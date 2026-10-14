Афтепати «Новых имен в моде»–2026: Анна Гусева, Кирилл Раневский, Леонид Алексеев, Эльмира Тулебаева

В этом году конкурс собрал триста модных энтузиастов и эстетов в необарочном особняке Мясникова. На извилистой змейке подиума было все: деконструкции, секси-корсеты, сверхмодный инди-слиз, будуар Марии-Антуанетты и смелость юности. После финальных выходов дизайнеры сбросили конкурсное напряжение и освоились в Кабаре «Шум» как старожилы модной тусовки — под каллиграфию Покраса Лампаса и французскую хаус-музыку, которую ставила креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая.

Лауреат прошлогодних «Новых имен в моде» Кирилл Раневский, создатель кутюрного бренда Ranevsky и виртуоз темной сексуальности из вишлиста Алеси Кафельниковой, Иды Галич и Ольги Серябкиной, обсуждал модные итоги со звездным стилистом Эльмирой Тулебаевой — именно она отвечала за стилизацию всего шоу.