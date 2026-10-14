Афтепати «Новых имен в моде»–2026: Анна Гусева, Кирилл Раневский, Леонид Алексеев, Эльмира Тулебаева

Модная петербургская богема живет на контрастах. После XVIII премии «Новые имена в моде» стиляги перекочевали из особняка Мясникова — с позолотой, летающими путти и пестрой многослойностью лепнины — в андеграундное (в прямом смысле!) Кабаре «Шум». Здесь, уже без подиумной очередности и конкурсного напряжения, дебютанты смешались со стилистами, киношниками и представителями арт-сцены. Разговоры о новых коллекциях продолжились на фоне каллиграфии Покраса Лампаса и под французскую хаус-музыку. Собака.ru заглянула на афтепати и зафиксировала, как главные герои модного сезона отмечали финал конкурса.
Сергей Павлов
Настя Бурьян
Рената Литвинович
В этом году конкурс собрал триста модных энтузиастов и эстетов в необарочном особняке Мясникова. На извилистой змейке подиума было все: деконструкции, секси-корсеты, сверхмодный инди-слиз, будуар Марии-Антуанетты и смелость юности. После финальных выходов дизайнеры сбросили конкурсное напряжение и освоились в Кабаре «Шум» как старожилы модной тусовки — под каллиграфию Покраса Лампаса и французскую хаус-музыку, которую ставила креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая.
Лауреат прошлогодних «Новых имен в моде» Кирилл Раневский, создатель кутюрного бренда Ranevsky и виртуоз темной сексуальности из вишлиста Алеси Кафельниковой, Иды Галич и Ольги Серябкиной, обсуждал модные итоги со звездным стилистом Эльмирой Тулебаевой — именно она отвечала за стилизацию всего шоу.
Валерий Безруков
Дима Зигура
Алина Аликова
Дина Рязанцева, Сабина Тишкевич
Родион Миронович
Ксения Тикшаева
Айна Арифулина
После гипертрофированных форм подиумного образа Сиу Нгуен присоединилась к компании киношников — обсуждать роль в режиссерской антологии Аниты Фазли о жителях Петроградского района. В этой истории актриса снялась вместе с Марией Милютиной — той самой Кэт из балабановского «Брата». Из особняка в кабаре перекочевали и контемп-танцоры Ксана Ковалева и Даян Ахмедгалиев — теперь уже в амплуа нарушителей спокойствия своими поцелуями. Ждем вклад Даяна в новую танцевальную программу musicAeterna Dance!
А блогер-миллионник Айгуль Давлетова воссоединилась с подругой-участницей конкурса Ренатой Литвинович. В ее вау-коллекции на подиуме появились богиня позавчерашних новостей Мария Миногарова и авангардный режиссер Александр Горчилин.
Валерий Безруков
Дмитрий Кравец
Регина Садыкова
Анна Яшина, Антонина Совершаева
Олег Паршиков, Билл Осама
В Гостиной кабаре диджей-сет ставила креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая. Французские биты и шансоны раскачали и панк-художницу по волосам Марию Туеву, и галеристов Ксению Попову с Николаем Евдокимовым. А по-соседству в Бистро устроили квартирник под гитару с Димой Зигурой: под российские шлягеры — Меладзе! — танцевальный вихрь закрутили молодые лауреаты Рената Литвинович, Сабина Тишкевич, Сергей Павлов, Валерий Безруков и Дина Рязанцева.
Фото: Екатерина Сенина
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