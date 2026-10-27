Максим Матвеев и Татьяна Кочнова на показе House of Leo Леонида Алексеева

Героем модельер сделал мужчину, уставшего от городской суеты и уединившегося в саду. Раньше Леонид исследовал пространство своего героя внутри дома — от городского таунхауса до современного лофта, — а теперь перенес его в сад, продолжив историю персонажа через арку загородного уединения.

В первом ряду — Максим Матвеев, давний клиент и друг House of Leo: Леонид одевает актера в костюмы на премьеры и церемонии. Для «ТОП50» — 2025 кутюрье, например, переосмыслил фехтовальный нагрудник в вечернем костюме. Тем временем на подиуме сооснователь галереи ТЕТА Игорь Осовский раздавал уроки моделинга. Поддержать его пришли супруга, архитектор Любовь Леонтьева, с которой он открыл галерею, и Марк Алексеенко, основатель интерьерного шоурума Laboratory Dome.