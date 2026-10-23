Церемония вручения ХХ премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2026. Часть I

Награждение «Что Где Есть в Петербурге» — 2026 прошло по традиции в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа 22 октября. Гастрономическая премия отметила 20-летие: за эти годы петербуржцы и фуди отдали на ней более миллиона голосов. В этом году за 116 участников проголосовали 114 093 читателей на сайте sobaka.ru и в телеграм-канале «Что Где Есть в Петербурге». В честь юбилея в номинациях «Рестораторы 20-летия» и «Лучшие барные команды» редакция наградила всех выдающихся деятелей и визионеров индустрии!
Собака.ru благодарит фуди и энтузиастов гастрономии, кто поддержал любимых шефов и заведения: вместе мы формируем Петербург как гастрономическую столицу России.
Церемонию награждения вели главный редактор сайта sobaka.ru Михаил Стацюк и актриса театра и кино Полина Маликова.
А наградные тарелки для лауреатов вручную отлили в исторических цехах Императорского фарфорового завода, который в сентябре отметил 282-й день рождения.
Победителей из финалистов закрытым голосованием выбрали эксперты премии.
Анна Ананьева, Леонид Ноткин, Элина Исханова, Вячеслав Гнедовский
В номинации «Лучший шеф-повар» победителя выбирали только сами шефы Петербурга. Заветную тарелку в этом году как и в прошлом получил Роман Киселев, который дирижирует кухнями Casper, Nothing Fancy, «Кафе на Хлебозаводе», René, «Кафе Бенуа» и Solids.
В номинации «Лучший новый авторский ресторан» победу разделили «Баски & Монегаски» и Self Edge Chinois. Тарелки получили Леонид Ноткин, Элина Ихсанова, Анна Ананьева, Вячеслав Гнедовский и CEO ресторанной группы Dreamteam Алексей Буров.
Рестораторы 20-летия! Выбор Собака.ru
В честь юбилея редакция впервые назвала лауреатов в номинации «Рестораторы 20-летия». Голосования в ней не было, тарелки от главного редактора журнала и бренда Собака.ru Яны Милорадовской получили все главные герои гастрономического Петербурга. Полный список лауреатов здесь.
Сергей Калинин, Владислава Майорова
Владислава Майорова
Василиса Зинякова, Сергей Ким
«Прорыв среди шеф-поваров» - Сергей Ким, автор утки по-пекински в «Пище династии Минь»: он возглавил новый гастропроект Музея Бродского, а в «Шалмане» готовит печень по-венециански.
Награду в номинации «Лучший концепт-сомелье» вручала представитель винодельческого комплекса Chateau Tamagne Владислава Майорова, а победителем стал Сергей Калинин, который собрал сразу четыре винные карты для мультикультурного портфеля ресторанов Алексея Алексеева.
Гостеприимство традиционно обеспечил легендарный Гранд Отель Европа, на сцену с приветственным словом вышла генеральный директор отеля Юлия Пашковская. К 20-летию премии «Что Где Есть в Петербурге» Гранд Отель Европа вручил издателю Собака.ru Инессе Гаевской пямятный поднос с пожеланиями долголетия и процветания.
Акмаль Нуралиев, Франсуа Кантен, Анастасия Дианова
«Выбор редакции» вручала шеф-редактор отдела «Что Где Есть» Дарья Павлюкевич. Награду получила «Астория» — отель, где больше века принимают знаменитостей, артистов и политиков. Тарелку забрали бренд-шеф Франсуа Кантен и PR-директор Анастасия Дианова.
«Лучшим новым рестораном на каждый день» стал Brasserie by Academia: чтобы открыть идеальную брассери на Васильевском, команда объездила всю Францию. Тарелку получила генеральный директор Елена Клюско.
