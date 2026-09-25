Светское открытие «Сцены действия» в Манеже: Анна Ялова, Сергей Безруков, Борис Пиотровский

Личные вещи Чехова, пенсне Станиславского, свитер Высоцкого и эскизы к его «Гамлету»! Все это - большая выставка о драмтеатре, собравшая больше тысячи предметов из 98 музеев, театров, архивов и частных собраний — и это тот случай, когда одного визита мало!
Вчера Собака.ru побывала на светском открытии проекта, приуроченного к 150-летию Союза театральных деятелей, и особенно разглядывала, как театральные жемчужины вписали в огромное пространство Манежа. Здесь соседствуют эскизы декораций, костюмы, фотографии, документы и работы художников — от Репина и Левитана до Татлина, Пиросмани и современных авторов. А главный хот-спот для фотографий на выставке — занавес Александра Головина к «Маскараду» Мейерхольда!
Посмотреть действительно есть что: кроме костюма Шаляпина, свитера Высоцкого и «Маскарада», здесь показывают костюм Турандот из Вахтанговского театра, бутафорию крепостного театра Апраксина XVIII века, театральные эскизы Головина, Нивинского и Шейнциса. Оригинальные костюмы особенно зацепили молодых гостей: стилист Анастасия Кандрашина, актриса и скульптор Вика Соболь и модель Дарья Гилева рассматривали детали нарядов. Заместитель генерального директора Эрмитажа Сергей Макаров увлеченно обсуждал отдельные экспонаты со Светланой Даценко, советником генерального директора музея, а в первых рядах за экспозицией следила телеведущая и режиссер документальных фильмов Ника Стрижак. На первой экскурсии компанию Анне Яловой составили вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский и председатель Комитета по культуре Федор Болтин. Пересек Неву и ректор Академии Репина Семен Михайловский — редкий гость светских раутов. Для Манежа он готовит масштабный проект про Билибина.
Юлия Сталь, Ольга Романова, Богдан Хилько, Софья Караваева
Алексей Трегубов
Марина Джигарханян
Еще один хайлайт выставки (и главный хот-спот для фотографий!) — занавес Александра Головина к «Маскараду» Мейерхольда. Его уже показывали в Манеже 40 лет назад, но теперь впервые выставили как и задумывал автор вместе с арлекином — верхним элементом занавеса, который скрывал осветительное оборудование. Его, как и подлинные костюмы, одолжили для выставки из декораций Александринского театра, который в этом году отмечает 270-летие.
Станислав Ершов
Вячеслав Игнатов, Мария Литвинова, Алина Герр
Николай Буров
Максим Татаркин, Маргарита Сахартова
Олеся Пушкина
Светлана и Тигран Оганесовы
Ирина Ликшанюк
Дарья Гилева, Вика Соболь
Директор Манежа Анна Ялова рассказала о проекте, представила кураторов (Ольга Романова, Юлия Сталь, Богдан Хилько, Софья Караваева) и поблагодарила Комитет по культуре Петербурга. С приветственным словом выступил художественный руководитель МХАТ имени Горького Сергей Безруков — нечастый гость петербургской светской хроники. В числе участников проекта — директор Александринского театра Александр Малич и директор Музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица.
Дмитрий Поддубный
Евгений Дединкин
Анастасия Кандрашина
Александр Шорин, Ксения Бендина
Анастасия Феляуэр
Аполлинария Бондарева
Команда Манежа
«Сцену действия» в Манеже показывают до 14 февраля 2027 года.
Фото: Дмитрий Егоров
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