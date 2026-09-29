«ЕМ» — 14 лет! Эдуарда Мурадяна поздравили Ирена Куксенайте с дочерью Екатериной, Сиу Нгуен и Юлия Сенина

Обычно сюда приходят по предварительной брони и проводят несколько часов за дегустационным сетом. В ресторане, спрятанном в исторической квартире на набережной Мойки, всегда очень приватно: нет привычной уличной вывески, двери почти всегда закрыты, открытая кухня прямо в гостиной, камерный зал рассчитан примерно на 25 гостей, а за окнами — панорама на конструктивистский ДК связи. Впрочем, на один вечер в этом правиле сделали исключение — в этот раз камерный формат «ЕМ» уступил место шумной и очень веселой вечеринке. В честь 14-летия «ЕМ» Эдуард Мурадян собрал друзей и представителей петербургской культурной и гастрономической сцены. Причем многие приехали сюда прямо с вернисажа выставки «Сцена действия» в «Манеже»: после искусства — поздравить ресторатора.
Андрей Серов, Наталья Павлова
Василий Успенский
Елена Камаева
Бардо Фабиани
Сам Эдуард Мурадян встречал гостей и общался с ними весь вечер. Постепенно разговоры о театральной выставке сошли на нет, и гости начали фланировать между компаниями. Из арт-кружка в отдельные группы для светских бесед разошлись PR-директор «Севкабель Порта» Евдокия Горбовская, куратор «Стрит-арт хранения» Семен Некрасов, директор фестиваля «День Д» Анастасия Принцева, искусствовед Дарина Казанцева и соосновательницы MYTH Gallery Юлия Вяткина и Ольга Профатило.
Актриса и художница Ирена Куксенайте появилась вместе с Екатериной Бугоаевой — совместные выходы с дочерью от брака с Сергеем Бугаевым-Африкой случаются редко. Среди гостей также заметили солистов Мариинского театра Андрея Серова и Наталию Павлову, хранителя итальянской гравюры Эрмитажа Василия Успенского, художницу и актрису Елену Камаеву, сыгравшую Лену в фильме Сергея Соловьева «Нежный возраст».
Варвара Захаренкова
Антон Боярских
Родиана Новикова
Сафина Муха
Алина Самарина, Артем Устиновский
Алексей Тимофеев
Екатерина Можина и Михаил Вишневский
Любовь Милованова
Александр Калишев
Ресторан на Мойке Эдуард открыл в 2012 году и назвал своими инициалами, записанными латиницей. За 14 лет здесь сложилась собственная традиция дегустационных ужинов: команда собрала больше 80 сетов и свыше 800 рецептов. Сейчас в ресторане подают ужин № 86, который составила новый шеф Елизавета Арбатская.
Эдуард Мурадян, Бардо Фабиани, Ирена Куксенайте, Ксения Малич
На праздничном столе в этот раз были сезонные закуски, питивье с перепелом и белыми грибами и рататуй. А специально к годовщине в «ЕМ» приготовили шоколадные конфеты с хрустящей оболочкой и начинками из ягод, пралине и маракуйи. Гости попробовали их первыми — позже ресторан планирует продавать конфеты в коробках, меняя начинки.
Сергей Абрамов
Олег Шамсиев
Анастасия Манаенкова
Ксения Бендина
Дарена Покровская
На десерт подали шоколадный торт — настолько аппетитный, что перед ним не устояли даже гости, привыкшие тщательно следить за рационом. В том числе актриса Сиу Нгуен, которая в этот вечер сделала исключение из своей строгой диеты.
Фото: Виталий Мурашов, Виталий Коликов
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