Дмитрий Суворов
Петербург – город четырех революций! К последней, барной, приложили руку с запалом семь команд в номинации «Лучшая барная команда». Это «Ипполит», «Федя, дичь!» и «Наденька» (Карина Карелина, Игорь Михайлюк, Леонид Самерханов), которые сделали народными любимцами шашлычную и рюмочные; «У Ларисы» и «У Марьи» Марии Шипуля и Стаса Федулина, где шампанское женят с чебуреками, а рейвы 1990-х с зумерами; «Хроники» (Петр Биргер, Глеб Борисов, Ася Храмченкова), запустившие в Петербурге моду на неорюмочные; пионеры локального пивоварения AF Brew (Артем Кольчуков, Никита Филиппов); легенды Follow the Rabbits (Игорь Зернов, Николай Киселев, Артем Перук); Orthodox (Леонид Ноткин, Дима Суворов), которые первыми в России посвятили бар полугарам и самогону, и Perfect Bars Team (Иван Ляшук, Владимир Николаев) — настоящие пионеры нейромиксологии.
Ольга Смирнова, Олег Азимов, Татьяна Белькова
«Лучшим новым музыкальным баром» стали сразу два заведения: Catch 22 с аудиоконцептами великого филофониста Евгения Литвяка и пиано-бар Michèle, где играют артисты уровня Tesla Boy и Антона Лаврентьева. Тарелки получили владелица Catch 22 Дарья Кузьмичева, управляющий партнер Даниил Золотухин и музыкальный директор Michèle Александра Алмазова.
Алексей Мисеюк
В номинации «Лучший авторский сет» победил Bourgeois Bohemians. Конверт вскрыла генеральный директор Императорского фарфорового завода Татьяна Тылевич, тарелку получил шеф-повар и основатель ресторана Артем Гребенщиков. Каждый сет Гребенщиковых можно выставлять на ярмарке современного искусства, а 17-й осенний они сделали с художниками объединения «Кружок».
«Лучшим гастрономическим стритфудом» стала пицца с лососем и чёрной икрой из Probka. Бренд-шеф всей пиццы в ресторанах АМ Мануэль Сурачи выдерживает тесто на столетней закваске 32 часа, а потом кладёт толстый-претолстый слой икры от «Русского икорного дома». Тарелку получил ресторатор Арам Мнацаканов.
«Лучшим зеленым салатом» признан Большой салат с дзадзики и авокадо из Saviv. Тарелки получили шеф-повар и ресторатор Антонио Фреза и бренд-шеф Fresa’s Group Тимофей Милюков. Многофигурность этого салата, как отметили ведущие, напоминает полотна Кандинского.
Александра Носкова, Вячеслав Морочковский
Николай Миркин, Мария Блохина
Лучшей гастрономической бутербродной назвали «Бутербродную» режиссёра Ивана Бойко из «Богемы Ленинград» — гараж-бар на задворках «Ленфильма», где сендвич с боком поросёнка в демиглясе едят и сникерхэды, и режиссёр Александр Сокуров (!).
Отдельную номинацию «Лучший шашлык» редакция придумала в ответ на гастрономический тренд: шеф-повара главных ресторанов превратили дачное блюдо в одно из самых модных. Победил Stroganoff Bar & Grill — старейший стейкхаус Петербурга, где шашлык готовят как на даче у дедушки. Тарелки получили владелица Александра Носкова и бренд-шеф «Строганов групп» Вячеслав Морочковский.
Культурно-гастрономическим пространством года стал VOKZAL 1853.
Дарья и Софья Кузьмичевы
Анна Ананьева, Элина Исханова
Дмитрий Суворов
Собака.ru благодарит друзей премии , которые сделали этот вечер еще вкуснее: новый дерзкий гастропроект «Пузыри и псы» угощал гостей хот-догами с осьминогом, ресторан Charlie вместе с компанией «РыбПродТорг» представил ледяную гору устриц, а ресторан авторской русской кухни «Банщики» — крафтовые настойки.
Ноябрьский номер журнала Собака.ru редакция посвящает всем номинантам премии!
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Фото: Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая, Дмитрий Многолет, Дмитрий Сайтимов
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