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Репортажи

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Эвелина Хромченко — о гала-вечере The Business of Fashion 500: Пэрис Хилтон, Ксения Подвальная, Сиара, Гурам Гвасалия

Эксклюзив! Легенда глянца Эвелина Хромченко рассказывает редакции Собака.ru о главной фэшн-вечеринке Парижской недели моды! BoF чествовал новый состав своего главного фэшн-рейтинга — 100 модных энтузиастов из 47 стран, от дизайнеров и моделей до предпринимателей, медиа и креативных директоров, которые формируют индустрию сегодня. Собака.ru показывает героев гала-вечера в бывшем особняке принца Ролана Бонапарта, где сейчас расположен отель Shangri-La Paris.

Эвелина Хромченко
Эвелина Хромченко
Эвелина Хромченко, Ксения Подвальная
Эвелина Хромченко, Ксения Подвальная
Андрей Артемов
Андрей Артемов
Эвелина Хромченко. Халед Джамиль с дочерью Жианн Джамиль
Эвелина Хромченко, Халед Джамиль с дочерью Жианн Джамиль

Эвелина Хромченко, эксперт моды и участник BoF 500 в категории «Медиа» с 2013 года (вместе с Анной Винтур, Карин Ройтфельд и Сьюзи Менкес!) появилась в Париже в тотал-луке российских локалов: дополнила кастомное черное платье Walk of Shame туфлями и клатчем Ekonika — минодьером из личной коллаборации с брендом.

Эвелина Хромченко

Легенда русского глянца:

Андрей Артемов сшил два синонимичных комплекта Walk of Shame различной длины специально для моего собрания маленьких черных платьев — я их коллекционирую. В выборе фасона доверилась Андрею, но попросила выполнить наряды в черном цвете и украсить ручной зеркальной расшивкой, фирменным элементом ДНК WOS. Считаю, что BOF500 — достойное мероприятие для демонстрации макси-версии.

Для ответственных мероприятий в командировке всегда беру по два образа: одежда имеет характер и может заартачиться в последний момент. Платья Walk of Shame прилетели со мной в Париж в ручной клади. Одна из новых полезных привычек — брать в салон самолета нарядный и повседневный комплекты с аксессуарами на случай задержки чемодана.

Несмотря на тонкий намек на цвет в приглашении, подавляющее большинство гостей хранило верность элегантному черному. Были исключения: актриса Давика Хорне появилась в изумрудном кутюрном корсете Robert Wun, дизайнер Айрис Ван Херпен выбрала платье цвета латте, идеолог Bergdorf Goodman Линда Фарго была в красном, а стилист Лоу Роуч предпочел золото.

Проект The Business of Fashion стартовал в 2007 году — я сразу заметила, что его основатель Имран Амед далеко пойдет. В 2013 году я ближе познакомилась с Имраном в жюри конкурса молодых дизайнеров ITS в Триесте: BOF, начинавшийся с небольшого блога на диване в его гостиной, уже превратился в ключевое СМИ индустрии. В том же году Имран запустил BOF500 — престижный список, в который входят профессионалы fashion-бизнеса, формирующие глобальную модную индустрию. И за 10 лет превратил гала-вечер BOF в ключевое событие Paris Fashion Week. Горжусь!

Мой личный хайлайт вечера — феноменальная удача, что я все же добралась до него. Накануне утром раньше времени закрылся гейт: пришлось покупать новый билет и лететь ночью — разумеется, с опозданием на все рейсы. Этот опыт отменил все парижские бьюти-рандеву, зато в очередной раз продемонстрировал безупречный уровень мастерства московских профи красоты: макияж от Юрия Столярова и укладка от Вероники Чепли отлично выдержали все испытания и достойно смотрелись в кадре.

Зейнаб Абдулазиз Аль-Абдулраззак и Имран Амед

Зейнаб Абдулазиз Аль-Абдулраззак и Имран Амед

Давика Хорн (Robert Wun)

Давика Хорн (Robert Wun)

Сьюзи Менкес

Сьюзи Менкес

Гурам Гвасалия, Лори Харви

Гурам Гвасалия, Лори Харви

Пэрис Хилтон, Никки Хилтон-Ротшильд

Пэрис Хилтон, Никки Хилтон-Ротшильд

Коко Роша (в Germanier)

Коко Роша (в Germanier)

Лу Самуэль, Хайди Клум

Лу Самуэль, Хайди Клум

Черный действительно стал цветом вечера. Пэрис Хилтон появилась вместе с сестрой Ники Хилтон-Ротшильд: на Пэрис было длинное полупрозрачное кружевное платье с высоким воротом, Ники выбрала черное мини с красно-золотой вышивкой и блестящими деталями. Гурам Гвасалия, сооснователь и креативный директор Vetements, поддержал негласный дресс-код черным костюмом и очками — на гала он появился вместе с моделью и предпринимательницей Лори Харви, приемной дочерью телеведущего и комика Стива Харви. Фиксируем микро-тренд на кружево! Катя Мухина застилизовала Atelier Biser Ксении Подвальной с белым фраком David Koma и широкими черными брюками.

