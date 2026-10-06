Концерт Zivert в Петербурге: Рогов и Миногарова на подиуме, Icegergert на сцен, а среди зрителей — Ирина Оганова, Борис Пиотровский и Евгений Финкельштейн

Юлия Зиверт устроила в Петербурге солдаут, собрав рекордные 60 тысяч гостей, и отдала стайлинг в руки своего главного фэшн-сообщника — суперстилиста Ксюши Смо. Шоу открыл селебрити-каст на 40-метровом подиуме в ретрообразах, а трибуны поддержали дресс-код — винтажные очки, шубы и пайетки.
В зале было кому подпевать: строчки из хитов Zivert хором повторяли вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский и светский интроверт Ирина Оганова, один из пионеров видеоблогерства в России Руслан Усачев, а также бизнесмен Евгений Финкельштейн. Вышедшую на подиум Марию Миногарову пришла поддержать вся семья — родители (передаем привет Антонине и Альберту!) и муж Александр Горчилин следили за ее выходом, не отрываясь.
Самой шумной частью программы стали специальные гости. На «Банк» к Юле вышел петербуржец (и лауреат нашей премии ТОП50) Icegergert, на «Давай на самый верх» — Эвер. «Очки и кольца» сыграли акустическую «Imperia» — группа входит в Творческое объединение СЕМЬЯ, сопродюсером которого выступает Zivert.
За концерт Юля сменила девять образов, а команда Смо создала больше 100 новых костюмов. В гардеробе — Модный дом Yana, Sencellerie, State Venice и Say No More. Подробнее модный разбор шоу — в репортаже модного отдела.
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