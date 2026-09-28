Мадонна, Снуп Дог, Тейлор Свифт, Перис Хилтон: как прошла MTV Video Music Awards—2026

Мадонна вернулась к открытию MTV VMA спустя 23 года, Тейлор Свифт устроила премьеру нового клипа с Колином Фарреллом и Дакотой Джонсон, а Снуп Догг вышел к сцене с веером — обмахивать певицу по дороге за очередной статуэткой. На церемонии хватило и больших возвращений, и новых рекордов: Собака.ru делится самыми яркими кадрами с прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии.
Сразу семь наград — в том числе в категориях «Артист года» и «Лучший альбом» за Confessions II — забрала с собой Мадонна. Впервые за 23 года артистка (последний раз в 2003 году вместе с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой) открыла церемонию дуэтом с Сабриной Карпентер — их Bring Your Love стала лучшей совместной песней.
Со сцены икона сказала пару слов про свою долгоиграющую карьеру и вспомнила курьезный случай на ее первом MTV VMA, после которого менеджер обещал артистке «карьера закончена»: «Большинства из вас, вероятно, еще не было на свете, когда я выступала на самой первой церемонии VMA 43 года назад. И... у меня возникла небольшая проблема с обувью: у меня слетела туфля на шпильке, я споткнулась, платье задралось, и у меня оголилась ягодица, а в те времена ягодицы напоказ не выставляли — просто хочу вам напомнить.
Последние полтора года я посвятила поиску себя, обретению веры в себя и созданию именно той музыки, которую хотела делать. Для меня именно в этом и заключается суть творчества. Я надеюсь, что каждый из вас — будь то в ближайший год, в следующие десять лет или до конца жизни — будет поступать так же: искать себя и верить в себя».
Очередной личный рекорд побила и королева драмеди-баллад Тейлор Свифт. Получив статуэтку «Видео года» с клипом The Fate of Ophelia артистка стала самой титулованной исполнительницей в истории премии, опередив даже Бейонсе. Главной интригой вечера стала премьера нового клипа певицы «Patient Zero». За него артистка получила первую в истории премии награду Artist Director Honors — за работу с музыкальными видео и развитие визуального сторителлинга. В ролике, который она сама срежиссировала, снялись Колин Фаррелл и Дакота Джонсон — актриса вручила Свифт награду.
Отдельный мини-спектакль устроил по этому случаю Снуп Догг. Впервые ведущий и по совместительству исполнительный продюсер премии не ограничился объявлениями номинантов: когда Тейлор поднялась получать премию за клип года, он шутливо обмахивал ее веером по дороге к сцене.
Комментарии (0)