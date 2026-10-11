Все гости шоу финалистов конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2026: Юлия Матвиенко, Ксения Подвальная, Карина Разумовская, Леонид Алексеев

Восемнадцатый раз открыли суперновые имена русской моды! На долгожданный показ съехался отборный гест из модной, арт- и киноиндустрии — от Ирины Огановой и Лины Арифулиной (легенда «Фабрики звезд»!) до Татьяны Архиповой и Надежды Васильевой. Десять лауреатов, экспертное жюри, звездные модели — модная экосистема Собака.ru вновь объединилась в дворцовых залах! Раскрываем подробности вечера.
Собака.ru благодарит Rendez-Vous, генерального партнера конкурса «Новые имена в моде» — 2026.
Юлия Луговая
Главным местом встреч стильных энтузиастов осеннего Петербурга на один вечер стал особняк Мясникова, созданный в 1857-1859 годах архитектором Александром Гемилианом. От традиционного подиума решили отказаться: звездные модели (Мария Миногарова! Александр Горчилин! Анна Завтур!) проходили через витиеватую змейку необарочных залов, представляя коллекции победителей.
Вечер начался показами коллекций Lumique и Maison David, а затем - коллекции, созданной по эскизам победителей конкурса имени Надежды Ламановой. Конкурс посвятили 165-летию со дня рождения русского модельера. Идеи молодых дизайнеров воплотили на собственном производстве Rendez-Vous в Москве: там же шьют одежду и создают аксессуары для Maison David и Lumique. Производство занимает 10 000 квадратных метров, в команде — более 500 специалистов.
В этом году Собака.ru получила рекордные 407 заявок, из которых 203 участника попали в лонг-лист. Девять лауреатов выбрал экспертный совет из 40 главных инсайдеров индустрии, десятого — открытое голосование читателей, отдавших за фаворита 18 460 голосов.
Начали с готического шика Сергея Павлова — архитектурных жакетов, платьев с шипами и твидового гранжа. Его коллекцию представила королева русского тру-крайма Саша Сулим.
Арт-блогер и искусствовед Вика Чума примерила вещи из коллекции Максима Острейковского U: ARE: MY OBSESSION — шубы и пальто из искусственного меха, который дизайнер обрабатывает термопрессом, превращая пушистую фактуру в подобие глянцевой кожи. Этот материал уже оценила Муся Тотибадзе: она появлялась в пальто Острейковского, а сам дизайнер успел покорить деконструированными топами-блузами балерину Марию Хореву.
Мария Туева
Юлия Дианова
В гротескном яппи-кутюре Валерия Безрукова вышел каллиграфутурист Покрас Лампас. Коллекция «У разбитого корыта» переосмыслила деловой костюм с Уолл-стрит: деконструкция ткани создала жатые объемы, напоминающие смятый металл.
Геометрический концептуализм Марии Жудро — коллекцию The Man Without Qualities, вдохновленную московским концептуализмом и «Эйдосами» Виктора Пивоварова, — представила актриса Сиу Нгуен.
Кира Матвеева
Режиссер и художественный руководитель musicAeterna Dance Анна Гусева перенеслась в атмосферу русского кабаре начала XX века в коллекции Дины Рязанцевой «Привал комедиантов» — с декадентскими воротниками, платьями в стиле ар-деко и театральными превращениями костюмов.
Авангардную свадебную моду Дарьи Гугниной представила королева здорового Мария Грудина. Коллекция объединила шесть свадебных сценариев — от предложения руки и сердца до принятия реальности. Кстати, это платье уже появлялось в съемке Собака.ru с Дарьей Мороз: дизайнер создала его вместе с Авророй Луниной и Ларой Куркчи.
Анна Мазурик, Сергей Абрамов
Любовь Варпиотас
Юлия Ишимова
А победительницу читательского голосования Еву Татаржинскую с коллекцией ECLIPSE представила блогер-летописец будней петербургских душнил Ксения Прихотько: одежда здесь работает как формула личных границ в эпоху гипервидимости.
Айгуль Давлетова
Дарья Пирог
Дмитрий Кравец
Аделя Каспанова
Кира Ким
Полина Лаврюшева
В сказочный поп-арт Сабины Тишкевич — с корсетами, бумажными аппликациями, стразами и бантами — отправилась актриса Анна Завтур. Коллекция Carefully! imperfect drawings превращает нарочито несовершенные рисунки в детали одежды. Работы Сабины уже оценила стилист Вика Салават: для съемки она одела в вещи дизайнера визажиста-феномена Глашу Гурьянову.
Ольга Бичия
Артем Кожевин, Дарья Ефименко
Регина Садыкова
А супружеская пара Марии Миногаровой и Александра Горчилина представила кутюр Ренаты Литвинович. Пара вышла в коллекции Secret room в годовщину свадебной обложки Собака.ru!
Рената Литвинович
Павел Романов, Дарья Пирог
Отдельный зал заняли объекты Насти Бурьян — победительницы в номинации «Аксессуары». Ее «Цветы и травы» — это украшения-сады из эмали, полимеров, серебра, латуни и камней: на серьгах, кольцах и браслетах распустились вьюнки, кувшинки и незабудки. Кастомные цветы уже полюбились Ирине Горбачевой, Саше Бортич, Ксении Собчак и Вике Чуме.
Настя Бурьян
Настя Бурьян
Дмитрий Колпашников
Елена Тихонова
Анита Бабоян
Мария Прихотько
Фиксируем беспрецедентную селебрити-явку в первом ряду показа. В особняке заметили светского интроверта и писательницу Ирину Оганову, основательницу JM Studio Юлию Матвиенко, главного мужского кутюрье Петербурга Леонида Алексеева, актрису Карину Разумовскую, комика Александра Парфенова, дизайнера Сашу Амплитуду и основательницу COCOSHNICK HEADDRESS Ольгу Рузакову. Отдельный привет и громкое вау — Линне Арифулиной, продюсеру и режиссеру первых пяти сезонов культовой «Фабрики звезд» на Первом канале.
Александр Калишев
Елизавета Смирнова, Александр Калишев
Алеся Савинова
За новыми именами следили и герои прошлых выпусков конкурса — дизайнеры Роман Зимогорский и Кирилл Раневский. Напомним, Новые имена в моде давно работает как модная экосистема: ранее конкурс открыл индустрии кроме Романа Зимогорского, Кирилла Раневского, Александры Амплитуды, еще и Рому Уварова, Александру Гапанович, Юрия Питенина. Сегодня их работы носят Шакира и Джулия Фокс, одежда появляются в международных съемках и кино, а выпускники создают собственные бренды и коллаборации с героями моды.
Юлия Дианова, Виктория Лабай
Александра Малахова
Александра Ояберь, Татьяна Бредихина
Ольга Молчанова
За постановку по канону прошлых лет отвечал режиссер Сергей Луковский — автор модных шоу от Tanya Kotegova до Thom Browne, создатель Lukovsky Model Academy и Bureau Lukovsky. Стализовала по традиции Эльмира Тулебаева, героиня рейтинга стилистов Собака.ru.
Команда пространства красоты GAYA SPACЕ: Елена Уварова, Елена Уланова, Валерия Липен, Марина Москалева, Ольга Помогаева
Галина Лысова
Антон Шипицын
Юлия Можарова
Александра Соболева, Евгений Лейко
Сергей Попов
Милена Кудринская
Айна Арифулина
Фото: Дмитрий Егоров, Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая, Дмитрий Многолет
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