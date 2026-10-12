Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Премьера «Седьмого игрока»: Антон Лапенко, Николай Фоменко, Полина Гухман и Григорий Верник

Хоккейная арена вместо кинозала, Бобр — талисман вымышленного клуба, чирлидеры и спортивный комментатор вместо привычного ведущего: на малой арене ЦСКА прошла премьера спортивной комедии «Седьмой игрок». Историю переживающего кризис клуба «Строитель» гости смотрели на большом экране в чаше арены. Сериал Кинопоиска выйдет на платформе 15 октября.

Антон Лапенко, Николай Фоменко

Антон Лапенко, Николай Фоменко

Антон Лапенко

Антон Лапенко

Николай Фоменко

Николай Фоменко

Полина Гухман
Полина Гухман
Полина Гухман. Григорий Верник
Полина Гухман, Григорий Верник
Мария Зудина

Мария Зудина

Сергей Пикалов

Сергей Пикалов

Юлия Хлынина

Юлия Хлынина

Алена Бабенко, Эдуард Субоч

Алена Бабенко, Эдуард Субоч

Михаил Китаев

Михаил Китаев

«Седьмой игрок» едва не стал «Финтом с усами» — создатели обсуждали такое название из-за усов Антона Лапенко, которого легко представить российским Тедом Лассо. Актер играет Артема, бывшего тренера по фигурному катанию, которого назначают директором хоккейного клуба «Строитель». Ему предстоит вытащить команду со дна турнирной таблицы и спасти ее от закрытия. Владельца клуба Михаила Альшевского сыграл Николай Фоменко, его сына Дениса — Григорий Верник. Чтобы хоккейные сцены выглядели убедительно, актеры тренировались на льду. Среди них нашелся и человек с настоящим судейским опытом: Георгий Алфеев, сыгравший хоккеиста, в жизни работает хоккейным арбитром.

Алиса Кот, Даня Краснов

Алиса Кот, Даня Краснов

По спортивной традиции перед показом сериальных фанатов взбодрили чирлидеры, танцующие под диджей-сет актеров проекта Данилы Краснова и Алисы Кот. На малой арене ЦСКА премьеру представил весь актерский каст и режиссер Сергей Пикалов. Съемочная команда вышла на сцену в сопровождении Бобра — талисмана хоккейного клуба «Строитель».

А диктором премьеры стал спортивный комментатор Денис Казанский, который появился в сериале в роли камео. Его персонаж ведет шоу «Забей и слушай» вместе с комиком Марией Марковой и президентом Федерации хоккея Москвы Андреем Николишиным. Музыкальную линию проекта поддержали Beautiful Boys: песня группы «Сгорал и таял» вошла в саундтрек, а сами музыканты сыграли участников предматчевого шоу «Строителя».

Сериал создан при поддержке Континентальной хоккейной лиги к 80-летию отечественного хоккея.

Чингиз Гараев

Чингиз Гараев

Петр Кислов

Петр Кислов

Юлия Ильина, Антон Лапенко

Юлия Ильина, Антон Лапенко

Алиса Кот, Даня Краснов

Алиса Кот, Даня Краснов

Георгий Розинов

Георгий Розинов

Михаил Сотников

Михаил Сотников

Константин Сидорков

Константин Сидорков

Ксения Бастракова

Ксения Бастракова

Фотографы: Макс Кашин, Андрей Калмыков, Илья Медведев

Люди:
Полина Гухман

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: