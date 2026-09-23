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Репортажи

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Анна Винтур, Ирина Шейк, Дженнифер Лопес, Алиша Кис, Лена Перминова: светские гости миланского Vogue World

Аккурат к началу Миланской недели моды в галерее Виктора Эммануила II прошел пятый Vogue World — в этом году шоу посвящено итальянскому мастерству, истории моды и ручному труду в эпоху технологий. Внутри исторического пассажа под стеклянным куполом развернули фэшн-спектакль в пяти актах — от ремесел эпохи Возрождения и индустриализации до «Сладкой жизни», искусственного интеллекта и фантазийного будущего. На этот раз звезды A-листа стали частью самого спектакля: Дженнифер Лопес повторила образ Аниты Экберг, Карди Би прошла по подиуму в архивном Versace, а Сэм Клафлин вышел в оригинальном костюме Ричарда Гира из «Американского жиголо» 1980 года. Подробности — в репортаже Собака.ru.

Карен Мюлдер (Chanel) и Анна Винтур
Arnold Jerocki/Getty

Карен Мюлдер (Chanel) и Анна Винтур

Дженнифер Лопес (Dolce & Gabbana) и Доменико Дольче
Arnold Jerocki/Getty

Дженнифер Лопес (Dolce & Gabbana) и Доменико Дольче

Памела Андерсон (Ferragamo)
Arnold Jerocki/Getty

Памела Андерсон (Ferragamo)

Алиша Кис (Bureau of Imagination)
Arnold Jerocki/Getty

Алиша Кис (Bureau of Imagination)

Моника Белуччи
Arnold Jerocki/Getty

Моника Белуччи

Ирина Шейк
Stefania M. D'Alessandro/Getty

Ирина Шейк

Пьерпаоло Пиччоли (Balenciaga) и Донателла Версаче (Versace)
Valentina S. Frugiuele/Getty

Пьерпаоло Пиччоли (Balenciaga) и Донателла Версаче (Versace)

Джиджи Хадид (Valentino Haute Couture)
Arnold Jerocki/Getty

Джиджи Хадид (Valentino Haute Couture)

Наоми Уоттс
Arnold Jerocki/Getty

Наоми Уоттс

Стелла Максвелл (Dilara Fındıkoğlu) и Наоми Кэмпбелл
Arnold Jerocki/Getty

Стелла Максвелл (Dilara Fındıkoğlu) и Наоми Кэмпбелл

Мария Грация Кьюри
Valentina S. Frugiuele/Getty

Мария Грация Кьюри

Алессандро Микеле и Оливия Палермо (оба Valentino)
Stefania M. D'Alessandro/Getty

Алессандро Микеле и Оливия Палермо (оба Valentino)

Дженнифер Лопес наблюдала за шоу из первого ряда между Доменико Дольче и Стефано Габбана, а в третьем акте Лоренцо Музетти вывел певицу из зрительного зала в центр галереи — повторить сцену из «Сладкой жизни». 

Еще один кинематографический эпизод устроил Сэм Клафлин: актер вышел на подиум в оригинальном костюме Ричарда Гира из «Американского жиголо» — том самом комплекте Armani, который появился в фильме 1980 года. Карди Би прошла по галерее в платье Versace весны 2018 года с поп-артовыми изображениями старых обложек Vogue. Коллекция была посвящена Джанни Версаче, а Донателла наблюдала за шоу из первого ряда.

Сэм Клафлин (Armani)

Сэм Клафлин (Armani)

Дакота Джонсон (Valentino)
Valentina S. Frugiuele/Getty

Дакота Джонсон (Valentino)

Раф Симонс и Миучча Прада (в Prada)
Stefania M. D'Alessandro/Getty

Раф Симонс и Миучча Прада (в Prada)

Cardi B (в архиве Versace 2018 года)
Arnold Jerocki/Getty

Cardi B (в архиве Versace 2018 года)

Хантер Шафер (Prada)
Valentina S. Frugiuele/Getty

Хантер Шафер (Prada)

Дева Кассель (Dior)
Arnold Jerocki/Getty

Дева Кассель (Dior)

Алекса Чанг
Valentina S. Frugiuele/Getty

Алекса Чанг

Лена Перминова
Valentina S. Frugiuele

Лена Перминова

J Balvin (Dolce & Gabbana)
Valentina S. Frugiuele/Getty

J Balvin (Dolce & Gabbana)

Шоу открыл неожиданным появлением J Balvin — музыкант вышел в трехчастном образе Dolce & Gabbana и стал частью первого акта, посвященного ремеслу. На подиум впервые вышел и 18-летний Леви Макконахи — сын Мэттью Макконахи и Камилы Алвес. Дебютировал он в Prada.

