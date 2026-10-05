Открытие фестиваля «Маяк»: Алексей Учитель, Александр Паль, Павел Лунгин, Алексей Герман-младший, Константин Бронзит

675 заявок, 11 полнометражных фильмов в конкурсе и сразу семь дебютов — впервые за лучший вручат еще и денежный приз. Четвертый фестиваль актуального российского кино проходит в Геленджике с 3 по 8 октября, а открыла его новая картина Алексея Учителя «Шум времени». За три года фильмы «Маяка» посмотрели больше миллиона зрителей, а в этом году некоторые режиссеры, по словам программного директора Стаса Тыркина, целый год ждали возможности показать свои фильмы именно здесь. Собака.ru — о старте смотра.
Стас Тыркин, Бакур Бакурадзе
Андрей Апостолов
На «Маяке» показали пока неокончательную версию фильма: режиссер Алексей Учитель предупредил, что картину еще ждут технические доработки. Над сценарием режиссер работал около четырех лет, съемки заняли полгода. В последний съемочный день Олег Савцов, сыгравший Шостаковича, подошел к постановщику и признался: «Я не понимаю, как жить дальше».
В фильме о Шостаковиче при этом не прозвучало ни одного произведения самого композитора. Перед показом за рояль сел Антон Светличный и исполнил фрагмент из своей партитуры к «Шуму времени». Новую музыку для картины он написал вместе с Юрием Красавиным: использовать сочинения Шостаковича наследники не разрешили, поэтому режиссер еще во время съемок готовил две музыкальные версии фильма. Ту, что с оригинальной музыкой Шостаковича, Учитель рассчитывает выпустить после истечения срока действия авторских прав.
Мария Карпова
Мария Карпова, Игорь Царегородцев
Евгений Санников
Александр Рубин
Елена Деликатная, Виктория Белосохова (Cora)
Петар Зекавица, Никита Грушин, Дарья Савельева
Вера Енгалычева
Юлия Мишкинене
Мария Бартенева
Дарья Симоненко
Актриса Мария Карпова вернулась на «Маяк» спустя год после своей победы: в 2025-м она получила здесь приз за лучшую женскую роль в «Картинах дружеских связей», а теперь выступила ведущей церемонии открытия. На красной дорожке к ней присоединился Игорь Царегородцев — ее экранный партнер по прошлогоднему фестивальному мамблкор-хиту. Александр Паль, еще один коллега по проекту, в этом году вместе с Полиной Кутеповой, Константином Бронзитом и другими членами жюри полного метра будет выбирать победителей полного метра. На открытии актер общался с продюсером «Маяка» Антоном Малышевым и программным директором фестиваля Стасом Тыркиным.
А режиссер Алексей Герман-младший приехал из Петербурга в компании медицинского юриста Алены Барсовой, с которой встречается с ноября 2025 года.
Светлана Коренева, Ксения Свинцова, Денис Бургазлиев
Арам Вардеванян и Анна Халилулина
Юлия Армас
Андрей Смирнов
Ника Борисова
Анна Драгункина
Ками Бикташева
Вне конкурса в этом году покажут пять проектов: среди них — российская премьера «Фьорда» Кристиана Мунджиу, получившего в мае «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, документальный фильм Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова», первые две серии «Шика» Сони Райзман и «Война и мир. 1812» Сергея Бондарчука.
Фото: Коля Зверков, Маша Федина, Владимир Черняховский
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