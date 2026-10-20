Красная дорожка гала-вечера Музея кинематографии Академии – 2026: Тейлор Свифт, Шарлиз Терон, Деми Мур, Джастин Тимберлейк

Шарлиз Терон получила Icon Award, за «значительное глобальное влияние» своего творчества. На вечер актриса пришла с дочерьми, хотя для фотографов на красной дорожке позировала отдельно. Награду ей вручила Сигурни Уивер. Колман Доминго получил Vantage Award, отмечающую художников и исследователей, которые помогают пересматривать привычные представления о кино. Награду ему вручили Том Форд и Джадд Апатоу.

Джейми Ли Кертис, чья актерская карьера началась с «Хэллоуина», выступила со сцены в честь режиссера: «Этот человек подарил мне жизнь. Этот человек подарил мне всю мою карьеру». А саму награду Luminary вручил уже Роберт Родригес, коллега Карпентера по хоррор-цеху. Кстати, для короля ужасов это первая официальная награда Киноакадемии. Он отметил как рад, что хоррор стал мейнстримом и сообщество наконец признало его важным направлением в кино.