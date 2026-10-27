Максим Матвеев и Татьяна Кочнова на показе House of Leo Леонида Алексеева

В ротонде бывшего Дома голландской реформатской церкви на Невском, 20 (с колоннами коринфского ордера и органом 1910 года в хорах под куполом!) основатель модного дома House of Leo, кутюрье и лауреат премии «ТОП50» Собака.ru Леонид Алексеев показал новую коллекцию весна-лето 2027 «House & Garden». На один день зал стал садом: в центре теплица, вокруг живые растения и сухоцветы. Собака.ru была среди первых зрителей и теперь делится фоторепортажем.
Героем модельер сделал мужчину, уставшего от городской суеты и уединившегося в саду. Раньше Леонид исследовал пространство своего героя внутри дома — от городского таунхауса до современного лофта, — а теперь перенес его в сад, продолжив историю персонажа через арку загородного уединения.
В первом ряду — Максим Матвеев, давний клиент и друг House of Leo: Леонид одевает актера в костюмы на премьеры и церемонии. Для «ТОП50» — 2025 кутюрье, например, переосмыслил фехтовальный нагрудник в вечернем костюме. Тем временем на подиуме сооснователь галереи ТЕТА Игорь Осовский раздавал уроки моделинга. Поддержать его пришли супруга, архитектор Любовь Леонтьева, с которой он открыл галерею, и Марк Алексеенко, основатель интерьерного шоурума Laboratory Dome.
Никсон Глумов, Анна Махорина (Post Wintour)
Дарья Гавра
Владимир Макаров, Анна Зайцева, Роман Малышев, Сергей Кондратенко, Анна Горбунова
Родион Миронович
Алена Тимофеева, Анастасия Маркелова
Среди гостей показа были Татьяна Кочнова, основательница Tatyana Kochnova Atelier (чьи платья выбирают актриса Лиза Боярская и балерина Мария Абашова), и Ольга Рузакова, создательница шляпного бренда Cocoshnick. В тепличных декорациях можно было встретить художника Ивана Ненашева, сомелье и автора винного телеграм-канала Boujee Дениса Кондратенко и арт-директора Елену Шанович, много лет возглавлявшую дизайн телеканалов ТНТ и СТС. Театральный мир представляли сразу двое лауреатов «ТОП50» Собака.ru: Артем Злобин, режиссер НДТ и художественный руководитель кабаре «Шум», и хореограф Ксана Ковалева, основательница Pink Dance Company.
Нина Сидорина, Валерий Безруков
София Аброськина и Иван Ненашев
Валерия Демкович, Елизавета Довгарь
Екатерина Виноградова
Екатерина Коптяева, Ольга Малиновская, Екатерина Пролыгина
Анастасия Кандрашина
Фото: Дмитрий Егоров, Елизавета Медунецкая
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