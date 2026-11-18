Актриса, режиссер, блогер и исполнительница роли Агаты в «Короле и Шуте» Вера Вольт познакомилась с предпринимателем в сфере образования Иваном Куценко в дейтинг-приложении, которое сама не устает защищать. Предложение Иван устроил под видом рекламной съемки в театре, а 8 сентября, всего через пять недель после объявления о помолвке, они расписались в ЗАГСе на Английской набережной. Даже порванному платью и больному зубу не удалось испортить праздник. На роспись пришли самые близкие, а большую свадьбу, которую планировали на лето, пара пока не играет (и объяснила почему!).

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