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«Симфония 50. Царская сказка» Петра Аксенова: с юбилеем ювелира поздравили Елизавета Боярская, Анна Семак, Юлия Матвиенко, Мария Фурсова и Елена Летучая

Пятница, 16 октября, Петербург: вереница дам в элегантных шляпках с вуалью-сеткой и господ во фраках стекается к набережной Фонтанки. Шуваловский дворец закрыт на торжество! Город вернулся в эпоху дореволюционных императорских приемов и повод подходящий: при шуме музыки и пляски, пестрою толпою окруженный, свой юбилей отпраздновал художник, ювелир и меценат Петр Аксенов. В Музее Фаберже представили выставку самых известных работ дома Russkaya Skazka, а торжественный прием прошел в «Доме со львами» напротив Исаакиевского собора. 

Собака.ru поздравляет Петра Юрьевича с круглой датой и делится фоторепортажем.

Петр Аксенов. Лариса Шеховцова
Петр Аксенов, Лариса Шеховцова
Елизавета Боярская, Петр Аксенов
Елизавета Боярская, Петр Аксенов
Юлия Матвиенко
Юлия Матвиенко
Елена Летучая

Елена Летучая

Анна Семак
Анна Семак
Анастасия Климова
Анастасия Климова
Ирина Оганова. Виктория Шелягова
Ирина Оганова, Виктория Шелягова
Мария Фурсова
Мария Фурсова
Арам Мнацаканов, Наталья Малиновская
Наталья Малиновская, Арам Мнацаканов
Анна Завтур
София Аржаных
Анна Завтур
Шорена Джинали
Шорена Джинали
Александра Глазкова (Тутова). Сергей Тутов
Александра Глазкова (Тутова), Сергей Тутов
Владислава Смекалова
Владислава Смекалова
Петр Аксенов. Лариса Шеховцова
Петр Аксенов, Лариса Шеховцова

Выставку «Симфония 50. Царская сказка» в залах Музея Фаберже приурочили к еще одной важной для Петра Аксенова дате — 15-летию работы в ювелирном искусстве. В экспозицию вошли самые известные украшения и ранний фотопроект «Русские сказки» — с него и началась история бренда.

В 2011 году Аксенов переодел танцоров балета, драматических артистов, светских героев в образы Виктора Васнецова, Александра Островского и Павла Бажова, персонажей из русских сказок, былин и литературных сюжетов. Вместо актуального тому времени стайлинга — традиционные сарафаны, кокошники, косоворотки, театральные костюмы и исторические интерьеры. Работая над съемкой, посвященной русскому фольклору, Аксенов углубился в историю отечественного костюма и культуры и пришел к выводу, что современному ювелирному искусству не хватает украшений, вдохновленных русской традицией. Из положения вышел творчески: Петр сам придумал и нарисовал эскизы, из которых в будущем выросла его первая фольклорная ювелирная коллекция.

На юбилейной выставке этот проект соседствует со снимками Карла Лагерфельда для обложки российского Vogue с культовой тиарой Аксенова, Чарльза Томпсона, Сергея Мисенко и Абдуллы Артуева, запечатлевшими украшения Аксенова на разных этапах его творческого пути.

Абдулла Артуев. Виктория Шелягова
Абдулла Артуев, Виктория Шелягова
Мария Чеблакова
Мария Чеблакова
Сергей Гутцайт, Татьяна Котегова. Людмила Гутцайт
Сергей Гутцайт, Татьяна Котегова, Людмила Гутцайт
Анна Бутман

Анна Бутман

Чарльз и Ольга Томпсон

Чарльз и Ольга Томпсон

Виктория Давыдова
Виктория Давыдова
Абдулла Артуев, Петр Аксенов
Абдулла Артуев, Петр Аксенов
Евгения Нагимова
Евгения Нагимова
Ирина Оганова, Юлия Матвиенко. Юлия Прудько
Ирина Оганова, Юлия Матвиенко, Юлия Прудько
Анна Малинина
Анна Малинина
Мария Фурсова
Мария Фурсова
Петр Аксенов. Екатерина Антонова, Яна Марсова
Петр Аксенов, Екатерина Антонова, Яна Марсова
Елена Трушина

Елена Трушина

Артем и Юлия Акимовы

Артем и Юлия Акимовы

В заявленном дресс-коде — дымчатый мрамор, серый, темные оттенки, головной убор драматичных цветов и украшения дома Russkaya Skazka.Закрытые вечерние платья, неоготические силуэты, тяжелые ткани и сложные фактуры дополняли токи и таблетки с акцентными перьями (как у Марии Фурсовой и Елены Маруты!), канотье в духе Коко Шанель, шляпки «Веселой вдовы» (попали в яблочко!). «Неизвестная» Крамского, проезжающая по Невскому мимо Аничкова моста в шляпке со страусиным пером, вполне могла бы выйти из коляски прямо у Шуваловского дворца и затеряться среди гостей.

