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Репортажи

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Светское открытие «Сцены действия» в Манеже: Анна Ялова, Сергей Безруков, Борис Пиотровский

Личные вещи Чехова, пенсне Станиславского, свитер Высоцкого и эскизы к его «Гамлету»! Все это - большая выставка о драмтеатре, собравшая больше тысячи предметов из 98 музеев, театров, архивов и частных собраний — и это тот случай, когда одного визита мало! 

Вчера Собака.ru побывала на светском открытии проекта, приуроченного к 150-летию Союза театральных деятелей, и особенно разглядывала, как театральные жемчужины вписали в огромное пространство Манежа. Здесь соседствуют эскизы декораций, костюмы, фотографии, документы и работы художников — от Репина и Левитана до Татлина, Пиросмани и современных авторов. А главный хот-спот для фотографий на выставке — занавес Александра Головина к «Маскараду» Мейерхольда!

Борис Пиотровский, Анна Ялова
Борис Пиотровский, Анна Ялова
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Анна Ялова
Анна Ялова
Борис Пиотровский. Иван Лыкошин
Борис Пиотровский, Иван Лыкошин
Василий Церетели
Василий Церетели
Кристина Березовская
Кристина Березовская
Ника Стрижак
Ника Стрижак
Роман Ковриков
Роман Ковриков
Мария Грудина
Мария Грудина
Семен Михайловский
Семен Михайловский
Сергей Макаров. Светлана Даценко
Сергей Макаров, Светлана Даценко
Анна Ялова, Борис Пиотровский, Федор Болтин
Анна Ялова, Борис Пиотровский, Федор Болтин
Анна Цветкова
Анна Цветкова

Посмотреть действительно есть что: кроме костюма Шаляпина, свитера Высоцкого и «Маскарада», здесь показывают костюм Турандот из Вахтанговского театра, бутафорию крепостного театра Апраксина XVIII века, театральные эскизы Головина, Нивинского и Шейнциса. Оригинальные костюмы особенно зацепили молодых гостей: стилист Анастасия Кандрашина, актриса и скульптор Вика Соболь и модель Дарья Гилева рассматривали детали нарядов. Заместитель генерального директора Эрмитажа Сергей Макаров увлеченно обсуждал отдельные экспонаты со Светланой Даценко, советником генерального директора музея, а в первых рядах за экспозицией следила телеведущая и режиссер документальных фильмов Ника Стрижак. На первой экскурсии компанию Анне Яловой составили вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский и председатель Комитета по культуре Федор Болтин. Пересек Неву и ректор Академии Репина Семен Михайловский — редкий гость светских раутов. Для Манежа он готовит масштабный проект про Билибина.

Юлия Сталь, Ольга Романова, Богдан Хилько, Софья Караваева

Юлия Сталь, Ольга Романова, Богдан Хилько, Софья Караваева

Алексей Трегубов

Алексей Трегубов

Марина Джигарханян

Марина Джигарханян

Анна Ялова
Анна Ялова
Юрий Молодковец
Юрий Молодковец
Вера Рейхет
Вера Рейхет
Евдокия Горбовская, Дарина Казанцева. Ольга Зайцева
Евдокия Горбовская, Дарина Казанцева, Ольга Зайцева
Павел Игнатьев
Павел Игнатьев
Сергей Луковский
Сергей Луковский
Мария Чеблакова
Мария Чеблакова
Наталья Карасева. Любовь Безрукова
Наталья Карасева, Любовь Безрукова

Еще один хайлайт выставки (и главный хот-спот для фотографий!) — занавес Александра Головина к «Маскараду» Мейерхольда. Его уже показывали в Манеже 40 лет назад, но теперь впервые выставили как и задумывал автор вместе с арлекином — верхним элементом занавеса, который скрывал осветительное оборудование. Его, как и подлинные костюмы, одолжили для выставки из декораций Александринского театра, который в этом году отмечает 270-летие. 

Семен Некрасов
Семен Некрасов
Станислав Ершов

Станислав Ершов

Вячеслав Игнатов, Мария Литвинова, Алина Герр

Вячеслав Игнатов, Мария Литвинова, Алина Герр

Николай Буров

Николай Буров

Александра Решетова
Александра Решетова
Максим Татаркин, Маргарита Сахартова

Максим Татаркин, Маргарита Сахартова

Олеся Пушкина

Олеся Пушкина

Светлана и Тигран Оганесовы

Светлана и Тигран Оганесовы

Сергей Мисенко
Сергей Мисенко
Ирина Ликшанюк

Ирина Ликшанюк

Дарья Гилева, Вика Соболь

Дарья Гилева, Вика Соболь

Борис Пиотровский
Борис Пиотровский

Директор Манежа Анна Ялова рассказала о проекте, представила кураторов (Ольга Романова, Юлия Сталь, Богдан Хилько, Софья Караваева) и поблагодарила Комитет по культуре Петербурга. С приветственным словом выступил художественный руководитель МХАТ имени Горького Сергей Безруков — нечастый гость петербургской светской хроники. В числе участников проекта — директор Александринского театра Александр Малич и директор Музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица.

Дмитрий Поддубный

Дмитрий Поддубный

Евгений Дединкин

Евгений Дединкин

Анастасия Кандрашина

Анастасия Кандрашина

Александр Шорин, Ксения Бендина

Александр Шорин, Ксения Бендина

Анастасия Феляуэр

Анастасия Феляуэр

София Парфенова
София Парфенова
Аполлинария Бондарева

Аполлинария Бондарева

Сергей Безруков
Сергей Безруков
Команда Манежа

Команда Манежа

«Сцену действия» в Манеже показывают до 14 февраля 2027 года.

Фото: Дмитрий Егоров

Люди:
Евдокия Горбовская, Федор Болтин, София Парфенова Борис Пиотровский, Александра Решетова, Сергей Макаров, Мария Чеблакова, Роман Ковриков, Семен Некрасов, Кристина Березовская, Анна Ялова, Мария Грудина, Сергей Безруков, Сергей Луковский, Вера Рейхет, Анна Цветкова, Ника Стрижак, Сергей Мисенко, Юрий Молодковец, Павел Игнатьев, Дарина Казанцева, Семен Михайловский, Василий Церетели, Наталья Карасева

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