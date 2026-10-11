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Репортажи

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Все гости шоу финалистов конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2026: Юлия Матвиенко, Ксения Подвальная, Карина Разумовская, Леонид Алексеев

Восемнадцатый раз открыли суперновые имена русской моды! На долгожданный показ съехался отборный гест из модной, арт- и киноиндустрии — от Ирины Огановой и Лины Арифулиной (легенда «Фабрики звезд»!) до Татьяны Архиповой и Надежды Васильевой. Десять лауреатов, экспертное жюри, звездные модели — модная экосистема Собака.ru вновь объединилась в дворцовых залах! Раскрываем подробности вечера.

Собака.ru благодарит Rendez-Vous, генерального партнера конкурса «Новые имена в моде» — 2026.

Юлия Матвиенко
Юлия Матвиенко
Мария Миногарова, Александр Горчилин
Мария Миногарова, Александр Горчилин
Карина Разумовская
Карина Разумовская
Анна Завтур. Сабина Тишкевич
Анна Завтур, Сабина Тишкевич
Алина Миева
Алина Миева
Леонид Алексеев. Александр Калишев, Елизавета Смирнова
Леонид Алексеев, Александр Калишев, Елизавета Смирнова
Юлия Луговая

Юлия Луговая

Инесса Гаевская
Инесса Гаевская
Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Глаша Гурьянова
Глаша Гурьянова

Главным местом встреч стильных энтузиастов осеннего Петербурга на один вечер стал особняк Мясникова, созданный в 1857-1859 годах архитектором Александром Гемилианом. От традиционного подиума решили отказаться: звездные модели (Мария Миногарова! Александр Горчилин! Анна Завтур!) проходили через витиеватую змейку необарочных залов, представляя коллекции победителей.

Покрас Лампас, Анна Гусева
Покрас Лампас, Анна Гусева
Ксения Подвальная, Юлия Матвиенко. Юлия Ишимова
Ксения Подвальная, Юлия Матвиенко, Юлия Ишимова
Александра Сулим
Александра Сулим
Александра Сулим. Сергей Павлов
Александра Сулим, Сергей Павлов
Юлия Машнич. Зинаида Петрикова
Юлия Машнич, Зинаида Петрикова
Евгения Сероусова
Евгения Сероусова
Татьяна Архипова, Юлия Стрижак
Юлия Стрижак, Татьяна Архипова
Ольга Гинзбург, Ник Брусковский
Ольга Гинзбург, Ник Брусковский
Анастасия Контарович
Анастасия Контарович
Мария Милютина, Федор Балабанов, Надежда Васильева. Анастасия Кожевникова,
Надежда Васильева, Федор Балабанов, Мария Милютина, Анастасия Кожевникова, 

Вечер начался показами коллекций Lumique и Maison David, а затем - коллекции, созданной по эскизам победителей конкурса имени Надежды Ламановой. Конкурс посвятили 165-летию со дня рождения русского модельера. Идеи молодых дизайнеров воплотили на собственном производстве Rendez-Vous в Москве: там же шьют одежду и создают аксессуары для Maison David и Lumique. Производство занимает 10 000 квадратных метров, в команде — более 500 специалистов.

Роман Зимогорский, Елизавета Гусевская
Роман Зимогорский, Елизавета Гусевская
Диана Милютина
Диана Милютина
Кирилл Раневский, Доминика Климова
Кирилл Раневский, Доминика Климова
Ирина Оганова
Ирина Оганова
Ксения Гощицкая, Ольга Маки
Ксения Гощицкая, Ольга Маки
Михаил Баженов
Михаил Баженов
Ксения Прихотько
Ксения Прихотько
Ольга Звагольская, Дмитрий Гачко
Ольга Звагольская, Дмитрий Гачко
Полина Шевцова
Полина Шевцова
Алина Феликсова. Ксения Сидорова
Алина Феликсова, Ксения Сидорова

В этом году Собака.ru получила рекордные 407 заявок, из которых 203 участника попали в лонг-лист. Девять лауреатов выбрал экспертный совет из 40 главных инсайдеров индустрии, десятого — открытое голосование читателей, отдавших за фаворита 18 460 голосов. 

