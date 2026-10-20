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Репортажи

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Красная дорожка гала-вечера Музея кинематографии Академии – 2026: Тейлор Свифт, Шарлиз Терон, Деми Мур, Джастин Тимберлейк

Первая официальная награда Киноакадемии «короля ужасов» Джона Карпентера, редкий светский выход Джастина Тимберлейка и Джессики Бил, а также прогнозы на предстоящий «Оскар». Шестой гала-вечер Музея кинематографии Академии, который называют «Met Gala Западного побережья», прошел 17 октября в Лос-Анджелесе при поддержке Rolex. Гости собрали более 14 миллионов долларов на выставки, образовательные инициативы и публичные программы музея — примерно на два миллиона больше, чем в 2025 году. Одной из главных тем стал хоррор: в конце сентября музей открыл выставку The Horror Show, посвященную истории жанра и его влиянию на культуру.

Собака.ru делится фоторепортажем. 

Тейлор Свифт (Dior)

Тейлор Свифт (Dior)

Шарлиз Терон (Tom Ford)

Шарлиз Терон (Tom Ford)

Ким Кардашьян (Balenciaga)

Ким Кардашьян (Balenciaga)

Эдриан Броуди, Джорджина Чапмэн

Эдриан Броуди, Джорджина Чапмэн

Деми Мур (Standing Ground)

Деми Мур (Standing Ground)

Том Форд

Том Форд

Тияна Тейлор (Schiaparelli)

Тияна Тейлор (Schiaparelli)

Сигурни Уивер

Сигурни Уивер

Памела Андерсон (Carolina Herrera)

Памела Андерсон (Carolina Herrera)

Кайли Миноуг

Кайли Миноуг

Джастин Тимберлейк, Джессика Бил

Джастин Тимберлейк, Джессика Бил

Колман Доминго (Valentino)

Колман Доминго (Valentino)

Музей открылся в 2021 году. Тогда же состоялся первый гала-вечер, который со временем стал его главным благотворительным событием. В этом году в хост-комитет вошли Джессика Альба, Эдриен Броуди, Кирстен Данст, Кейт Хадсон, Джессика Лэнг, Рами Малек, Деми Мур, Сет Роген, Тейана Тейлор и другие.

Дакота (Valentino) и Эль Фаннинг (Saint Laurent)

Дакота (Valentino) и Эль Фаннинг (Saint Laurent)

Джейкоб Элорди (Bottega Veneta)

Джейкоб Элорди (Bottega Veneta)

Кендалл Дженнер (Valentino)

Кендалл Дженнер (Valentino)

Леа Сейду (Louis Vuitton)

Леа Сейду (Louis Vuitton)

Коннор Сторри (Saint Laurent)

Коннор Сторри (Saint Laurent)

Сабрина Карпентер (Armani)

Сабрина Карпентер (Armani)

Одесса Эзайон (архив Armani)

Одесса Эзайон (архив Armani)

Рами Малек (Armani)

Рами Малек (Armani)

Кейт Хадсон (Armani Privé)

Кейт Хадсон (Armani Privé)

A$AP Rocky (Chanel)

A$AP Rocky (Chanel)

Джессика Лэнг

Джессика Лэнг

Шарлиз Терон получила Icon Award, за «значительное глобальное влияние» своего творчества. На вечер актриса пришла с дочерьми, хотя для фотографов на красной дорожке позировала отдельно. Награду ей вручила Сигурни Уивер. Колман Доминго получил Vantage Award, отмечающую художников и исследователей, которые помогают пересматривать привычные представления о кино. Награду ему вручили Том Форд и Джадд Апатоу.

Джейми Ли Кертис, чья актерская карьера началась с «Хэллоуина», выступила со сцены в честь режиссера: «Этот человек подарил мне жизнь. Этот человек подарил мне всю мою карьеру». А саму награду Luminary вручил уже Роберт Родригес, коллега Карпентера по хоррор-цеху. Кстати, для короля ужасов это первая официальная награда Киноакадемии. Он отметил как рад, что хоррор стал мейнстримом и сообщество наконец признало его важным направлением в кино.