Еще одним ньюйкамером по праву можно считать Machine Gun Kelly — рэпер впервые вышел на подиум Vogue World в четвертом акте, посвященном взаимодействию человека и технологий. На нем — неоново-оранжевый костюм Byblos в духе роб из «Оранжевый — хит сезона».

Челесте Далла Порта
Stefania M. D'Alessandro/Getty

Челесте Далла Порта

Арина Соболенко (Gucci)
Arnold Jerocki/Getty

Арина Соболенко (Gucci)

Machine Gun Kelly (Byblos)
Stefania M. D'Alessandro/Getty

Machine Gun Kelly (Byblos)

Оливия Джейд, Камила Алвес и Элизабетта Франки

Оливия Джейд, Камила Алвес и Элизабетта Франки

Кьяра Ферраньи (Fendi)
Stefania M. D'Alessandro/Getty

Кьяра Ферраньи (Fendi)

Сиара (Norma Kamali)
Stefania M. D'Alessandro/Getty

Сиара (Norma Kamali)

Клэр Холт
Arnold Jerocki/Getty

Клэр Холт

Алекс Консани (Bottega Veneta)
Stefania M. D'Alessandro/Getty

Алекс Консани (Bottega Veneta)

У Vogue World была и практическая цель. По итогам шоу журнал пообещал инвестировать как минимум €2 млн в переустройство библиотеки в районе Кварто-Оджаро: ее превратят в многофункциональный культурный центр с программами в области моды, музыки и искусства для жителей района.

Финал доверили Алише Киз. Певица села за рояль в центре галереи и исполнила «I Feel Love» Донны Саммер. Для выступления Киз выбрала платье Bureau of Imagination, совместного проекта Франческо Риссо и Алекса Сосса: его собрали из фрагментов сатина, шифона, жоржета и крепдешина, а длинный шлейф вручную расписала художница Фламиния Веронези.

Дакота Джонсон, Майки Мэдисон (Vivienne Westwood)
Arnold Jerocki/Getty

Дакота Джонсон, Майки Мэдисон (Vivienne Westwood)

Джейсон Момоа
Stefania M. D'Alessandro/Getty

Джейсон Момоа

Камилла Мендес
Stefania M. D'Alessandro/Getty

Камилла Мендес

Мидоу Уокер (Prada, украшения Bvlgari)
Stefania M. D'Alessandro/Getty

Мидоу Уокер (Prada, украшения Bvlgari)

Anok Yai (кастом Valentino)
Valentina S. Frugiuele/Getty

Anok Yai (кастом Valentino)

Эд Вествик и Эми Джексон
Arnold Jerocki/Getty

Эд Вествик и Эми Джексон

Микеле Морроне
Valentina S. Frugiuele

Микеле Морроне

 

Скаут Лару Уиллис (Longchamp) и Анна Делло Руссо
Arnold Jerocki/Getty

Скаут Лару Уиллис (Longchamp) и Анна Делло Руссо

С купола галереи выпустили более 6000 бумажных объектов LoveFrom libellula, созданных студией Джони Айва. Каждый складывали вручную из одного листа бумаги без клея. Название отсылает к итальянскому слову «стрекоза»: форма объектов действительно напоминает крылатое насекомое. При этом движение всей композиции заранее просчитали с помощью OpenAI Codex — команда построила цифровую симуляцию галереи и проверила, как объекты разного размера и плотности будут перемещаться в пространстве. После шоу гости могли забрать бумажные «стрекозы» с собой, а оставшиеся экземпляры отправили на переработку.

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