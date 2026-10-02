IDOL ART MASTERS: как открытие концепт-стора стало арт-проектом (и главным светским событием Москвы!)

Новый бутик IDOL в Столешниковом переулке соединил моду, современное искусство, предметный дизайн — и весь московский бомонд.
Дарья Лобачева
Дарья Коробова
Вика Манасир
Центральной частью открытия бутика в Столешниковом стал IDOL ART MASTERS — проект о созидании и людях, которые превращают идеи в материальную форму. В нем приняли участие три художника, работающие с материалом и создающие свои произведения прямо на глазах гостей. IDOL позиционирует пространство своего концепт-стора как точку пересечения моды, искусства и созидания — место, где можно не только познакомиться с новой коллекцией, но и увидеть процесс создания искусства.
Ирина Дукина, художник и скульптор, исследовала форму и пластику черной глины — результатом стал арт-объект в виде вазы. Художник-монументалист Алексей Жучков работал над мозаикой, посвященной Федерико Феллини и его родному городу Римини. Художник по стеклу Юлия Дюбенко, работающая в технике лэмпворк, создавала прозрачные и цветные элементы из стекла, постепенно наполняя ими вазу.
Мадонна Мур
Ингрид Олеринская
Саша Ревенко
Юлия Бордовских
Александра Маниович
Дарья Лобачева, Екатерина Мцитуридзе
Мастершип органично слился с транк-шоу новой коллекции IDOL осень-зима 2026, в основе которой идея modern power dressing — современного подхода к одежде, когда точный крой, выверенные пропорции и выразительные детали становятся частью повседневного гардероба.
За процессом соединения искусства и моды наблюдали Ксения Чилингарова, Мадонна Мур, Снежанна Георгиева, Алексей Лукин, Виктория Манасир, Маша Миногарова, Елена Крыгина, Марика Кравцова, Виктория Порфирьева, Алеша Славко, Саша Ревенко, Софья Эрнст, Юлия Бордовских, Павел Бобров, Сати Спивакова, Маша Федорова, Светлана Бондарчук, Екатерина Мцитуридзе, Виктория Шелягова, Аглая Тарасова, Алена Долецкая, Наташа Гольденберг, Даша Халфина и Дарья Коробова и другие.
Комментарии (0)