Премьера «Седьмого игрока»: Антон Лапенко, Николай Фоменко, Полина Гухман и Григорий Верник

По спортивной традиции перед показом сериальных фанатов взбодрили чирлидеры, танцующие под диджей-сет актеров проекта Данилы Краснова и Алисы Кот. На малой арене ЦСКА премьеру представил весь актерский каст и режиссер Сергей Пикалов. Съемочная команда вышла на сцену в сопровождении Бобра — талисмана хоккейного клуба «Строитель».

А диктором премьеры стал спортивный комментатор Денис Казанский, который появился в сериале в роли камео. Его персонаж ведет шоу «Забей и слушай» вместе с комиком Марией Марковой и президентом Федерации хоккея Москвы Андреем Николишиным. Музыкальную линию проекта поддержали Beautiful Boys: песня группы «Сгорал и таял» вошла в саундтрек, а сами музыканты сыграли участников предматчевого шоу «Строителя».

Сериал создан при поддержке Континентальной хоккейной лиги к 80-летию отечественного хоккея.