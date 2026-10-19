«Симфония 50. Царская сказка» Петра Аксенова: с юбилеем ювелира поздравили Елизавета Боярская, Анна Семак, Юлия Матвиенко, Мария Фурсова и Елена Летучая

Выставку «Симфония 50. Царская сказка» в залах Музея Фаберже приурочили к еще одной важной для Петра Аксенова дате — 15-летию работы в ювелирном искусстве. В экспозицию вошли самые известные украшения и ранний фотопроект «Русские сказки» — с него и началась история бренда.

В 2011 году Аксенов переодел танцоров балета, драматических артистов, светских героев в образы Виктора Васнецова, Александра Островского и Павла Бажова, персонажей из русских сказок, былин и литературных сюжетов. Вместо актуального тому времени стайлинга — традиционные сарафаны, кокошники, косоворотки, театральные костюмы и исторические интерьеры. Работая над съемкой, посвященной русскому фольклору, Аксенов углубился в историю отечественного костюма и культуры и пришел к выводу, что современному ювелирному искусству не хватает украшений, вдохновленных русской традицией. Из положения вышел творчески: Петр сам придумал и нарисовал эскизы, из которых в будущем выросла его первая фольклорная ювелирная коллекция.

На юбилейной выставке этот проект соседствует со снимками Карла Лагерфельда для обложки российского Vogue с культовой тиарой Аксенова, Чарльза Томпсона, Сергея Мисенко и Абдуллы Артуева, запечатлевшими украшения Аксенова на разных этапах его творческого пути.