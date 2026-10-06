Вернисаж выставки «Серов и Коровин» в KGallery: Кристина и Владимир Березовские, Лев Лурье, Анатолий Белкин

В одном зале — Серов, известный точными и порой язвительными портретами, в другом — Коровин с его парижскими и крымскими пейзажами, театральными эскизами и импрессионистской свободой. В экспозиции появляются Репин, Врубель, Чистяков, Поленов и Саврасов — художники, которые повлияли на обоих.

Главный музейный вау — две части одной истории наконец встретились: парные портреты Семена и Екатерины Чоколовых 1887 года. Мужской портрет хранится в Русском музее, женский сохранился у наследников, и теперь обе работы можно увидеть рядом. По соседству — эскиз к «Похищению Европы» из Русского музея и набросок головы Европы из частного собрания. Еще один раритет и главный хот-спот для кадров — серовский вариант афиши к «Сильфиде».