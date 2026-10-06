Концерт Zivert в Петербурге: Рогов и Миногарова на подиуме, Icegergert на сцен, а среди зрителей — Ирина Оганова, Борис Пиотровский и Евгений Финкельштейн

В зале было кому подпевать: строчки из хитов Zivert хором повторяли вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский и светский интроверт Ирина Оганова, один из пионеров видеоблогерства в России Руслан Усачев, а также бизнесмен Евгений Финкельштейн. Вышедшую на подиум Марию Миногарову пришла поддержать вся семья — родители (передаем привет Антонине и Альберту!) и муж Александр Горчилин следили за ее выходом, не отрываясь.