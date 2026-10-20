Красная дорожка гала-вечера Музея кинематографии Академии – 2026: Тейлор Свифт, Шарлиз Терон, Деми Мур, Джастин Тимберлейк

Первая официальная награда Киноакадемии «короля ужасов» Джона Карпентера, редкий светский выход Джастина Тимберлейка и Джессики Бил, а также прогнозы на предстоящий «Оскар». Шестой гала-вечер Музея кинематографии Академии, который называют «Met Gala Западного побережья», прошел 17 октября в Лос-Анджелесе при поддержке Rolex. Гости собрали более 14 миллионов долларов на выставки, образовательные инициативы и публичные программы музея — примерно на два миллиона больше, чем в 2025 году. Одной из главных тем стал хоррор: в конце сентября музей открыл выставку The Horror Show, посвященную истории жанра и его влиянию на культуру.
Собака.ru делится фоторепортажем.
Музей открылся в 2021 году. Тогда же состоялся первый гала-вечер, который со временем стал его главным благотворительным событием. В этом году в хост-комитет вошли Джессика Альба, Эдриен Броуди, Кирстен Данст, Кейт Хадсон, Джессика Лэнг, Рами Малек, Деми Мур, Сет Роген, Тейана Тейлор и другие.
Дакота (Valentino) и Эль Фаннинг (Saint Laurent)
Джейкоб Элорди (Bottega Veneta)
Кендалл Дженнер (Valentino)
Леа Сейду (Louis Vuitton)
Коннор Сторри (Saint Laurent)
Сабрина Карпентер (Armani)
Одесса Эзайон (архив Armani)
Рами Малек (Armani)
Кейт Хадсон (Armani Privé)
A$AP Rocky (Chanel)
Джессика Лэнг
Шарлиз Терон получила Icon Award, за «значительное глобальное влияние» своего творчества. На вечер актриса пришла с дочерьми, хотя для фотографов на красной дорожке позировала отдельно. Награду ей вручила Сигурни Уивер. Колман Доминго получил Vantage Award, отмечающую художников и исследователей, которые помогают пересматривать привычные представления о кино. Награду ему вручили Том Форд и Джадд Апатоу.
Джейми Ли Кертис, чья актерская карьера началась с «Хэллоуина», выступила со сцены в честь режиссера: «Этот человек подарил мне жизнь. Этот человек подарил мне всю мою карьеру». А саму награду Luminary вручил уже Роберт Родригес, коллега Карпентера по хоррор-цеху. Кстати, для короля ужасов это первая официальная награда Киноакадемии. Он отметил как рад, что хоррор стал мейнстримом и сообщество наконец признало его важным направлением в кино.
Одним из главных музыкальных событий вечера стало выступление Тейлор Свифт. На красную дорожку она вышла в платье Dior Джонатана Андерсона, образ дополнили серьги Chopard с бриллиантами общим весом 32,4 карата. Для выступления певица переоделась в темно-синее платье Ralph Lauren с расшитым кристаллами лифом и полупрозрачной юбкой из тюля. Свифт исполнила камерный сет из четырех песен: «Blank Space», первое живое исполнение «The Fate of Ophelia», «Love Story» и «I Knew It, I Knew You», которую пела с бэк-вокалистами и саксофонистами. Эту песню Свифт написала и спродюсировала вместе с Джеком Антонофф для «Истории игрушек 5»: ей уже прочат номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая оригинальная песня». Такая номинация стала бы для певицы первой, хотя пока речь идет лишь о прогнозах; церемония пройдет в марте 2027 года. Под «Blank Space» танцевали Коннор Сторри и Rosé, а «Love Story» Свифт спела в акустической версии под гитару, обращаясь к Ким Кардашьян и Сабрине Карпентер.
Ведущий вечера Конан О’Брайен представил певицу как «дорогую участницу нашей маленькой семьи из „Истории игрушек 5“» и сравнил ее сразу со всеми участниками The Beatles: «Она — Джон, Пол, Джордж и Ринго в одном лице». Сам О’Брайен озвучивает в пятой части франшизы Умника — устройство для приучения к горшку.
Ким Кардашьян выбрала винтажное платье Balenciaga 1951 года из бутика Lily et Cie. Кремовый силуэт-колонна без бретелей, розовая лента с бантом на спине и объемная прическа отсылали к эстетике Элизабет Тейлор, которой Кардашьян давно восхищается. За стилизацию отвечал Лу Роуч.
Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди появились на гала-вечере вместе, хотя для официальных фотографий позировали по отдельности. Позже они ужинали вместе и уехали с афтепати в Chateau Marmont в одной машине. Слухи об их романе появились весной 2026 года. А в сентябре Элорди пришел на показ Bottega Veneta в Милане, который Дженнер закрывала.
Для гала-вечера оба выбрали черно-белую гамму. На Дженнер было платье Valentino без бретелей: лиф в горошек, шелковая юбка с высоким разрезом и банты на бедрах. Образ дополнили украшения Cartier. Элорди появился в кастомном смокинге Bottega Veneta, белой рубашке, миниатюрной бабочке и солнцезащитных очках.
Многие гости пришли в вещах с недавних показов. Главные тенденции дорожки — графичные баски и кутюрные бабочки. Например, Джанель Монэ появилась с крыльями от Robert Wun из коллекции осень–зима 2026, а Кейли Спейни в макси цвета фуксии, показанном в начале октября в Париже.
На фоне преимущественно черно-белых массы яркие акценты расставили Наоми Акки в фиолетовом Balenciaga, Тиана Тейлор в кутюрном Schiaparelli со скульптурным лифом и цветочной юбкой и Алекса Деми в кастомном Chanel Матье Блази.
Джессика Альба (Tamara Ralph)
Приянка Чопра Джонас (Vivienne Westwood)
Хлоя Грейс Морец (Louis Vuitton)
Эйса Гонсалес (Ralph Lauren)
Саша Барон Коэн
Тинаше (Agro Studio)
София Вергара (Elie Saab)
Трейси Эллис Росс (Balenciaga)
Бриттани Сноу (Max Mara), Анна Кендрик (Georges Chakra)
Моника Барбаро (Armani Privé)
Редкий парный выход случился у Джессики Бил и Джастина Тимберлейка: она в бархатном Tamara Ralph с перьями, он в классическом костюме с едва заметным горошком. Сара Полсон надела Ferragamo из коллекции весна–лето 2027 от Максимилиана Дэвиса, который сопровождал ее на дорожке.
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