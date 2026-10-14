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Репортажи

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Светская премьера сериала «Полураспад»: Анна Михалкова с семьей, Слава Копейкин, Мила Ерошова и Святослав Рогожан

«Полураспад» основан на реальных событиях. Его действие отсылает к 1954 году, когда на Тоцком полигоне в Оренбургской области прошли засекреченные военные учения с применением атомной бомбы. К этой операции и обращается историческая драма о журналистке-идеалистке из Оренбурга, которая в годы перестройки находит записи умершего отца и продолжает его незавершенное расследование. Главную роль исполнила Анна Михалкова, героиня октябрьской обложки Собака.ru: о работе над сериалом актриса рассказала в большом вау-интервью нашему изданию.

Первые серии проекта представили в московском кинотеатре «Октябрь», а старт на Okko – 15 октября.

Анна Михалкова
Анна Михалкова
Анна Михалкова. Сергей Баков, Иван и Нина Гигинеишвили, Лидия и Альберт Баковы
Анна Михалкова, Сергей Баков, Иван и Нина Гигинеишвили, Лидия и Альберт Баковы
Святослав Рогожан, Мила Ершова
Святослав Рогожан, Мила Ершова
Слава Копейкин

Слава Копейкин

Сергей Шакуров

Сергей Шакуров

Сабина Ахмедова
Сабина Ахмедова
Яна Чурикова

Яна Чурикова

Игорь Гордин

Игорь Гордин

Петар Зекавица

Петар Зекавица

Гавриил Гордеев

Гавриил Гордеев

Надежда Келлер (Анна Михалкова) работает журналисткой в оренбургской газете, где ей годами поручают лишь бытовые заметки. После смерти отца, известного журналиста Бориса Келлера (Петар Зекавица), который ушел из семьи, когда Надя была маленькой, она находит его записи. Они открывают ей неизвестную сторону жизни отца и позволяют узнать о расследовании, которое он не успел закончить. Надя решает продолжить его работу и постепенно понимает, что расследование связано и с профессиональным прошлым Бориса, и с причиной, по которой он оставил семью.

Стася Толстая (Венкова)
Стася Толстая (Венкова)
Анна Меликян. с дочерью
Анна Меликян, с дочерью
Макар Хлебников
Макар Хлебников
Александра Урсуляк

Александра Урсуляк

Сергей Кальварский
Сергей Кальварский
Екатерина Вилкова

Екатерина Вилкова

Диана Милютина
Диана Милютина
Анар Халилов
Анар Халилов
Семен Серзин. Батыр Моргачев
Семен Серзин, Батыр Моргачев
Олег Маловичко

Олег Маловичко

Васса Бокова
Васса Бокова
Юлия Пилипович

Юлия Пилипович

Андрей Макаров

Андрей Макаров

Сериал поставил Максим Свешников («257 причин, чтобы жить», «Контейнер»), сценарий написал Олег Маловичко («Трасса», «Аутсорс», «Нулевой пациент»). «Полураспад» сняла компания «Среда» эксклюзивно для Okko.

По словам режиссера Максима Свешникова, одними из самых сложных стали сцены Тоцких учений. Актеры, каскадеры и участники массовых сцен в костюмах химзащиты бежали рядом с танками и бронетранспортерами в сорокаградусную жару, в круговой дымовой завесе и при почти нулевой видимости. После смен вся съемочная группа уходила с площадки со слоем черной гари на лицах и телах.

Мила Ершова вспоминала съемки сцены после взрыва: актеры вернулись на площадку, где уже лежали горящие покрышки, и грим им практически не понадобился. «Все стало абсолютно черным: руки, лица, все-все», — рассказывала она.

Для сцены сброса атомной бомбы использовали уменьшенную модель бомбардировщика Ту-4А и интерьер настоящего музейного самолета Ту-4. Модель в масштабе 1:20 снимали отдельно на «Мосфильме», а сцены внутри самолета — в Монине. Затем кадры объединили с помощью компьютерной графики.

«Главное для нас — то, что происходит после взрыва: тишина», — объяснял Свешников. Чтобы добиться исторической достоверности, часть сцен снимали на пленку 8, 16 и 35 мм. Так создатели воспроизводили взгляд кинооператоров и военных журналистов, которые документировали реальные учения.

Анна Михалкова. Лидия Бакова
Анна Михалкова, Лидия Бакова
Карина Александрова

Карина Александрова

Карен Арутюнов

Карен Арутюнов

Сусанна Альперина

Сусанна Альперина

Алина Засобина

Алина Засобина

Павел Гурай

Павел Гурай

Алексей Розин, Дарья Грацевич

Алексей Розин, Дарья Грацевич

Марк Богатырев

Марк Богатырев

Ксения Бастракова

Ксения Бастракова

Сергей Приказчиков

Сергей Приказчиков

Трифон Бебутов

Трифон Бебутов

Первые серии на сцене кинотеатра «Октябрь» представили генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, генеральный продюсер компании «Среда» Иван Самохвалов, автор сценария и продюсер Олег Маловичко, оператор-постановщик Илья Авербах и исполнители главных ролей — Анна Михалкова, Сергей Шакуров, Петар Зекавица, Игорь Гордин и Мила Ершова.

Для гостей также оформили фотозону в виде советской редакции: со стеллажами с подшивками газет, письменным столом и печатной машинкой. Гости по очереди позировали за столом, словно сотрудники провинциальной газеты. Анна Михалкова, исполнившая роль Надежды Келлер, пришла с мужем Альбертом Баковым и детьми.

Анна Михалкова: «Во мне много такого, что люди легко узнают в себе: земного и попросту бабского»

Люди:
Макар Хлебников, Святослав Рогожан, Мила Ершова Диана Милютина, Стася Толстая (Венкова), Васса Бокова, Сабина Ахмедова, Анна Михалкова, Анар Халилов, Анна Меликян, Семен Серзин, Сергей Кальварский

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