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Репортажи

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IDOL ART MASTERS: как открытие концепт-стора стало арт-проектом (и главным светским событием Москвы!)

Новый бутик IDOL в Столешниковом переулке соединил моду, современное искусство, предметный дизайн — и весь московский бомонд. 

Алена Долецкая
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Алена Долецкая
Светлана Бондарчук. Сати Спивакова
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Светлана Бондарчук, Сати Спивакова
Александр Горчилин, Мария Миногарова
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Мария Миногарова, Александр Горчилин
Паулина Андреева
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Паулина Андреева
Софья Эрнст
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Софья Эрнст
Дарья Лобачева
Фото предоставлено пресс-службой IDOL

Дарья Лобачева

Аглая Тарасова. Дмитрий Белякин
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Аглая Тарасова, Дмитрий Белякин
Ксения Соловьева, Ксения Чилингарова
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Ксения Чилингарова, Ксения Соловьева
Виктория Терешкина
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Виктория Терешкина
Елена Крыгина
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Елена Крыгина
Юлия Барановская
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Юлия Барановская
Дарья Коробова
Фото предоставлено пресс-службой IDOL

Дарья Коробова

Мария Федорова
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Мария Федорова
Вика Манасир
Фото предоставлено пресс-службой IDOL

Вика Манасир

Екатерина Мцитуридзе
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Екатерина Мцитуридзе
Ольга Верц
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Ольга Верц

Центральной частью открытия бутика в Столешниковом стал IDOL ART MASTERS — проект о созидании и людях, которые превращают идеи в материальную форму. В нем приняли участие три художника, работающие с материалом и создающие свои произведения прямо на глазах гостей. IDOL позиционирует пространство своего концепт-стора как точку пересечения моды, искусства и созидания — место, где можно не только познакомиться с новой коллекцией, но и увидеть процесс создания искусства.

Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Фото предоставлено пресс-службой IDOL

Ирина Дукина, художник и скульптор, исследовала форму и пластику черной глины — результатом стал арт-объект в виде вазы. Художник-монументалист Алексей Жучков работал над мозаикой, посвященной Федерико Феллини и его родному городу Римини. Художник по стеклу Юлия Дюбенко, работающая в технике лэмпворк, создавала прозрачные и цветные элементы из стекла, постепенно наполняя ими вазу.

Мадонна Мур
Фото предоставлено пресс-службой IDOL

Мадонна Мур

Полина Киценко
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Полина Киценко
Ингрид Олеринская
Фото предоставлено пресс-службой IDOL

Ингрид Олеринская

Саша Ревенко
Фото предоставлено пресс-службой IDOL

Саша Ревенко

Евгений Заболотный
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Евгений Заболотный
Светлана Бондарчук
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Светлана Бондарчук
Александра Лекомцева
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Александра Лекомцева
Лиза Шакира
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Лиза Шакира
Юлия Бордовских
Фото предоставлено пресс-службой IDOL

Юлия Бордовских

Стас Пьеха
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Стас Пьеха
Александра Маниович
Фото предоставлено пресс-службой IDOL

Александра Маниович

Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Дарья Лобачева, Екатерина Мцитуридзе
Фото предоставлено пресс-службой IDOL

Дарья Лобачева, Екатерина Мцитуридзе

Мастершип органично слился с транк-шоу новой коллекции IDOL осень-зима 2026, в основе которой идея modern power dressing — современного подхода к одежде, когда точный крой, выверенные пропорции и выразительные детали становятся частью повседневного гардероба.

Снежанна Георгиева
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Снежанна Георгиева
Наташа Давыдова
Фото предоставлено пресс-службой IDOL

Наташа Давыдова

Елена Окутина
Фото предоставлено пресс-службой IDOL

Елена Окутина

Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Илья Давыдов
Фото предоставлено пресс-службой IDOL

Илья Давыдов

Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Фото предоставлено пресс-службой IDOL
Фото предоставлено пресс-службой IDOL

За процессом соединения искусства и моды наблюдали Ксения Чилингарова, Мадонна Мур, Снежанна Георгиева, Алексей Лукин, Виктория Манасир, Маша Миногарова, Елена Крыгина, Марика Кравцова, Виктория Порфирьева, Алеша Славко, Саша Ревенко, Софья Эрнст, Юлия Бордовских, Павел Бобров, Сати Спивакова, Маша Федорова, Светлана Бондарчук, Екатерина Мцитуридзе, Виктория Шелягова, Аглая Тарасова, Алена Долецкая, Наташа Гольденберг, Даша Халфина и Дарья Коробова и другие.
 

Люди:
Ольга Верц, Софья Эрнст, Лиза Шакира Виктория Терешкина, Снежанна Георгиева, Ксения Соловьева, Александра Лекомцева, Паулина Андреева, Мария Миногарова, Аглая Тарасова, Алена Долецкая, Ксения Чилингарова, Александр Горчилин, Юлия Барановская, Екатерина Мцитуридзе, Елена Крыгина, Светлана Бондарчук, Полина Киценко, Мария Федорова, Евгений Заболотный, Стас Пьеха

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