Анна Завтур
Анна Завтур
Анастасия Антоненкова, Александр Малич
Анастасия Антоненкова, Александр Малич
Екатерина Попова
Екатерина Попова
Дарья Кукарских
Дарья Кукарских
Алексей Осипчук, Дарья Удалена
Дарья Удалена, Алексей Осипчук
Екатерина Агапова
Екатерина Агапова
Вика Чума
Вика Чума
Вика Чума
Вика Чума
Мария Фурсова
Мария Фурсова
Анжелика Альшаева. Ольга Ступакова
Анжелика Альшаева , Ольга Ступакова
Артем Злобин
Артем Злобин

Начали с готического шика Сергея Павлова — архитектурных жакетов, платьев с шипами и твидового гранжа. Его коллекцию представила королева русского тру-крайма Саша Сулим.

Арт-блогер и искусствовед Вика Чума примерила вещи из коллекции Максима Острейковского U: ARE: MY OBSESSION — шубы и пальто из искусственного меха, который дизайнер обрабатывает термопрессом, превращая пушистую фактуру в подобие глянцевой кожи. Этот материал уже оценила Муся Тотибадзе: она появлялась в пальто Острейковского, а сам дизайнер успел покорить деконструированными топами-блузами балерину Марию Хореву.

Доминика Климова, Анастасия Климова
Анастасия Климова, Доминика Климова
Дмитрий Абрамов, Анна Зотова
Дмитрий Абрамов, Анна Зотова
Анна Гусева, Ксана Ковалева. Даян Ахмедгалиев
Анна Гусева, Ксана Ковалева, Даян Ахмедгалиев
Мария Грудина
Мария Грудина
Вероника Арутюнян, Алёна Платонова
Вероника Арутюнян, Алёна Платонова
Галина Линник
Галина Линник
Ольга Рузакова
Ольга Рузакова
Покрас Лампас
Покрас Лампас
Мария Туева

Мария Туева

Роман Зимогорский
Роман Зимогорский
Юлия Дианова

Юлия Дианова

В гротескном яппи-кутюре Валерия Безрукова вышел каллиграфутурист Покрас Лампас. Коллекция «У разбитого корыта» переосмыслила деловой костюм с Уолл-стрит: деконструкция ткани создала жатые объемы, напоминающие смятый металл.

Геометрический концептуализм Марии Жудро — коллекцию The Man Without Qualities, вдохновленную московским концептуализмом и «Эйдосами» Виктора Пивоварова, — представила актриса Сиу Нгуен.

Сиу Нгуен
Сиу Нгуен
Сиу Нгуен. Элина Хафизова, Мария Жудро, Анастасия Степовая
Сиу Нгуен, Элина Хафизова, Мария Жудро, Анастасия Степовая
Мария Шипуля. Борис Трахман
Мария Шипуля, Борис Трахман
Галина Голованова-Дворянкина
Галина Голованова-Дворянкина
Владислав Багирян, Диана Багирян
Диана Багирян, Владислав Багирян
Кира Матвеева

Кира Матвеева

Кирилл Раневский, Алина Миева. Кира Ким
Алина Миева, Кирилл Раневский, Кира Ким
Мария Данилова
Мария Данилова
Софья Беляева
Софья Беляева
Лена Голова, Александра Павлова
Лена Голова, Александра Павлова
Елизавета Замарина
Елизавета Замарина

Режиссер и художественный руководитель musicAeterna Dance Анна Гусева перенеслась в атмосферу русского кабаре начала XX века в коллекции Дины Рязанцевой «Привал комедиантов» — с декадентскими воротниками, платьями в стиле ар-деко и театральными превращениями костюмов.

