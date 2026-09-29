«ЕМ» — 14 лет! Эдуарда Мурадяна поздравили Ирена Куксенайте с дочерью Екатериной, Сиу Нгуен и Юлия Сенина

Сам Эдуард Мурадян встречал гостей и общался с ними весь вечер. Постепенно разговоры о театральной выставке сошли на нет, и гости начали фланировать между компаниями. Из арт-кружка в отдельные группы для светских бесед разошлись PR-директор «Севкабель Порта» Евдокия Горбовская, куратор «Стрит-арт хранения» Семен Некрасов, директор фестиваля «День Д» Анастасия Принцева, искусствовед Дарина Казанцева и соосновательницы MYTH Gallery Юлия Вяткина и Ольга Профатило.

Актриса и художница Ирена Куксенайте появилась вместе с Екатериной Бугоаевой — совместные выходы с дочерью от брака с Сергеем Бугаевым-Африкой случаются редко. Среди гостей также заметили солистов Мариинского театра Андрея Серова и Наталию Павлову, хранителя итальянской гравюры Эрмитажа Василия Успенского, художницу и актрису Елену Камаеву, сыгравшую Лену в фильме Сергея Соловьева «Нежный возраст».