Хантер Шафер (Prada)

Хантер Шафер (Prada)

Александр Скарсгаард

Александр Скарсгаард

Хейли Бибер (кастом Сhanel)

Хейли Бибер (кастом Сhanel)

Ана де Армас (Louis Vuitton)

Ана де Армас (Louis Vuitton)

Элизабет Дебики (Balmain)

Элизабет Дебики (Balmain)

Лу Роуч

Лу Роуч

Алекса Деми (Chanel)

Алекса Деми (Chanel)

Наоми Аки

Наоми Аки

Эдди Редмэйн (Armani)

Эдди Редмэйн (Armani)

Кейли Спейни (Valentino)

Кейли Спейни (Valentino)

Крисси Тиган (Andrew Kwon), Джон Ледженд

Крисси Тиган (Andrew Kwon), Джон Ледженд

Одним из главных музыкальных событий вечера стало выступление Тейлор Свифт. На красную дорожку она вышла в платье Dior Джонатана Андерсона, образ дополнили серьги Chopard с бриллиантами общим весом 32,4 карата. Для выступления певица переоделась в темно-синее платье Ralph Lauren с расшитым кристаллами лифом и полупрозрачной юбкой из тюля. Свифт исполнила камерный сет из четырех песен: «Blank Space», первое живое исполнение «The Fate of Ophelia», «Love Story» и «I Knew It, I Knew You», которую пела с бэк-вокалистами и саксофонистами. Эту песню Свифт написала и спродюсировала вместе с Джеком Антонофф для «Истории игрушек 5»: ей уже прочат номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая оригинальная песня». Такая номинация стала бы для певицы первой, хотя пока речь идет лишь о прогнозах; церемония пройдет в марте 2027 года. Под «Blank Space» танцевали Коннор Сторри и Rosé, а «Love Story» Свифт спела в акустической версии под гитару, обращаясь к Ким Кардашьян и Сабрине Карпентер.

Ведущий вечера Конан О’Брайен представил певицу как «дорогую участницу нашей маленькой семьи из „Истории игрушек 5“» и сравнил ее сразу со всеми участниками The Beatles: «Она — Джон, Пол, Джордж и Ринго в одном лице». Сам О’Брайен озвучивает в пятой части франшизы Умника — устройство для приучения к горшку.

Эмма Чемберлен (Armani)

Эмма Чемберлен (Armani)

Голди Хоун, Курт Рассел

Голди Хоун, Курт Рассел

Инди Наварретти (Schiaparelli)

Инди Наварретти (Schiaparelli)

Майки Мэдисон (Balenciaga)

Майки Мэдисон (Balenciaga)

Джоди Тёрнер-Смит (Mugler)

Джоди Тёрнер-Смит (Mugler)

Керри Вашингтон (Elie Saab)

Керри Вашингтон (Elie Saab)

Эндрю Гарфилд (Ferragamo)

Эндрю Гарфилд (Ferragamo)

Грейс Гаммер (Dior)

Грейс Гаммер (Dior)

Кара Делевинь (Givenchy)

Кара Делевинь (Givenchy)

Лорен Миллер, Сет Роган

Лорен Миллер, Сет Роган 

Грета Ли (Dior)

Грета Ли (Dior)

Ким Кардашьян выбрала винтажное платье Balenciaga 1951 года из бутика Lily et Cie. Кремовый силуэт-колонна без бретелей, розовая лента с бантом на спине и объемная прическа отсылали к эстетике Элизабет Тейлор, которой Кардашьян давно восхищается. За стилизацию отвечал Лу Роуч.

