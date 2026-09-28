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Репортажи

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Мадонна, Снуп Дог, Тейлор Свифт, Перис Хилтон: как прошла MTV Video Music Awards—2026

Мадонна вернулась к открытию MTV VMA спустя 23 года, Тейлор Свифт устроила премьеру нового клипа с Колином Фарреллом и Дакотой Джонсон, а Снуп Догг вышел к сцене с веером — обмахивать певицу по дороге за очередной статуэткой. На церемонии хватило и больших возвращений, и новых рекордов: Собака.ru делится самыми яркими кадрами с прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии. 

Трой Сиван, Мадонна, Charli XCX

Трой Сиван, Мадонна, Charli XCX

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт

Снуп Дог

Снуп Дог

Charlie XCX

Charlie XCX

Дакота Джонсон

Дакота Джонсон

Янг Лин

Янг Лин

Sombr

Sombr

Raye

Raye

Пэрис Хилтон, Ники Хилтон-Ротшильд

Пэрис Хилтон, Ники Хилтон-Ротшильд

Сразу семь наград — в том числе в категориях «Артист года» и «Лучший альбом» за Confessions II — забрала с собой Мадонна. Впервые за 23 года артистка (последний раз в 2003 году вместе с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой) открыла церемонию дуэтом с Сабриной Карпентер — их Bring Your Love стала лучшей совместной песней.

Со сцены икона сказала пару слов про свою долгоиграющую карьеру и вспомнила курьезный случай на ее первом MTV VMA, после которого менеджер обещал артистке «карьера закончена»: «Большинства из вас, вероятно, еще не было на свете, когда я выступала на самой первой церемонии VMA 43 года назад. И... у меня возникла небольшая проблема с обувью: у меня слетела туфля на шпильке, я споткнулась, платье задралось, и у меня оголилась ягодица, а в те времена ягодицы напоказ не выставляли — просто хочу вам напомнить.

Последние полтора года я посвятила поиску себя, обретению веры в себя и созданию именно той музыки, которую хотела делать. Для меня именно в этом и заключается суть творчества. Я надеюсь, что каждый из вас — будь то в ближайший год, в следующие десять лет или до конца жизни — будет поступать так же: искать себя и верить в себя».

Теяна Тейлор

Теяна Тейлор

Трой Сиван, Charlie XCX

Трой Сиван, Charlie XCX

LISA

LISA

Трой Сиван

Трой Сиван

Bebe Rexha

Bebe Rexha

Adam Lambert

Adam Lambert

Бельмонт Камели

Бельмонт Камели

Элла Брайт

Элла Брайт

Tyla

Tyla

Raye

Raye

Очередной личный рекорд побила и королева драмеди-баллад Тейлор Свифт. Получив статуэтку «Видео года» с клипом The Fate of Ophelia артистка стала самой титулованной исполнительницей в истории премии, опередив даже Бейонсе. Главной интригой вечера стала премьера нового клипа певицы «Patient Zero». За него артистка получила первую в истории премии награду Artist Director Honors — за работу с музыкальными видео и развитие визуального сторителлинга. В ролике, который она сама срежиссировала, снялись Колин Фаррелл и Дакота Джонсон — актриса вручила Свифт награду.

Отдельный мини-спектакль устроил по этому случаю Снуп Догг. Впервые ведущий и по совместительству исполнительный продюсер премии не ограничился объявлениями номинантов: когда Тейлор поднялась получать премию за клип года, он шутливо обмахивал ее веером по дороге к сцене.

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