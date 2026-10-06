Вернисаж выставки «Серов и Коровин» в KGallery: Кристина и Владимир Березовские, Лев Лурье, Анатолий Белкин

«Серовин» и «Коров»: именно так Савва Мамонтов в шутку называл закадычных друзей, которые больше 25 лет ездили вместе на этюды, работали в одной мастерской и даже чуть вдвоем не заблудились в северных лесах. В галерее на Фонтанке их воссоединили под одной крышей: более 100 произведений, значительная часть которых — из частных коллекций и прежде широкой публике не показывали. Редкие работы увидели коллекционеры, художники, топ-менеджеры культуры. Собака.ru делится фоторепортажем с открытия.
В одном зале — Серов, известный точными и порой язвительными портретами, в другом — Коровин с его парижскими и крымскими пейзажами, театральными эскизами и импрессионистской свободой. В экспозиции появляются Репин, Врубель, Чистяков, Поленов и Саврасов — художники, которые повлияли на обоих.
Главный музейный вау — две части одной истории наконец встретились: парные портреты Семена и Екатерины Чоколовых 1887 года. Мужской портрет хранится в Русском музее, женский сохранился у наследников, и теперь обе работы можно увидеть рядом. По соседству — эскиз к «Похищению Европы» из Русского музея и набросок головы Европы из частного собрания. Еще один раритет и главный хот-спот для кадров — серовский вариант афиши к «Сильфиде».
Елена Клецкая
На открытии собралась и привычная для KGallery компания коллекционеров. Работы из своих частных собраний пришли посмотреть Юрий Кунин — хранитель семейной коллекции Куниных, Елена Матвеева — антиквар и библиофил, основательница «Ленкниги», и Исаак Кушнир — петербургский коллекционер, куратор и издатель. С галереей всех троих связывают многолетние проекты: KGallery в 2025–2026 годах показывала семейную коллекцию Куниных, а работы из собрания Матвеевой и Кушнира регулярно появлялись в экспозиции.
Светлана Рыбакова
Игорь Барышев и Тамара Кубанеишвили
Анна Иванова
Кристина Смирнова
Эмиль Шахмарданов
Кирилл Перепечкин
Куратор выставки Ксения Бендина рассказывала гостям, как экспозицию собирали буквально в последние дни: сложная застройка пространства потребовала особенно плотной работы команды, зато к открытию практически все успели. Теперь в KGallery можно разглядывать, как исторические работы соседствуют с современной архитектурной сценографией.
Алексей Абакумов
Мария Романенкова
Анастасия Коршунова
Софья Акимова
Мария Баева
Олег Скорик, Александр Левин, Карина Оганова
Фото: Дмитрий Егоров
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