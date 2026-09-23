Анна Винтур, Ирина Шейк, Дженнифер Лопес, Алиша Кис, Лена Перминова: светские гости миланского Vogue World

Дженнифер Лопес наблюдала за шоу из первого ряда между Доменико Дольче и Стефано Габбана, а в третьем акте Лоренцо Музетти вывел певицу из зрительного зала в центр галереи — повторить сцену из «Сладкой жизни».

Еще один кинематографический эпизод устроил Сэм Клафлин: актер вышел на подиум в оригинальном костюме Ричарда Гира из «Американского жиголо» — том самом комплекте Armani, который появился в фильме 1980 года. Карди Би прошла по галерее в платье Versace весны 2018 года с поп-артовыми изображениями старых обложек Vogue. Коллекция была посвящена Джанни Версаче, а Донателла наблюдала за шоу из первого ряда.