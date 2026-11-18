Актриса, режиссер, блогер и исполнительница роли Агаты в «Короле и Шуте» Вера Вольт познакомилась с предпринимателем в сфере образования Иваном Куценко в дейтинг-приложении, которое сама не устает защищать. Предложение Иван устроил под видом рекламной съемки в театре, а 8 сентября, всего через пять недель после объявления о помолвке, они расписались в ЗАГСе на Английской набережной. Даже порванному платью и больному зубу не удалось испортить праздник. На роспись пришли самые близкие, а большую свадьбу, которую планировали на лето, пара пока не играет (и объяснила почему!).
Собака.ru поздравляет героев и рассказывает, как все было.
О знакомстве и предложении
Вера Вольт: Мы с Ваней познакомились в дейтинг-приложении. Неоднократно повторяла это во многих интервью, но повторюсь в защиту. Когда я от близких слышу: «Хочу познакомиться, но только не в дейтинг-приложении», мне хочется ответить, что это все равно что отрицать сенсорный телефон. Сегодня это просто еще один естественный способ знакомиться. Только будьте терпимы к тому, что не каждый мэтч сразу окажется тем самым.
Иван говорит, что понял, что хочет жениться, уже на третьей встрече: «Подходящий для меня человек и характерный».
К моменту предложения пара встречалась чуть больше года. Ваня сказал Вере, что их зовут сниматься в рекламе в театре, и все выглядело убедительно: на площадке работала настоящая группа. Когда прозвучало «Мотор!», вместо реплики он признался в чувствах и встал на одно колено.
О росписи
Вера: Желание как можно скорее расписаться было скорее Вани, чем моим. Я думала провести церемонию ближе к свадьбе летом, но он сказал: «Не хочу ждать еще полгода, хочу, чтобы ты как можно скорее стала моей женой». И я подумала: «Блин, я тоже этого хочу». Мне и самой не терпелось почувствовать, как это, ведь я никогда не была замужем. Так мы успели в последнее теплое окно.
Расписаться я мечтала в родном Петербурге, в ЗАГСе на Английской набережной. Получить туда слот — настоящий квест: на «Госуслугах» на лето окон уже нет. Место нашлось, и я восприняла это как знак, что мы все делаем правильно. А еще мы решили растянуть праздник: сейчас станем мужем и женой, а летом соберем всех на торжество и снова отпразднуем наш союз.
Об образах
Вера: Сразу знала, что пойду в «Мэри Трюфель». Когда я еще жила в Петербурге, моя лучшая подруга выходила замуж и позвала нас на примерку платья в этот салон. Все было как в ромкоме: открывается шторка, выходит Танюша, а мы голосуем, какое платье то самое. Тогда я решила, что тоже хочу так.
На цену и бренд я не смотрела, все решила акцентная шляпка. Увидев ее, я поняла, что это мое альтер-эго. К ней мы подобрали лаконичное платье классического силуэта.
Костюм Ване нашли случайно: гуляли в выходной и заглянули в магазин с пошивочной. В итоге накупили ему столько костюмов, что он даже задумался, не начать ли ходить в них каждый день. Пока не начал, но на росписи выглядел великолепно.
О торжестве
Вера: Мы собрали самых близких и были уверены, что многие не приедут: всем говорили, что основная свадьба будет летом. Но приехали все, одна подруга даже поменяла билеты: «Не могу пропустить такое событие». Получилось как в «Клинике», где уборщик с женой звали всех на Багамы и надеялись, что никто не приедет, а все взяли и приехали.
С настоящей Агатой, чью роль я сыграла в «Короле и Шуте», мы очень сблизились после съемок. Она с Андреем Князевым пришла на роспись, несмотря на плотные графики. Для меня их пара — пример отношений.
На банкете у меня разболелся зуб, и мы с Ваней поехали к стоматологу. Как у Рейчел в первой серии «Друзей», только с женихом. В таких контрастах для меня и есть жизнь. После укола мы вернулись в отель «Лотте Петербург», в президентский люкс с видом на Исаакий, заказали ужин в номер и болтали.
О планах
Вера: Мы решили, что весь ближайший год будет медовым месяцем. Уже побывали в Испании, Турции и Дубае, но хочется отдельной поездки вдвоем, без рабочих звонков и сообщений. Как бы банально и ванильно это ни звучало, мечтаем просто качаться на волнах и смотреть друг другу в глаза.
Большую свадьбу мы пока не играем. После росписи я поняла, что такой праздник не для меня: вместо того чтобы проводить время с Ваней, я следила, чтобы гостям было весело. Мы даже почти не поели в ресторане, который выбрали из-за кухни. К тому же бюджет свадьбы сопоставим с первым взносом за квартиру. Пока хотим путешествовать вдвоем, но, возможно, однажды все-таки решимся на большой праздник.
Фото: Владимир Радиковский
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