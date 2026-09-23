Анна Винтур, Ирина Шейк, Дженнифер Лопес, Алиша Кис, Лена Перминова: светские гости миланского Vogue World

Аккурат к началу Миланской недели моды в галерее Виктора Эммануила II прошел пятый Vogue World — в этом году шоу посвящено итальянскому мастерству, истории моды и ручному труду в эпоху технологий. Внутри исторического пассажа под стеклянным куполом развернули фэшн-спектакль в пяти актах — от ремесел эпохи Возрождения и индустриализации до «Сладкой жизни», искусственного интеллекта и фантазийного будущего. На этот раз звезды A-листа стали частью самого спектакля: Дженнифер Лопес повторила образ Аниты Экберг, Карди Би прошла по подиуму в архивном Versace, а Сэм Клафлин вышел в оригинальном костюме Ричарда Гира из «Американского жиголо» 1980 года. Подробности — в репортаже Собака.ru.
Карен Мюлдер (Chanel) и Анна Винтур
Дженнифер Лопес (Dolce & Gabbana) и Доменико Дольче
Памела Андерсон (Ferragamo)
Алиша Кис (Bureau of Imagination)
Моника Белуччи
Ирина Шейк
Пьерпаоло Пиччоли (Balenciaga) и Донателла Версаче (Versace)
Джиджи Хадид (Valentino Haute Couture)
Наоми Уоттс
Стелла Максвелл (Dilara Fındıkoğlu) и Наоми Кэмпбелл
Мария Грация Кьюри
Алессандро Микеле и Оливия Палермо (оба Valentino)
Дженнифер Лопес наблюдала за шоу из первого ряда между Доменико Дольче и Стефано Габбана, а в третьем акте Лоренцо Музетти вывел певицу из зрительного зала в центр галереи — повторить сцену из «Сладкой жизни».
Еще один кинематографический эпизод устроил Сэм Клафлин: актер вышел на подиум в оригинальном костюме Ричарда Гира из «Американского жиголо» — том самом комплекте Armani, который появился в фильме 1980 года. Карди Би прошла по галерее в платье Versace весны 2018 года с поп-артовыми изображениями старых обложек Vogue. Коллекция была посвящена Джанни Версаче, а Донателла наблюдала за шоу из первого ряда.
Шоу открыл неожиданным появлением J Balvin — музыкант вышел в трехчастном образе Dolce & Gabbana и стал частью первого акта, посвященного ремеслу. На подиум впервые вышел и 18-летний Леви Макконахи — сын Мэттью Макконахи и Камилы Алвес. Дебютировал он в Prada.
Еще одним ньюйкамером по праву можно считать Machine Gun Kelly — рэпер впервые вышел на подиум Vogue World в четвертом акте, посвященном взаимодействию человека и технологий. На нем — неоново-оранжевый костюм Byblos в духе роб из «Оранжевый — хит сезона».
У Vogue World была и практическая цель. По итогам шоу журнал пообещал инвестировать как минимум €2 млн в переустройство библиотеки в районе Кварто-Оджаро: ее превратят в многофункциональный культурный центр с программами в области моды, музыки и искусства для жителей района.
Финал доверили Алише Киз. Певица села за рояль в центре галереи и исполнила «I Feel Love» Донны Саммер. Для выступления Киз выбрала платье Bureau of Imagination, совместного проекта Франческо Риссо и Алекса Сосса: его собрали из фрагментов сатина, шифона, жоржета и крепдешина, а длинный шлейф вручную расписала художница Фламиния Веронези.
С купола галереи выпустили более 6000 бумажных объектов LoveFrom libellula, созданных студией Джони Айва. Каждый складывали вручную из одного листа бумаги без клея. Название отсылает к итальянскому слову «стрекоза»: форма объектов действительно напоминает крылатое насекомое. При этом движение всей композиции заранее просчитали с помощью OpenAI Codex — команда построила цифровую симуляцию галереи и проверила, как объекты разного размера и плотности будут перемещаться в пространстве. После шоу гости могли забрать бумажные «стрекозы» с собой, а оставшиеся экземпляры отправили на переработку.
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