Авангардную свадебную моду Дарьи Гугниной представила королева здорового Мария Грудина. Коллекция объединила шесть свадебных сценариев — от предложения руки и сердца до принятия реальности. Кстати, это платье уже появлялось в съемке Собака.ru с Дарьей Мороз: дизайнер создала его вместе с Авророй Луниной и Ларой Куркчи.

Сергей Луковский, Карина Разумовская, Галина Голованова-Дворянкина
Сергей Луковский, Галина Голованова-Дворянкина, Карина Разумовская
Кристина Массон
Кристина Массон
Анна Гусева. Дина Рязанцева
Анна Гусева, Дина Рязанцева
Анна Мазурик, Сергей Абрамов

Анна Мазурик, Сергей Абрамов

Мария Элькина
Мария Элькина
Соколова Светлана
Соколова Светлана
Светлана Соколова
Светлана Соколова
Александра Генералова
Александра Генералова
Леонид Алексеев. Валерий Безруков
Леонид Алексеев, Валерий Безруков
Любовь Варпиотас

Любовь Варпиотас

Юлия Ишимова

Юлия Ишимова

А победительницу читательского голосования Еву Татаржинскую с коллекцией ECLIPSE представила блогер-летописец будней петербургских душнил Ксения Прихотько: одежда здесь работает как формула личных границ в эпоху гипервидимости.

Александр Горчилин
Александр Горчилин
Айгуль Давлетова

Айгуль Давлетова

Дарья Пирог

Дарья Пирог

Ксения Прихотько. Ева Татаржинская
Ксения Прихотько, Ева Татаржинская
Ксения Прихотько
Ксения Прихотько
Эльмира Тулебаева
Эльмира Тулебаева
Дмитрий Кравец

Дмитрий Кравец

Аделя Каспанова

Аделя Каспанова

Кира Ким

Кира Ким

Артем Балаев. Ольга Шамаева
Артем Балаев, Ольга Шамаева
Полина Лаврюшева

Полина Лаврюшева

В сказочный поп-арт Сабины Тишкевич — с корсетами, бумажными аппликациями, стразами и бантами — отправилась актриса Анна Завтур. Коллекция Carefully! imperfect drawings превращает нарочито несовершенные рисунки в детали одежды. Работы Сабины уже оценила стилист Вика Салават: для съемки она одела в вещи дизайнера визажиста-феномена Глашу Гурьянову.

Александра Федо
Александра Федо
Ксана Ковалева. Даян Ахметгалиев
Ксана Ковалева, Даян Ахметгалиев
Саша Амплитуда
Саша Амплитуда
Ольга Бичия

Ольга Бичия 

Диана Багирян, Ольга Зелинская
Диана Багирян, Ольга Зелинская
Артем Кожевин, Дарья Ефименко

Артем Кожевин, Дарья Ефименко

Регина Садыкова

Регина Садыкова

Алина Миева. Арина Джуркович, Кира Ким
Алина Миева, Арина Джуркович, Кира Ким
Анита Фазли
Анита Фазли
Ольга Гусева
Ольга Гусева
Мария Гусева
Мария Гусева

А супружеская пара Марии Миногаровой и Александра Горчилина представила кутюр Ренаты Литвинович. Пара вышла в коллекции Secret room в годовщину свадебной обложки Собака.ru!

Рената Литвинович

Рената Литвинович

Карина Разумовская
Карина Разумовская
Александра Павлова
Александра Павлова
Нана Гвичия
Нана Гвичия
Павел Романов, Дарья Пирог

Павел Романов, Дарья Пирог

Ксения Прихотько. Маша Швец
Ксения Прихотько, Маша Швец
Мария Фурсова. Юлия Спасиченко
Мария Фурсова, Юлия Спасиченко
Евдокия Горбовская. Александр Парфенов
Евдокия Горбовская, Александр Парфенов

Отдельный зал заняли объекты Насти Бурьян — победительницы в номинации «Аксессуары». Ее «Цветы и травы» — это украшения-сады из эмали, полимеров, серебра, латуни и камней: на серьгах, кольцах и браслетах распустились вьюнки, кувшинки и незабудки. Кастомные цветы уже полюбились Ирине Горбачевой, Саше Бортич, Ксении Собчак и Вике Чуме.

