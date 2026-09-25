Светское открытие «Сцены действия» в Манеже: Анна Ялова, Сергей Безруков, Борис Пиотровский

Личные вещи Чехова, пенсне Станиславского, свитер Высоцкого и эскизы к его «Гамлету»! Все это - большая выставка о драмтеатре, собравшая больше тысячи предметов из 98 музеев, театров, архивов и частных собраний — и это тот случай, когда одного визита мало!

Вчера Собака.ru побывала на светском открытии проекта, приуроченного к 150-летию Союза театральных деятелей, и особенно разглядывала, как театральные жемчужины вписали в огромное пространство Манежа. Здесь соседствуют эскизы декораций, костюмы, фотографии, документы и работы художников — от Репина и Левитана до Татлина, Пиросмани и современных авторов. А главный хот-спот для фотографий на выставке — занавес Александра Головина к «Маскараду» Мейерхольда!