Эвелина Хромченко — о гала-вечере The Business of Fashion 500: Пэрис Хилтон, Ксения Подвальная, Сиара, Гурам Гвасалия

Эвелина Хромченко

Легенда русского глянца:

Андрей Артемов сшил два синонимичных комплекта Walk of Shame различной длины специально для моего собрания маленьких черных платьев — я их коллекционирую. В выборе фасона доверилась Андрею, но попросила выполнить наряды в черном цвете и украсить ручной зеркальной расшивкой, фирменным элементом ДНК WOS. Считаю, что BOF500 — достойное мероприятие для демонстрации макси-версии.

Для ответственных мероприятий в командировке всегда беру по два образа: одежда имеет характер и может заартачиться в последний момент. Платья Walk of Shame прилетели со мной в Париж в ручной клади. Одна из новых полезных привычек — брать в салон самолета нарядный и повседневный комплекты с аксессуарами на случай задержки чемодана.

Несмотря на тонкий намек на цвет в приглашении, подавляющее большинство гостей хранило верность элегантному черному. Были исключения: актриса Давика Хорне появилась в изумрудном кутюрном корсете Robert Wun, дизайнер Айрис Ван Херпен выбрала платье цвета латте, идеолог Bergdorf Goodman Линда Фарго была в красном, а стилист Лоу Роуч предпочел золото.

Проект The Business of Fashion стартовал в 2007 году — я сразу заметила, что его основатель Имран Амед далеко пойдет. В 2013 году я ближе познакомилась с Имраном в жюри конкурса молодых дизайнеров ITS в Триесте: BOF, начинавшийся с небольшого блога на диване в его гостиной, уже превратился в ключевое СМИ индустрии. В том же году Имран запустил BOF500 — престижный список, в который входят профессионалы fashion-бизнеса, формирующие глобальную модную индустрию. И за 10 лет превратил гала-вечер BOF в ключевое событие Paris Fashion Week. Горжусь!

Мой личный хайлайт вечера — феноменальная удача, что я все же добралась до него. Накануне утром раньше времени закрылся гейт: пришлось покупать новый билет и лететь ночью — разумеется, с опозданием на все рейсы. Этот опыт отменил все парижские бьюти-рандеву, зато в очередной раз продемонстрировал безупречный уровень мастерства московских профи красоты: макияж от Юрия Столярова и укладка от Вероники Чепли отлично выдержали все испытания и достойно смотрелись в кадре.