Лина Арифуллина. Константин Тютрин, Айна Арифулина
Лина Арифуллина, Константин Тютрин, Айна Арифулина
Настя Бурьян

Настя Бурьян

Настя Бурьян

Настя Бурьян

Светлана Бекасова, Инна Гордиян
Светлана Бекасова, Инна Гордиян
Дмитрий Колпашников

Дмитрий Колпашников

Елена Тихонова

Елена Тихонова

Вероника Носкова
Вероника Носкова
Ольга Чернышова
Ольга Чернышова
Маша Ренард
Маша Ренард
Анита Бабоян

Анита Бабоян

Мария Прихотько

Мария Прихотько

Фиксируем беспрецедентную селебрити-явку в первом ряду показа. В особняке заметили светского интроверта и писательницу Ирину Оганову, основательницу JM Studio Юлию Матвиенко, главного мужского кутюрье Петербурга Леонида Алексеева, актрису Карину Разумовскую, комика Александра Парфенова, дизайнера Сашу Амплитуду и основательницу COCOSHNICK HEADDRESS Ольгу Рузакову. Отдельный привет и громкое вау — Линне Арифулиной, продюсеру и режиссеру первых пяти сезонов культовой «Фабрики звезд» на Первом канале.

Глаша Гурьянова. Мария Туева
Глаша Гурьянова, Мария Туева
Анна Прахт, Влад Прахт. Валерий Безруков
Влад Прахт, Анна Прахт, Валерий Безруков
Дарина Козлова
Дарина Козлова
Ольга Рузакова. Ксения Сидорова
Ольга Рузакова, Ксения Сидорова
Катя Рок. Саша Бокова
Катя Рок, Саша Бокова
Александр Калишев

Александр Калишев

Анастасия Контарович. Дмитрий Тимуршин
Анастасия Контарович, Дмитрий Тимуршин
Елизавета Смирнова, Александр Калишев

Елизавета Смирнова, Александр Калишев

Алеся Савинова

Алеся Савинова

Сиу Нгуен
Сиу Нгуен
Мария Ситник
Мария Ситник

За новыми именами следили и герои прошлых выпусков конкурса — дизайнеры Роман Зимогорский и Кирилл Раневский. Напомним, Новые имена в моде давно работает как модная экосистема: ранее конкурс открыл индустрии кроме Романа Зимогорского, Кирилла Раневского, Александры Амплитуды, еще и Рому Уварова, Александру Гапанович, Юрия Питенина. Сегодня их работы носят Шакира и Джулия Фокс, одежда появляются в международных съемках и кино, а выпускники создают собственные бренды и коллаборации с героями моды.

Полина Шевцова. Анна Яшина и Богдан Лебедев
Полина Шевцова, Анна Яшина и Богдан Лебедев
Юлия Дианова, Виктория Лабай

Юлия Дианова, Виктория Лабай

Алина Миева, Лина Арифуллина. Айна Арифулина, Кира Ким, Константин Тютрин
Лина Арифуллина, Алина Миева, Айна Арифулина, Кира Ким,  Константин Тютрин
Александра Малахова

Александра Малахова

Роман Зимогорский, Елизавета Гусевская. Екатерина Графт
Елизавета Гусевская, Роман Зимогорский, Екатерина Графт
Анастасия Завалкевич. Антонина Совершаева
Анастасия Завалкевич, Антонина Совершаева
Александр Нагорный
Александр Нагорный
Анжелика Смирнова
Анжелика Смирнова
Александра Ояберь, Татьяна Бредихина

Александра Ояберь, Татьяна Бредихина

Екатерина Попова, Инесса Гаевская
Екатерина Попова, Инесса Гаевская
Дарина Казанцева, Евдокия Горбовская
Дарина Казанцева, Евдокия Горбовская
Ольга Молчанова

Ольга Молчанова

За постановку по канону прошлых лет отвечал режиссер Сергей Луковский — автор модных шоу от Tanya Kotegova до Thom Browne, создатель Lukovsky Model Academy и Bureau Lukovsky. Стализовала по традиции Эльмира Тулебаева, героиня рейтинга стилистов Собака.ru.

