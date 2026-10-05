Эвелина Хромченко — о гала-вечере The Business of Fashion 500: Пэрис Хилтон, Ксения Подвальная, Сиара, Гурам Гвасалия

Эксклюзив! Легенда глянца Эвелина Хромченко рассказывает редакции Собака.ru о главной фэшн-вечеринке Парижской недели моды! BoF чествовал новый состав своего главного фэшн-рейтинга — 100 модных энтузиастов из 47 стран, от дизайнеров и моделей до предпринимателей, медиа и креативных директоров, которые формируют индустрию сегодня. Собака.ru показывает героев гала-вечера в бывшем особняке принца Ролана Бонапарта, где сейчас расположен отель Shangri-La Paris.
Эвелина Хромченко, эксперт моды и участник BoF 500 в категории «Медиа» с 2013 года (вместе с Анной Винтур, Карин Ройтфельд и Сьюзи Менкес!) появилась в Париже в тотал-луке российских локалов: дополнила кастомное черное платье Walk of Shame туфлями и клатчем Ekonika — минодьером из личной коллаборации с брендом.
Легенда русского глянца:
Андрей Артемов сшил два синонимичных комплекта Walk of Shame различной длины специально для моего собрания маленьких черных платьев — я их коллекционирую. В выборе фасона доверилась Андрею, но попросила выполнить наряды в черном цвете и украсить ручной зеркальной расшивкой, фирменным элементом ДНК WOS. Считаю, что BOF500 — достойное мероприятие для демонстрации макси-версии.
Для ответственных мероприятий в командировке всегда беру по два образа: одежда имеет характер и может заартачиться в последний момент. Платья Walk of Shame прилетели со мной в Париж в ручной клади. Одна из новых полезных привычек — брать в салон самолета нарядный и повседневный комплекты с аксессуарами на случай задержки чемодана.
Несмотря на тонкий намек на цвет в приглашении, подавляющее большинство гостей хранило верность элегантному черному. Были исключения: актриса Давика Хорне появилась в изумрудном кутюрном корсете Robert Wun, дизайнер Айрис Ван Херпен выбрала платье цвета латте, идеолог Bergdorf Goodman Линда Фарго была в красном, а стилист Лоу Роуч предпочел золото.
Проект The Business of Fashion стартовал в 2007 году — я сразу заметила, что его основатель Имран Амед далеко пойдет. В 2013 году я ближе познакомилась с Имраном в жюри конкурса молодых дизайнеров ITS в Триесте: BOF, начинавшийся с небольшого блога на диване в его гостиной, уже превратился в ключевое СМИ индустрии. В том же году Имран запустил BOF500 — престижный список, в который входят профессионалы fashion-бизнеса, формирующие глобальную модную индустрию. И за 10 лет превратил гала-вечер BOF в ключевое событие Paris Fashion Week. Горжусь!
Мой личный хайлайт вечера — феноменальная удача, что я все же добралась до него. Накануне утром раньше времени закрылся гейт: пришлось покупать новый билет и лететь ночью — разумеется, с опозданием на все рейсы. Этот опыт отменил все парижские бьюти-рандеву, зато в очередной раз продемонстрировал безупречный уровень мастерства московских профи красоты: макияж от Юрия Столярова и укладка от Вероники Чепли отлично выдержали все испытания и достойно смотрелись в кадре.
Черный действительно стал цветом вечера. Пэрис Хилтон появилась вместе с сестрой Ники Хилтон-Ротшильд: на Пэрис было длинное полупрозрачное кружевное платье с высоким воротом, Ники выбрала черное мини с красно-золотой вышивкой и блестящими деталями. Гурам Гвасалия, сооснователь и креативный директор Vetements, поддержал негласный дресс-код черным костюмом и очками — на гала он появился вместе с моделью и предпринимательницей Лори Харви, приемной дочерью телеведущего и комика Стива Харви. Фиксируем микро-тренд на кружево! Катя Мухина застилизовала Atelier Biser Ксении Подвальной с белым фраком David Koma и широкими черными брюками.
Хайди Клум вышла на гала-вечер вместе с 16-летней дочерью Лоу Самуэль. Для Лоу это была первая Неделя моды в Париже, и дебют получился насыщенным: днем они вместе заглянули на показ Vivienne Westwood, а вечером переоделись для BoF 500. Лоу выбрала белое мини с асимметричной драпировкой, Хайди — контрастное ярко-красное.
Генри Занков
София Стейнберг
Ольга Карпуть (Maison Margiela)
Петербуржец Генри Занков после дебютного показа для Diane von Furstenberg на Неделе моды в Нью-Йорке отправился в Париж — на закрытую вечеринку BoF 500. Там же заметили Софию Стейнберг — российскую модель, открывавшую показы Givenchy и Vetements и работавшую с Chanel, Dior, Fendi и Saint Laurent.
На гала-вечере заметили и Сиару, беременную четвертым общим ребенком от экс-игрока НФЛ Рассела Уилсона. Днем певица неожиданно вышла на подиум Junya Watanabe с заметным животом — в фиолетовом комплекте и красных туфлях. Для BoF 500 Сиара выбрала в черное кружевное платье в бельевом стиле Dolce & Gabbana.
Наследница пивной династии Guinness, а по совместительству художница, музыкант, продюсер, куратор и дизайнер Дафна Гиннесс приехала на гала вместе с Кристианом Лубутеном — накануне они оба были среди гостей его парижского шоу-перформанса Eternal Youth, посвященный обновленной модели La Pigalle, с Дитой фон Тиз. С Гинесс их связывает многолетняя дружба и совместная история: Гиннесс давно считается одной из муз дизайнера, а Лубутен еще много лет назад создавал для нее специальные модели обуви.
Имран Амед, основатель, CEO и главный редактор The Business of Fashion, запустивший BoF 500 в 2013 году, представил новый состав как снимок меняющейся фэшн-индустрии. Среди главных тенденций он выделил смены крупнейших топ-менеджеров фэшн-компаний, новые стандарты в кастинге и представления красоты, рост локальных брендов и фрагментацию медиа. В категории медиа в этом году сразу 15 новых участников — рекордное число для списка.
В 2026 году редакция BoF рассмотрела около 500 кандидатур в восьми категориях: дизайнеры, руководители компаний, модели и музы, предприниматели, катализаторы изменений, медиа, ритейл и творческий класс. Делали ставку на лидерство, креативность, инновационность и социальное влияние.
В числе новых участников рейтинга — новый глава Kering, Лука де Мео, дизайнеры Дарио Витале, Зейн Ахмад и Жюли Кегельс, актеры Тейяна Тейлор и Коннор Сторри, модели Бхавита Мандхава и Стефани Кавалли, теннисистка Наоми Осака, фигуристка Алиса Лю и фристайлистка Эйлин Гу.
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