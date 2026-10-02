IDOL ART MASTERS: как открытие концепт-стора стало арт-проектом (и главным светским событием Москвы!)

Центральной частью открытия бутика в Столешниковом стал IDOL ART MASTERS — проект о созидании и людях, которые превращают идеи в материальную форму. В нем приняли участие три художника, работающие с материалом и создающие свои произведения прямо на глазах гостей. IDOL позиционирует пространство своего концепт-стора как точку пересечения моды, искусства и созидания — место, где можно не только познакомиться с новой коллекцией, но и увидеть процесс создания искусства.