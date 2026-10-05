Открытие фестиваля «Маяк»: Алексей Учитель, Александр Паль, Павел Лунгин, Алексей Герман-младший, Константин Бронзит

На «Маяке» показали пока неокончательную версию фильма: режиссер Алексей Учитель предупредил, что картину еще ждут технические доработки. Над сценарием режиссер работал около четырех лет, съемки заняли полгода. В последний съемочный день Олег Савцов, сыгравший Шостаковича, подошел к постановщику и признался: «Я не понимаю, как жить дальше».

В фильме о Шостаковиче при этом не прозвучало ни одного произведения самого композитора. Перед показом за рояль сел Антон Светличный и исполнил фрагмент из своей партитуры к «Шуму времени». Новую музыку для картины он написал вместе с Юрием Красавиным: использовать сочинения Шостаковича наследники не разрешили, поэтому режиссер еще во время съемок готовил две музыкальные версии фильма. Ту, что с оригинальной музыкой Шостаковича, Учитель рассчитывает выпустить после истечения срока действия авторских прав.