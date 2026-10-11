Все гости шоу финалистов конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2026: Юлия Матвиенко, Ксения Подвальная, Карина Разумовская, Леонид Алексеев

Режиссер и художественный руководитель musicAeterna Dance Анна Гусева перенеслась в атмосферу русского кабаре начала XX века в коллекции Дины Рязанцевой «Привал комедиантов» — с декадентскими воротниками, платьями в стиле ар-деко и театральными превращениями костюмов.

Авангардную свадебную моду Дарьи Гугниной представила королева здорового Мария Грудина. Коллекция объединила шесть свадебных сценариев — от предложения руки и сердца до принятия реальности. Кстати, это платье уже появлялось в съемке Собака.ru с Дарьей Мороз: дизайнер создала его вместе с Авророй Луниной и Ларой Куркчи.