Леонид Алексеев
Леонид Алексеев
Команда пространства красоты GAYA SPACЕ: Елена Уварова, Елена Уланова, Валерия Липен, Марина Москалева, Ольга Помогаева

Команда пространства красоты GAYA SPACЕ: Елена Уварова, Елена Уланова, Валерия Липен, Марина Москалева, Ольга Помогаева

Алина Феликсова. Ксения Сидорова
Алина Феликсова, Ксения Сидорова
Галина Лысова

Галина Лысова

Антон Шипицын

Антон Шипицын

Юлия Можарова

Юлия Можарова

Галина Голованова-Дворянкина
Галина Голованова-Дворянкина
Александра Соболева, Евгений Лейко

Александра Соболева, Евгений Лейко

Сергей Попов

Сергей Попов

Милена Кудринская

Милена Кудринская

Айна Арифулина

Айна Арифулина

София Парфенова
София Парфенова

Фото: Дмитрий Егоров, Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая, Дмитрий Многолет

Теги:
Новые имена в моде - 2026
Люди:
Мария Данилова, Вика Чума, Софья Беляева Анна Зотова, Мария Милютина, Мария Шипуля, Алина Миева, Диана Багирян, Владислав Багирян, Ольга Чернышова, Кирилл Раневский, Дмитрий Абрамов, Евдокия Горбовская, Анастасия Антоненкова, София Парфенова, Александра Генералова, Татьяна Архипова, Анита Фазли, Диана Милютина, Александр Малич, Надежда Васильева, Федор Балабанов, Ксения Подвальная, Анастасия Климова, Роман Зимогорский, Ольга Гинзбург, Саша Амплитуда, Леонид Алексеев, Галина Голованова-Дворянкина, Ксана Ковалева, Александра Сулим, Александра Павлова, Ксения Прихотько, Алёна Платонова, Нана Гвичия, Дарья Кукарских, Сиу Нгуен, Галина Линник, Инесса Гаевская, Дмитрий Гачко, Александра Федо, Мария Ситник, Полина Шевцова, Ольга Зелинская, Вероника Носкова, Анжелика Смирнова, Анжелика Альшаева , Юлия Машнич, Анастасия Завалкевич, Кристина Массон, Вероника Арутюнян, Екатерина Попова, Ольга Звагольская, Светлана Соколова , Соколова Светлана, Евгения Сероусова, Глаша Гурьянова, Лена Голова, Влад Прахт, Анна Прахт, Артем Злобин, Екатерина Агапова, Эльмира Тулебаева, Елизавета Гусевская, Анна Гусева, Мария Грудина, Елизавета Замарина, Михаил Стацюк, Карина Разумовская, Мария Миногарова, Алина Феликсова, Анна Завтур, Мария Фурсова, Ольга Рузакова, Юлия Матвиенко, Ксения Гощицкая, Ольга Маки, Ирина Оганова, Светлана Бекасова, Артем Балаев, Алексей Осипчук, Ник Брусковский, Мария Элькина, Доминика Климова, Сергей Луковский, Дарья Удалена, Дарина Козлова, Александр Горчилин, Покрас Лампас, Мария Гусева, Михаил Баженов, Юлия Стрижак, Лина Арифуллина, Катя Рок, Маша Ренард, Инна Гордиян, Анастасия Контарович, Ольга Гусева, Дарина Казанцева, Александр Нагорный

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