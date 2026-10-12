Премьера «Седьмого игрока»: Антон Лапенко, Николай Фоменко, Полина Гухман и Григорий Верник

Хоккейная арена вместо кинозала, Бобр — талисман вымышленного клуба, чирлидеры и спортивный комментатор вместо привычного ведущего: на малой арене ЦСКА прошла премьера спортивной комедии «Седьмой игрок». Историю переживающего кризис клуба «Строитель» гости смотрели на большом экране в чаше арены. Сериал Кинопоиска выйдет на платформе 15 октября.
Антон Лапенко, Николай Фоменко
Антон Лапенко
Николай Фоменко
Мария Зудина
Сергей Пикалов
Юлия Хлынина
Алена Бабенко, Эдуард Субоч
Михаил Китаев
«Седьмой игрок» едва не стал «Финтом с усами» — создатели обсуждали такое название из-за усов Антона Лапенко, которого легко представить российским Тедом Лассо. Актер играет Артема, бывшего тренера по фигурному катанию, которого назначают директором хоккейного клуба «Строитель». Ему предстоит вытащить команду со дна турнирной таблицы и спасти ее от закрытия. Владельца клуба Михаила Альшевского сыграл Николай Фоменко, его сына Дениса — Григорий Верник. Чтобы хоккейные сцены выглядели убедительно, актеры тренировались на льду. Среди них нашелся и человек с настоящим судейским опытом: Георгий Алфеев, сыгравший хоккеиста, в жизни работает хоккейным арбитром.
По спортивной традиции перед показом сериальных фанатов взбодрили чирлидеры, танцующие под диджей-сет актеров проекта Данилы Краснова и Алисы Кот. На малой арене ЦСКА премьеру представил весь актерский каст и режиссер Сергей Пикалов. Съемочная команда вышла на сцену в сопровождении Бобра — талисмана хоккейного клуба «Строитель».
А диктором премьеры стал спортивный комментатор Денис Казанский, который появился в сериале в роли камео. Его персонаж ведет шоу «Забей и слушай» вместе с комиком Марией Марковой и президентом Федерации хоккея Москвы Андреем Николишиным. Музыкальную линию проекта поддержали Beautiful Boys: песня группы «Сгорал и таял» вошла в саундтрек, а сами музыканты сыграли участников предматчевого шоу «Строителя».
Сериал создан при поддержке Континентальной хоккейной лиги к 80-летию отечественного хоккея.
Фотографы: Макс Кашин, Андрей Калмыков, Илья Медведев
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