Хайди Клум вышла на гала-вечер вместе с 16-летней дочерью Лоу Самуэль. Для Лоу это была первая Неделя моды в Париже, и дебют получился насыщенным: днем они вместе заглянули на показ Vivienne Westwood, а вечером переоделись для BoF 500. Лоу выбрала белое мини с асимметричной драпировкой, Хайди — контрастное ярко-красное.

Ксения Подвальная. Atelier Biser
Ксения Подвальная, Atelier Biser
Генри Занков

Генри Занков

София Стейнберг

София Стейнберг

Ольга Карпуть (Maison Margiela)

Ольга Карпуть (Maison Margiela)

Екатерина Мухина. David Koma, Atelier Biser
Екатерина Мухина, David Koma, Atelier Biser

Петербуржец Генри Занков после дебютного показа для Diane von Furstenberg на Неделе моды в Нью-Йорке отправился в Париж — на закрытую вечеринку BoF 500. Там же заметили Софию Стейнберг — российскую модель, открывавшую показы Givenchy и Vetements и работавшую с Chanel, Dior, Fendi и Saint Laurent.

Сиара (Dolce & Gabbana)

Сиара (Dolce & Gabbana)

Алекса Чанг

Алекса Чанг

Джейден Смит, Кристиан Лабутен

Джейден Смит, Кристиан Лабутен

Айрис Лоу (Lois Vuitton)

Айрис Лоу (Lois Vuitton)

Севдализа (Marine Serre)

Севдализа (Marine Serre)

Лоу Роуч

Лоу Роуч

Ирис ван Херпен и Сальвадор Брид

Ирис ван Херпен и Сальвадор Брид

Наташа Полли

Наташа Полли

Оливия Палермо, Йоханнес Хьюбл

Оливия Палермо, Йоханнес Хьюбл

На гала-вечере заметили и Сиару, беременную четвертым общим ребенком от экс-игрока НФЛ Рассела Уилсона. Днем певица неожиданно вышла на подиум Junya Watanabe с заметным животом — в фиолетовом комплекте и красных туфлях. Для BoF 500 Сиара выбрала в черное кружевное платье в бельевом стиле Dolce & Gabbana.

Изабель Шапю и Нельсон Тибержьен

Изабель Шапю и Нельсон Тибержьен

Тэйлор Хилл

Тэйлор Хилл

Тина Кунаки, Амина Муадди

Тина Кунаки, Амина Муадди

Винни Харлоу

Винни Харлоу

Шей Митчелл

Шей Митчелл

Ричи Шазам, Дилара Финдикоглу

Ричи Шазам, Дилара Финдикоглу

Дафна Гинесс, Кристиан Лабутен

Дафна Гинесс, Кристиан Лабутен

Наследница пивной династии Guinness, а по совместительству художница, музыкант, продюсер, куратор и дизайнер Дафна Гиннесс приехала на гала вместе с Кристианом Лубутеном — накануне они оба были среди гостей его парижского шоу-перформанса Eternal Youth, посвященный обновленной модели La Pigalle, с Дитой фон Тиз. С Гинесс их связывает многолетняя дружба и совместная история: Гиннесс давно считается одной из муз дизайнера, а Лубутен еще много лет назад создавал для нее специальные модели обуви.

Лила Мосс

Лила Мосс

Джорджия Джаггер

Джорджия Джаггер

Пэрис Джексон

Пэрис Джексон

Поппи Делевинь

Поппи Делевинь

Марин Серр

Марин Серр

Филипп Арикс, Ан Вандеворст

Филипп Арикс, Ан Вандеворст

Палома Элсессер

Палома Элсессер

Имран Амед, основатель, CEO и главный редактор The Business of Fashion, запустивший BoF 500 в 2013 году, представил новый состав как снимок меняющейся фэшн-индустрии. Среди главных тенденций он выделил смены крупнейших топ-менеджеров фэшн-компаний, новые стандарты в кастинге и представления красоты, рост локальных брендов и фрагментацию медиа. В категории медиа в этом году сразу 15 новых участников — рекордное число для списка.

Бхавита Мандава (Chanel), Стефани Кавалли

Бхавита Мандава (Chanel), Стефани Кавалли

Нара Смит

Нара Смит

Исамайя Френч

Исамайя Френч

Людовик де Сен-Сернен

Людовик де Сен-Сернен

Джорджа Смит

Джорджа Смит

В 2026 году редакция BoF рассмотрела около 500 кандидатур в восьми категориях: дизайнеры, руководители компаний, модели и музы, предприниматели, катализаторы изменений, медиа, ритейл и творческий класс. Делали ставку на лидерство, креативность, инновационность и социальное влияние.

В числе новых участников рейтинга — новый глава Kering, Лука де Мео, дизайнеры Дарио Витале, Зейн Ахмад и Жюли Кегельс, актеры Тейяна Тейлор и Коннор Сторри, модели Бхавита Мандхава и Стефани Кавалли, теннисистка Наоми Осака, фигуристка Алиса Лю и фристайлистка Эйлин Гу.

Люди:
Ксения Подвальная, Екатерина Мухина, Андрей Артемов Эвелина Хромченко

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