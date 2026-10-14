Светская премьера сериала «Полураспад»: Анна Михалкова с семьей, Слава Копейкин, Мила Ерошова и Святослав Рогожан

Сериал поставил Максим Свешников («257 причин, чтобы жить», «Контейнер»), сценарий написал Олег Маловичко («Трасса», «Аутсорс», «Нулевой пациент»). «Полураспад» сняла компания «Среда» эксклюзивно для Okko.

По словам режиссера Максима Свешникова, одними из самых сложных стали сцены Тоцких учений. Актеры, каскадеры и участники массовых сцен в костюмах химзащиты бежали рядом с танками и бронетранспортерами в сорокаградусную жару, в круговой дымовой завесе и при почти нулевой видимости. После смен вся съемочная группа уходила с площадки со слоем черной гари на лицах и телах.

Мила Ершова вспоминала съемки сцены после взрыва: актеры вернулись на площадку, где уже лежали горящие покрышки, и грим им практически не понадобился. «Все стало абсолютно черным: руки, лица, все-все», — рассказывала она.

Для сцены сброса атомной бомбы использовали уменьшенную модель бомбардировщика Ту-4А и интерьер настоящего музейного самолета Ту-4. Модель в масштабе 1:20 снимали отдельно на «Мосфильме», а сцены внутри самолета — в Монине. Затем кадры объединили с помощью компьютерной графики.

«Главное для нас — то, что происходит после взрыва: тишина», — объяснял Свешников. Чтобы добиться исторической достоверности, часть сцен снимали на пленку 8, 16 и 35 мм. Так создатели воспроизводили взгляд кинооператоров и военных журналистов, которые документировали реальные учения.