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Репортажи

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«ЕМ» — 14 лет! Эдуарда Мурадяна поздравили Ирена Куксенайте с дочерью Екатериной, Сиу Нгуен и Юлия Сенина

Обычно сюда приходят по предварительной брони и проводят несколько часов за дегустационным сетом. В ресторане, спрятанном в исторической квартире на набережной Мойки, всегда очень приватно: нет привычной уличной вывески, двери почти всегда закрыты, открытая кухня прямо в гостиной, камерный зал рассчитан примерно на 25 гостей, а за окнами — панорама на конструктивистский ДК связи. Впрочем, на один вечер в этом правиле сделали исключение — в этот раз камерный формат «ЕМ» уступил место шумной и очень веселой вечеринке. В честь 14-летия «ЕМ» Эдуард Мурадян собрал друзей и представителей петербургской культурной и гастрономической сцены. Причем многие приехали сюда прямо с вернисажа выставки «Сцена действия» в «Манеже»: после искусства — поздравить ресторатора.

Эдуард Мурадян
Эдуард Мурадян
Ольга Профатило, Ксения Малич, Юлия Вяткина
Эдуард Мурадян, Юлия Вяткина, Ольга Профатило, Ксения Малич
Ирена Куксенайте. Яна Брук
Ирена Куксенайте, Яна Брук
Екатерина Бугаева-Куксенайте
Екатерина Бугаева-Куксенайте
Дарина Казанцева, Анастасия Принцева
Дарина Казанцева, Анастасия Принцева
Андрей Серов, Наталья Павлова

Андрей Серов, Наталья Павлова

Василий Успенский

Василий Успенский

Елена Камаева

Елена Камаева

Бардо Фабиани

Бардо Фабиани

Сиу Нгуен
Сиу Нгуен
Ася Элькина
Ася Элькина
Эдуард Мурадян. Елизавета Арбатская
Эдуард Мурадян, Елизавета Арбатская 

Сам Эдуард Мурадян встречал гостей и общался с ними весь вечер. Постепенно разговоры о театральной выставке сошли на нет, и гости начали фланировать между компаниями. Из арт-кружка в отдельные группы для светских бесед разошлись PR-директор «Севкабель Порта» Евдокия Горбовская, куратор «Стрит-арт хранения» Семен Некрасов, директор фестиваля «День Д» Анастасия Принцева, искусствовед Дарина Казанцева и соосновательницы MYTH Gallery Юлия Вяткина и Ольга Профатило.

Актриса и художница Ирена Куксенайте появилась вместе с Екатериной Бугоаевой — совместные выходы с дочерью от брака с Сергеем Бугаевым-Африкой случаются редко. Среди гостей также заметили солистов Мариинского театра Андрея Серова и Наталию Павлову, хранителя итальянской гравюры Эрмитажа Василия Успенского, художницу и актрису Елену Камаеву, сыгравшую Лену в фильме Сергея Соловьева «Нежный возраст».

Варвара Захаренкова

Варвара Захаренкова

Антон Боярских

Антон Боярских

Семен Некрасов. Аполлинария Сазонова
Семен Некрасов, Аполлинария Сазонова
Родиана Новикова

Родиана Новикова

Сафина Муха

Сафина Муха

Алина Самарина, Артем Устиновский

Алина Самарина, Артем Устиновский

Алексей Тимофеев

Алексей Тимофеев

Екатерина Можина и Михаил Вишневский

Екатерина Можина и Михаил Вишневский

Любовь Милованова

Любовь Милованова

Александр Калишев

Александр Калишев

София Парфенова, Сиу Нгуен. Анна Кузнецова, Сафина Муха
София Парфенова, Сиу Нгуен, Анна Кузнецова, Сафина Муха

Ресторан на Мойке Эдуард открыл в 2012 году и назвал своими инициалами, записанными латиницей. За 14 лет здесь сложилась собственная традиция дегустационных ужинов: команда собрала больше 80 сетов и свыше 800 рецептов. Сейчас в ресторане подают ужин № 86, который составила новый шеф Елизавета Арбатская.

Ксения Малич, Ирена Куксенайте, Эдуард Мурадян. Эдуард Мурадян, Бардо Фабиани, Ирена Куксенайте, Ксения Малич

Эдуард Мурадян, Бардо Фабиани, Ирена Куксенайте, Ксения Малич

Юлия Сенина
Юлия Сенина
Ася Элькина
Ася Элькина
Сиу Нгуен. Варвара Захаренкова
Сиу Нгуен, Варвара Захаренкова
Эдуард Мурадян. Елизавета Арбатская
Эдуард Мурадян, Елизавета Арбатская 

На праздничном столе в этот раз были сезонные закуски, питивье с перепелом и белыми грибами и рататуй. А специально к годовщине в «ЕМ» приготовили шоколадные конфеты с хрустящей оболочкой и начинками из ягод, пралине и маракуйи. Гости попробовали их первыми — позже ресторан планирует продавать конфеты в коробках, меняя начинки.

Сергей Абрамов

Сергей Абрамов

Сиу Нгуен. Анна Кузнецова
Сиу Нгуен, Анна Кузнецова
Олег Шамсиев

Олег Шамсиев

Анастасия Манаенкова

Анастасия Манаенкова 

Ксения Бендина

Ксения Бендина

Дарена Покровская

Дарена Покровская

София Парфенова
София Парфенова

На десерт подали шоколадный торт — настолько аппетитный, что перед ним не устояли даже гости, привыкшие тщательно следить за рационом. В том числе актриса Сиу Нгуен, которая в этот вечер сделала исключение из своей строгой диеты.

Фото: Виталий Мурашов, Виталий Коликов

Люди:
София Парфенова, Юлия Сенина, Ася Элькина Сиу Нгуен, Семен Некрасов, Екатерина Бугаева-Куксенайте, Ольга Профатило, Юлия Вяткина, Эдуард Мурадян, Анастасия Принцева, Ирена Куксенайте, Ксения Малич, Дарина Казанцева

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