«Симфония 50. Царская сказка» Петра Аксенова: с юбилеем ювелира поздравили Елизавета Боярская, Анна Семак, Юлия Матвиенко, Мария Фурсова и Елена Летучая

Пятница, 16 октября, Петербург: вереница дам в элегантных шляпках с вуалью-сеткой и господ во фраках стекается к набережной Фонтанки. Шуваловский дворец закрыт на торжество! Город вернулся в эпоху дореволюционных императорских приемов и повод подходящий: при шуме музыки и пляски, пестрою толпою окруженный, свой юбилей отпраздновал художник, ювелир и меценат Петр Аксенов. В Музее Фаберже представили выставку самых известных работ дома Russkaya Skazka, а торжественный прием прошел в «Доме со львами» напротив Исаакиевского собора.
Собака.ru поздравляет Петра Юрьевича с круглой датой и делится фоторепортажем.
Елена Летучая
Выставку «Симфония 50. Царская сказка» в залах Музея Фаберже приурочили к еще одной важной для Петра Аксенова дате — 15-летию работы в ювелирном искусстве. В экспозицию вошли самые известные украшения и ранний фотопроект «Русские сказки» — с него и началась история бренда.
В 2011 году Аксенов переодел танцоров балета, драматических артистов, светских героев в образы Виктора Васнецова, Александра Островского и Павла Бажова, персонажей из русских сказок, былин и литературных сюжетов. Вместо актуального тому времени стайлинга — традиционные сарафаны, кокошники, косоворотки, театральные костюмы и исторические интерьеры. Работая над съемкой, посвященной русскому фольклору, Аксенов углубился в историю отечественного костюма и культуры и пришел к выводу, что современному ювелирному искусству не хватает украшений, вдохновленных русской традицией. Из положения вышел творчески: Петр сам придумал и нарисовал эскизы, из которых в будущем выросла его первая фольклорная ювелирная коллекция.
На юбилейной выставке этот проект соседствует со снимками Карла Лагерфельда для обложки российского Vogue с культовой тиарой Аксенова, Чарльза Томпсона, Сергея Мисенко и Абдуллы Артуева, запечатлевшими украшения Аксенова на разных этапах его творческого пути.
Анна Бутман
Чарльз и Ольга Томпсон
Елена Трушина
Артем и Юлия Акимовы
В заявленном дресс-коде — дымчатый мрамор, серый, темные оттенки, головной убор драматичных цветов и украшения дома Russkaya Skazka.Закрытые вечерние платья, неоготические силуэты, тяжелые ткани и сложные фактуры дополняли токи и таблетки с акцентными перьями (как у Марии Фурсовой и Елены Маруты!), канотье в духе Коко Шанель, шляпки «Веселой вдовы» (попали в яблочко!). «Неизвестная» Крамского, проезжающая по Невскому мимо Аничкова моста в шляпке со страусиным пером, вполне могла бы выйти из коляски прямо у Шуваловского дворца и затеряться среди гостей.
Александра и Дмитрий Селиверстовы
Нина Банная
Вадим Приходько, Юлия Шепелева
Анна Бутман, Мила Марсель
Ольга Гужаускайте
Среди приехавших из Москвы — друзья, с которыми Петр Аксенов рос и работал. Москвич по рождению, в Петербург он переехал во время пандемии. «Здесь огромное количество людей, которые раскрыли мне Петербург и влюбили в него окончательно: я сюда переехал и не собираюсь возвращаться», — сказал юбиляр. Следом он поблагодарил команду Russkaya Skazka, моделей, балерин, фотографов, Музей Фаберже и его директора Владимира Воронченко.
Мария Романова
Екатерина и Дмитрий Дубровские
Мария Куренная
Юлия Прудько
Полина Павлович
Денис Завазальский, Елена Летучая
Алексей Абакумов
Олеся Провоторова
Поздравить Петра Юрьевича гости собрались сначала в Белоколонном зале Шуваловского дворца, а продолжился вечер приемом в роскошном Бальном зале Монферран отеля Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg, который принял гостей в столь важный для юбиляра день.
Серафима Крамер, Ксения Купцова
Виктория Шелягова
Ольга Болгар
София Агеева
Наталия Колоштивина
Ирина Георгиева, Игорь Шолохов
Анна Попова
Анна Кива
Оксана Привроцкая, Андрей Микони
Елена Саврухина
София Григорьева
Анастасия Чернышева, Елизавета Васендина, Александра Осипова
Мария Чумакова
Анна Бутман, Мила Марсель, Ольга Гужаускайте
Гавриил Дорошин
Екатерина и Дмитрий Никифоровы
Ирина Михалева, Ольга Иванова, Елена Мясникова
Анна Васильева и Семен Вельтман
Павел Переверзев
Максим Филиппов, Нина Лапшина
Нина Лапшина, Максим Филиппов
Фото: Дмитрий Егоров
Комментарии (0)