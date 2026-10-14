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Репортажи

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Афтепати «Новых имен в моде»–2026: Анна Гусева, Кирилл Раневский, Леонид Алексеев, Эльмира Тулебаева

Модная петербургская богема живет на контрастах. После XVIII премии «Новые имена в моде» стиляги перекочевали из особняка Мясникова — с позолотой, летающими путти и пестрой многослойностью лепнины — в андеграундное (в прямом смысле!) Кабаре «Шум». Здесь, уже без подиумной очередности и конкурсного напряжения, дебютанты смешались со стилистами, киношниками и представителями арт-сцены. Разговоры о новых коллекциях продолжились на фоне каллиграфии Покраса Лампаса и под французскую хаус-музыку. Собака.ru заглянула на афтепати и зафиксировала, как главные герои модного сезона отмечали финал конкурса.

Леонид Алексеев
Леонид Алексеев
Артем Балаев. Ольга Шамаева
Артем Балаев, Ольга Шамаева
Moon Flower
Moon Flower
Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая
Кирилл Раневский, Эльмира Тулебаева
Кирилл Раневский, Эльмира Тулебаева
Анна Гусева. Даян Ахметгалиев
Анна Гусева, Даян Ахметгалиев
Екатерина Попова
Екатерина Попова
Ксана Ковалева
Ксана Ковалева
Александр Калишев. Антонина Совершаева
Александр Калишев, Антонина Совершаева
Анита Фазли
Анита Фазли
Сергей Павлов

Сергей Павлов

Настя Бурьян

Настя Бурьян

Сиу Нгуен
Сиу Нгуен
Николай Евдокимов
Николай Евдокимов
Рената Литвинович

Рената Литвинович

В этом году конкурс собрал триста модных энтузиастов и эстетов в необарочном особняке Мясникова. На извилистой змейке подиума было все: деконструкции, секси-корсеты, сверхмодный инди-слиз, будуар Марии-Антуанетты и смелость юности. После финальных выходов дизайнеры сбросили конкурсное напряжение и освоились в Кабаре «Шум» как старожилы модной тусовки — под каллиграфию Покраса Лампаса и французскую хаус-музыку, которую ставила креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая.

Лауреат прошлогодних «Новых имен в моде» Кирилл Раневский, создатель кутюрного бренда Ranevsky и виртуоз темной сексуальности из вишлиста Алеси Кафельниковой, Иды Галич и Ольги Серябкиной, обсуждал модные итоги со звездным стилистом Эльмирой Тулебаевой — именно она отвечала за стилизацию всего шоу.

Ксения Гощицкая. Мария Туева
Ксения Гощицкая, Мария Туева
Валерий Безруков

Валерий Безруков

Дима Зигура

Дима Зигура

Александра Генералова
Александра Генералова
Алина Аликова

Алина Аликова

Дина Рязанцева, Сабина Тишкевич

Дина Рязанцева, Сабина Тишкевич

Сиу Нгуен, София Парфенова
Сиу Нгуен, София Парфенова
Артем Злобин. Егор Фомин, Александра Хитеева
Артем Злобин, Егор Фомин, Александра Хитеева
Родион Миронович

Родион Миронович

Moon Flower. Регина Садыкова, Арина Кассиопея, Рената Литвинович, Ксения Тикшаева
Moon Flower, Регина Садыкова, Арина Кассиопея, Рената Литвинович, Ксения Тикшаева
Ксения Тикшаева

Ксения Тикшаева

Айна Арифулина

Айна Арифулина

Александр Калишев
Александр Калишев

После гипертрофированных форм подиумного образа Сиу Нгуен присоединилась к компании киношников — обсуждать роль в режиссерской антологии Аниты Фазли о жителях Петроградского района. В этой истории актриса снялась вместе с Марией Милютиной — той самой Кэт из балабановского «Брата». Из особняка в кабаре перекочевали и контемп-танцоры Ксана Ковалева и Даян Ахмедгалиев — теперь уже в амплуа нарушителей спокойствия своими поцелуями. Ждем вклад Даяна в новую танцевальную программу musicAeterna Dance!

А блогер-миллионник Айгуль Давлетова воссоединилась с подругой-участницей конкурса Ренатой Литвинович. В ее вау-коллекции на подиуме появились богиня позавчерашних новостей Мария Миногарова и авангардный режиссер Александр Горчилин.

Валерий Безруков

Валерий Безруков

Ксана Ковалева. Сергей Попов
Ксана Ковалева, Сергей Попов
Дмитрий Кравец

Дмитрий Кравец

Лиза Медунецкая
Лиза Медунецкая
Регина Садыкова

Регина Садыкова

Анна Яшина, Антонина Совершаева

Анна Яшина,  Антонина Совершаева

Moon Flower. Арина Кассиопея
Moon Flower, Арина Кассиопея
Артем Злобин. Дарья Белевцева
Артем Злобин, Дарья Белевцева
Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая
Олег Паршиков, Билл Осама

Олег Паршиков, Билл Осама

В Гостиной кабаре диджей-сет ставила креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая. Французские биты и шансоны раскачали и панк-художницу по волосам Марию Туеву, и галеристов Ксению Попову с Николаем Евдокимовым. А по-соседству в Бистро устроили квартирник под гитару с Димой Зигурой: под российские шлягеры — Меладзе! — танцевальный вихрь закрутили молодые лауреаты Рената Литвинович, Сабина Тишкевич, Сергей Павлов, Валерий Безруков и Дина Рязанцева.

Фото: Екатерина Сенина

Люди:
Александр Калишев, Moon Flower, Кирилл Раневский София Парфенова, Александра Генералова, Анита Фазли, Леонид Алексеев, Ксана Ковалева, Сиу Нгуен, Екатерина Попова, Артем Злобин, Эльмира Тулебаева, Анна Гусева, Лиза Медунецкая, Ксения Гощицкая, Артем Балаев, Николай Евдокимов

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