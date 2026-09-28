Мадонна, Снуп Дог, Тейлор Свифт, Перис Хилтон: как прошла MTV Video Music Awards—2026

Сразу семь наград — в том числе в категориях «Артист года» и «Лучший альбом» за Confessions II — забрала с собой Мадонна. Впервые за 23 года артистка (последний раз в 2003 году вместе с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой) открыла церемонию дуэтом с Сабриной Карпентер — их Bring Your Love стала лучшей совместной песней.

Со сцены икона сказала пару слов про свою долгоиграющую карьеру и вспомнила курьезный случай на ее первом MTV VMA, после которого менеджер обещал артистке «карьера закончена»: «Большинства из вас, вероятно, еще не было на свете, когда я выступала на самой первой церемонии VMA 43 года назад. И... у меня возникла небольшая проблема с обувью: у меня слетела туфля на шпильке, я споткнулась, платье задралось, и у меня оголилась ягодица, а в те времена ягодицы напоказ не выставляли — просто хочу вам напомнить.

Последние полтора года я посвятила поиску себя, обретению веры в себя и созданию именно той музыки, которую хотела делать. Для меня именно в этом и заключается суть творчества. Я надеюсь, что каждый из вас — будь то в ближайший год, в следующие десять лет или до конца жизни — будет поступать так же: искать себя и верить в себя».