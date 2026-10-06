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Репортажи

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Вернисаж выставки «Серов и Коровин» в KGallery: Кристина и Владимир Березовские, Лев Лурье, Анатолий Белкин

«Серовин» и «Коров»: именно так Савва Мамонтов в шутку называл закадычных друзей, которые больше 25 лет ездили вместе на этюды, работали в одной мастерской и даже чуть вдвоем не заблудились в северных лесах. В галерее на Фонтанке их воссоединили под одной крышей: более 100 произведений, значительная часть которых — из частных коллекций и прежде широкой публике не показывали. Редкие работы увидели коллекционеры, художники, топ-менеджеры культуры. Собака.ru делится фоторепортажем с открытия.

Кристина Березовская
Кристина Березовская
Ольга Таратынова, Владимир Березовский
Ольга Таратынова, Владимир Березовский
Лев Лурье
Лев Лурье
Анатолий Белкин
Анатолий Белкин
Кира Турчак
Кира Турчак
Юлия Вяткина, Ольга Профатило. Екатерина Шерстенникова
Ольга Профатило, Юлия Вяткина, Екатерина Шерстенникова
Александр Малич
Александр Малич
Леонид Ноткин, Дмитрий Левин
Леонид Ноткин, Дмитрий Левин
Александр Дашевский
Александр Дашевский
Анастасия Дианова
Анастасия Дианова
Ксения Малич
Ксения Малич
Митя Харшак, Владимир Волков
Митя Харшак, Владимир Волков
Анна Зарубина
Анна Зарубина

В одном зале — Серов, известный точными и порой язвительными портретами, в другом — Коровин с его парижскими и крымскими пейзажами, театральными эскизами и импрессионистской свободой. В экспозиции появляются Репин, Врубель, Чистяков, Поленов и Саврасов — художники, которые повлияли на обоих.

Главный музейный вау — две части одной истории наконец встретились: парные портреты Семена и Екатерины Чоколовых 1887 года. Мужской портрет хранится в Русском музее, женский сохранился у наследников, и теперь обе работы можно увидеть рядом. По соседству — эскиз к «Похищению Европы» из Русского музея и набросок головы Европы из частного собрания. Еще один раритет и главный хот-спот для кадров — серовский вариант афиши к «Сильфиде». 

Кирилл Авелев
Кирилл Авелев
Ольга Таратынова
Ольга Таратынова
Павел Игнатьев
Павел Игнатьев
Николай Евдокимов
Николай Евдокимов
Евгения Поплавская
Евгения Поплавская
Юлия Вяткина
Юлия Вяткина
Елена Клецкая

Елена Клецкая

Дмитрий Сироткин
Дмитрий Сироткин
Анастасия Контарович, Константин Новиков
Анастасия Контарович, Константин Новиков
Кира Турчак. Любовь Безрукова
Кира Турчак, Любовь Безрукова
Михаил Генделев
Михаил Генделев

На открытии собралась и привычная для KGallery компания коллекционеров. Работы из своих частных собраний пришли посмотреть Юрий Кунин — хранитель семейной коллекции Куниных, Елена Матвеева — антиквар и библиофил, основательница «Ленкниги», и Исаак Кушнир — петербургский коллекционер, куратор и издатель. С галереей всех троих связывают многолетние проекты: KGallery в 2025–2026 годах показывала семейную коллекцию Куниных, а работы из собрания Матвеевой и Кушнира регулярно появлялись в экспозиции.

Анастасия Смирнова. Марианна Ноткина
Анастасия Смирнова, Марианна Ноткина
Варвара Баскова-Карпова
Варвара Баскова-Карпова
Светлана Рыбакова

Светлана Рыбакова

Игорь Барышев и Тамара Кубанеишвили

Игорь Барышев и Тамара Кубанеишвили

Евдокия Горбовская
Евдокия Горбовская
Анна Иванова

Анна Иванова

Кристина Смирнова

Кристина Смирнова

Эмиль Шахмарданов

Эмиль Шахмарданов

Кирилл Перепечкин

Кирилл Перепечкин

Куратор выставки Ксения Бендина рассказывала гостям, как экспозицию собирали буквально в последние дни: сложная застройка пространства потребовала особенно плотной работы команды, зато к открытию практически все успели. Теперь в KGallery можно разглядывать, как исторические работы соседствуют с современной архитектурной сценографией.

Дарина Казанцева
Дарина Казанцева
Анна Якубова. Софья Аброськина
Анна Якубова, Софья Аброськина
Алексей Абакумов

Алексей Абакумов

Мария Романенкова

Мария Романенкова

Лев Лурье. Лиза Довгарь
Лев Лурье, Лиза Довгарь
Анастасия Коршунова

Анастасия Коршунова

Софья Акимова

Софья Акимова

Мария Баева

Мария Баева

Олег Скорик, Александр Левин, Карина Оганова

Олег Скорик, Александр Левин, Карина Оганова

Андрей Запруднов и Валентина Запруднова

Андрей Запруднов и Валентина Запруднова

Елизавета Павлычева

Елизавета Павлычева

Наталия Елисеева

Наталия Елисеева

Елизавета Закураева

Елизавета Закураева

Анна Маркович

Анна Маркович

Алена Потапова

Алена Потапова

Александр Бондаренко

Александр Бондаренко

Татьяна Анашкина

Татьяна Анашкина

Фото: Дмитрий Егоров

Люди:
Варвара Баскова-Карпова, Анна Якубова, Дмитрий Левин Евдокия Горбовская, Александр Малич, Константин Новиков, Анастасия Дианова, Лев Лурье, Владимир Березовский, Кирилл Авелев, Анна Зарубина, Кристина Березовская, Кира Турчак, Анатолий Белкин, Александр Дашевский, Ольга Профатило, Юлия Вяткина, Дмитрий Сироткин, Анастасия Смирнова, Ольга Таратынова, Николай Евдокимов, Митя Харшак, Евгения Поплавская, Михаил Генделев, Леонид Ноткин, Ксения Малич, Владимир Волков, Анастасия Контарович, Павел Игнатьев, Дарина Казанцева

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