Софи Тэтчер (Louis Vuitton)

Софи Тэтчер (Louis Vuitton)

Сара Полсон (Ferragamo)

Сара Полсон (Ferragamo)

Сара Пиджон (Chanel)

Сара Пиджон (Chanel)

Майя Хоук (Prada)

Майя Хоук (Prada)

Эмбер Валлетта, Джейсон Ву

Эмбер Валлетта, Джейсон Ву

Жанель Моне

Жанель Моне

Айрис Лоу

Айрис Лоу

Лора Хэрриер (Mugler)

Лора Хэрриер (Mugler)

Рэй Николсон

Рэй Николсон

Джоуи Кинг

Джоуи Кинг

Ромен Гаврас, Эмили Ратаковски (Burc Akyol)

Ромен Гаврас, Эмили Ратаковски (Burc Akyol)

Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди появились на гала-вечере вместе, хотя для официальных фотографий позировали по отдельности. Позже они ужинали вместе и уехали с афтепати в Chateau Marmont в одной машине. Слухи об их романе появились весной 2026 года. А в сентябре Элорди пришел на показ Bottega Veneta в Милане, который Дженнер закрывала.

Для гала-вечера оба выбрали черно-белую гамму. На Дженнер было платье Valentino без бретелей: лиф в горошек, шелковая юбка с высоким разрезом и банты на бедрах. Образ дополнили украшения Cartier. Элорди появился в кастомном смокинге Bottega Veneta, белой рубашке, миниатюрной бабочке и солнцезащитных очках.

Rosé (Saint Laurent)

Rosé (Saint Laurent)

Виттория Черетти (Armani Privé)

Виттория Черетти (Armani Privé)

Аманда Сайфред (Prada, украшения — Tiffany & Co)

Аманда Сайфред (Prada, украшения — Tiffany & Co)

Лили Рейнхарт (Armani)

Лили Рейнхарт (Armani)

Джафар Джексон

Джафар Джексон

Ева Лонгория

Ева Лонгория

Джемма Чан (Prada)

Джемма Чан (Prada)

Дрю Старки (Dior)

Дрю Старки (Dior)

Камила Кабейо (винтажный Dolce & Gabbana)

Камила Кабейо (винтажный Dolce & Gabbana)

Многие гости пришли в вещах с недавних показов. Главные тенденции дорожки — графичные баски и кутюрные бабочки. Например, Джанель Монэ появилась с крыльями от Robert Wun из коллекции осень–зима 2026, а Кейли Спейни в макси цвета фуксии, показанном в начале октября в Париже.

На фоне преимущественно черно-белых массы яркие акценты расставили Наоми Акки в фиолетовом Balenciaga, Тиана Тейлор в кутюрном Schiaparelli со скульптурным лифом и цветочной юбкой и Алекса Деми в кастомном Chanel Матье Блази.

Джессика Альба (Tamara Ralph)

Джессика Альба (Tamara Ralph)

Приянка Чопра Джонас (Vivienne Westwood)

Приянка Чопра Джонас (Vivienne Westwood)

Хлоя Грейс Морец (Louis Vuitton)

Хлоя Грейс Морец (Louis Vuitton)

Эйса Гонсалес (Ralph Lauren)

Эйса Гонсалес (Ralph Lauren)

Саша Барон Коэн

Саша Барон Коэн

Тинаше (Agro Studio)

Тинаше (Agro Studio)

София Вергара (Elie Saab)

София Вергара (Elie Saab)

Трейси Эллис Росс (Balenciaga)

Трейси Эллис Росс (Balenciaga)

Бриттани Сноу (Max Mara), Анна Кендрик (Georges Chakra)

Бриттани Сноу (Max Mara), Анна Кендрик (Georges Chakra)

Моника Барбаро (Armani Privé)

Моника Барбаро (Armani Privé)

Редкий парный выход случился у Джессики Бил и Джастина Тимберлейка: она в бархатном Tamara Ralph с перьями, он в классическом костюме с едва заметным горошком. Сара Полсон надела Ferragamo из коллекции весна–лето 2027 от Максимилиана Дэвиса, который сопровождал ее на дорожке.

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