Петр Аксенов. Елена Летучая
Петр Аксенов, Елена Летучая
Александра и Дмитрий Селиверстовы

Александра и Дмитрий Селиверстовы

Нина Банная

Нина Банная

Вадим Приходько, Юлия Шепелева

Вадим Приходько, Юлия Шепелева

Анна Цветкова, Ольга Гончарова
Ольга Гончарова, Анна Цветкова
Петр Аксенов. Ольга и Вячеслав Масловы
Петр Аксенов, Ольга и Вячеслав Масловы
Анна Бутман, Мила Марсель

Анна Бутман, Мила Марсель

Петр Аксенов. Елена Марута
Петр Аксенов, Елена Марута
Петр Аксенов. Алёна Олейник
Петр Аксенов, Алёна Олейник
Виктория Давыдова. Лариса Шеховцова, Андрей Карагодин и Лалита Долгова
Виктория Давыдова, Лариса Шеховцова, Андрей Карагодин и Лалита Долгова
Александра Глазкова (Тутова)
Александра Глазкова (Тутова)
Ольга Гужаускайте

Ольга Гужаускайте

Екатерина Пучкова. Надежда Шаурина
Екатерина Пучкова, Надежда Шаурина
Петр Аксенов. Игорь Кофекиди
Петр Аксенов, Игорь Кофекиди
Мария Иванова-Сорокина, Павел Иванов. Михаил и Ольга Малиновские
Павел Иванов, Мария Иванова-Сорокина, Михаил и Ольга Малиновские

Среди приехавших из Москвы — друзья, с которыми Петр Аксенов рос и работал. Москвич по рождению, в Петербург он переехал во время пандемии. «Здесь огромное количество людей, которые раскрыли мне Петербург и влюбили в него окончательно: я сюда переехал и не собираюсь возвращаться», — сказал юбиляр. Следом он поблагодарил команду Russkaya Skazka, моделей, балерин, фотографов, Музей Фаберже и его директора Владимира Воронченко.

Анна Семак
Анна Семак
Мария Романова

Мария Романова

Мария Фурсова. Мария Коробова, Мария Аквардар
Мария Фурсова, Мария Коробова, Мария Аквардар
Петр Аксенов. Антон Микульский
Петр Аксенов, Антон Микульский
Екатерина и Дмитрий Дубровские

Екатерина и Дмитрий Дубровские

Мария Куренная

Мария Куренная

Петр Аксенов, Анна Семак
Петр Аксенов, Анна Семак
Юлия Прудько

Юлия Прудько

Абдулла Артуев. Анфиса Ощепкова, Илья Вершинин
Абдулла Артуев, Анфиса Ощепкова, Илья Вершинин
Полина Павлович

Полина Павлович

Денис Завазальский, Елена Летучая

Денис Завазальский, Елена Летучая

Алексей Абакумов

Алексей Абакумов

Олеся Провоторова

Олеся Провоторова

Поздравить Петра Юрьевича гости собрались сначала в Белоколонном зале Шуваловского дворца, а продолжился вечер приемом в роскошном Бальном зале Монферран отеля Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg, который принял гостей в столь важный для юбиляра день.

Серафима Крамер, Ксения Купцова

Серафима Крамер, Ксения Купцова

Виктория Шелягова

Виктория Шелягова

Ольга Болгар

Ольга Болгар

София Агеева

София Агеева

Наталия Колоштивина

Наталия Колоштивина

Ирина Георгиева, Игорь Шолохов

Ирина Георгиева, Игорь Шолохов

Петр Аксенов. Екатерина Айрапетова
Петр Аксенов, Екатерина Айрапетова
Петр Аксенов. Ксения Соловьева
Петр Аксенов, Ксения Соловьева
Анна Попова

Анна Попова

Юлия Хельд
Юлия Хельд
Анна Кива

Анна Кива

Оксана Привроцкая, Андрей Микони

Оксана Привроцкая, Андрей Микони

Елена Саврухина

Елена Саврухина

София Григорьева

София Григорьева

Анастасия Чернышева, Елизавета Васендина, Александра Осипова

Анастасия Чернышева, Елизавета Васендина, Александра Осипова

Петр Аксенов. Наталия Колоштивина, Яна Марсова
Петр Аксенов, Наталия Колоштивина, Яна Марсова
Мария Чумакова

Мария Чумакова

Анна Бутман, Мила Марсель, Ольга Гужаускайте

Анна Бутман, Мила Марсель, Ольга Гужаускайте

Гавриил Дорошин

Гавриил Дорошин

Петр Аксенов. Александр Эмауз, Дмитрий и Александра Селиверстовы
Петр Аксенов, Александр Эмауз, Дмитрий и Александра Селиверстовы
Екатерина и Дмитрий Никифоровы

Екатерина и Дмитрий Никифоровы

Ирина Михалева, Ольга Иванова, Елена Мясникова

Ирина Михалева, Ольга Иванова, Елена Мясникова

Анна Васильева и Семен Вельтман

Анна Васильева и Семен Вельтман

Павел Переверзев

Павел Переверзев

Максим Филиппов, Нина Лапшина

Максим Филиппов, Нина Лапшина

Нина Лапшина, Максим Филиппов

Нина Лапшина, Максим Филиппов

София Парфенова
София Парфенова

Фото: Дмитрий Егоров

Люди:
Юлия Хельд, София Парфенова, Анастасия Климова Елизавета Боярская, Абдулла Артуев, Александра Глазкова (Тутова), Мария Чеблакова, Сергей Гутцайт, Петр Аксенов, Анна Завтур, Мария Фурсова, Наталья Малиновская, Юлия Матвиенко, Ирина Оганова, Анна Семак, Арам Мнацаканов, Павел Иванов, Мария Иванова-Сорокина, Анна Малинина, Владислава Смекалова, Анна Цветкова, Татьяна Котегова, Евгения Нагимова, Шорена Джинали, Ольга Гончарова, Виктория Давыдова, Екатерина Пучкова

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