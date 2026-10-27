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Репортажи

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Максим Матвеев и Татьяна Кочнова на показе House of Leo Леонида Алексеева

В ротонде бывшего Дома голландской реформатской церкви на Невском, 20 (с колоннами коринфского ордера и органом 1910 года в хорах под куполом!) основатель модного дома House of Leo, кутюрье и лауреат премии «ТОП50» Собака.ru Леонид Алексеев показал новую коллекцию весна-лето 2027 «House & Garden». На один день зал стал садом: в центре теплица, вокруг живые растения и сухоцветы. Собака.ru была среди первых зрителей и теперь делится фоторепортажем.

Леонид Алексеев, Максим Матвеев
Леонид Алексеев, Максим Матвеев
Татьяна Кочнова. Александр Глазнев
Татьяна Кочнова, Александр Глазнев
Ольга Рузакова
Ольга Рузакова
Ксения Гощицкая. Елена Шанович, Анастасия Блинкова
Ксения Гощицкая, Елена Шанович, Анастасия Блинкова
Юлия Машнич. Сергей и Надежда Алексеевы, Зинаида Петрикова
Юлия Машнич, Сергей и Надежда Алексеевы, Зинаида Петрикова
Полина Шевцова
Полина Шевцова
Игорь Осовский
Игорь Осовский
Леонид Алексеев, Дарина Казанцева. Ольга Довгарь, Анна Николаева
Леонид Алексеев, Дарина Казанцева, Ольга Довгарь, Анна Николаева
Евдокия Горбовская
Евдокия Горбовская
Александра Генералова. Александра Ояберь
Александра Генералова, Александра Ояберь
Дмитрий Голубев
Дмитрий Голубев
Ксана Ковалева, Леонид Алексеев, Артем Злобин
Артем Злобин, Леонид Алексеев, Ксана Ковалева

Героем модельер сделал мужчину, уставшего от городской суеты и уединившегося в саду. Раньше Леонид исследовал пространство своего героя внутри дома — от городского таунхауса до современного лофта, — а теперь перенес его в сад, продолжив историю персонажа через арку загородного уединения. 

В первом ряду — Максим Матвеев, давний клиент и друг House of Leo: Леонид одевает актера в костюмы на премьеры и церемонии. Для «ТОП50» — 2025 кутюрье, например, переосмыслил фехтовальный нагрудник в вечернем костюме. Тем временем на подиуме сооснователь галереи ТЕТА Игорь Осовский раздавал уроки моделинга. Поддержать его пришли супруга, архитектор Любовь Леонтьева, с которой он открыл галерею, и Марк Алексеенко, основатель интерьерного шоурума Laboratory Dome.

Денис Кондратенко. Полина Мельникова
Денис Кондратенко, Полина Мельникова
Никсон Глумов, Анна Махорина (Post Wintour)

Никсон Глумов, Анна Махорина (Post Wintour)

Ольга Васильева. Елена Уварова, Сергей Попов, Егор Калюжин, Ольга Павлова, Анна Зайцева
Ольга Васильева, Елена Уварова, Сергей Попов, Егор Калюжин, Ольга Павлова, Анна Зайцева
Сергей Луковский, Александр Нагорный. Нина Сидорина
Александр Нагорный, Сергей Луковский, Нина Сидорина
Анна Якубова, Артем Злобин
Анна Якубова, Артем Злобин
Любовь Леонтьева, Леонид Алексеев. Марк Алексеенко
Любовь Леонтьева, Леонид Алексеев, Марк Алексеенко
Дарья Гавра

Дарья Гавра

Владимир Макаров, Анна Зайцева, Роман Малышев, Сергей Кондратенко, Анна Горбунова

Владимир Макаров, Анна Зайцева, Роман Малышев, Сергей Кондратенко, Анна Горбунова

Родион Миронович

Родион Миронович

Алена Тимофеева, Анастасия Маркелова

Алена Тимофеева, Анастасия Маркелова

Среди гостей показа были Татьяна Кочнова, основательница Tatyana Kochnova Atelier (чьи платья выбирают актриса Лиза Боярская и балерина Мария Абашова), и Ольга Рузакова, создательница шляпного бренда Cocoshnick. В тепличных декорациях можно было встретить художника Ивана Ненашева, сомелье и автора винного телеграм-канала Boujee Дениса Кондратенко и арт-директора Елену Шанович, много лет возглавлявшую дизайн телеканалов ТНТ и СТС. Театральный мир представляли сразу двое лауреатов «ТОП50» Собака.ru: Артем Злобин, режиссер НДТ и художественный руководитель кабаре «Шум», и хореограф Ксана Ковалева, основательница Pink Dance Company.

Нина Сидорина, Валерий Безруков

Нина Сидорина, Валерий Безруков

София Аброськина и Иван Ненашев

София Аброськина и Иван Ненашев

Валерия Демкович, Елизавета Довгарь

Валерия Демкович, Елизавета Довгарь

Екатерина Виноградова

Екатерина Виноградова

Екатерина Коптяева, Ольга Малиновская, Екатерина Пролыгина

Екатерина Коптяева, Ольга Малиновская, Екатерина Пролыгина

Анастасия Кандрашина

Анастасия Кандрашина

Дарина Казанцева, София Парфенова. Михаил Николаев, Евгений Дединкин
Дарина Казанцева, София Парфенова, Михаил Николаев, Евгений Дединкин
Любовь Леонтьева, Юра Питенин. Марк Алексеенко
Любовь Леонтьева, Юра Питенин, Марк Алексеенко
Сергей Луковский
Сергей Луковский

Фото: Дмитрий Егоров, Елизавета Медунецкая

Люди:
Анна Якубова, Игорь Осовский, Евдокия Горбовская София Парфенова, Александра Генералова, Максим Матвеев, Юра Питенин, Леонид Алексеев, Денис Кондратенко, Ксана Ковалева, Полина Шевцова, Юлия Машнич, Артем Злобин, Татьяна Кочнова, Ольга Рузакова, Ксения Гощицкая, Любовь Леонтьева, Сергей Луковский, Дмитрий Голубев, Ольга Васильева, Дарина Казанцева, Александр Нагорный

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