХХ премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2026. Часть I

Награждение «Что Где Есть в Петербурге» — 2026 прошло по традиции в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа 22 октября. Гастрономическая премия отметила 20-летие: за эти годы петербуржцы и фуди отдали на ней более миллиона голосов. В этом году за 116 участников проголосовали 114 093 читателей на сайте sobaka.ru и в телеграм-канале «Что Где Есть в Петербурге». В честь юбилея в номинациях «Рестораторы 20-летия» и «Лучшие барные команды» редакция наградила всех выдающихся деятелей и визионеров индустрии!

Собака.ru благодарит фуди и энтузиастов гастрономии, кто поддержал любимых шефов и заведения: вместе мы формируем Петербург как гастрономическую столицу России.