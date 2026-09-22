Теодор Курентзис открыл новый сезон Дома Радио «концертом-ритуалом»: Анна Гусева, Анастасия Климова, Алексей Ретинский, Анатоль Вовк

Хайлайтом вечера стало первое знакомство с новой духовной ораторией Теодора Курентзиса, работа над которой все еще продолжается. Премьера состоится в декабре в Москве и на Дягилевском фестивале в Перми.

В Доме Радио хор под управлением Курентзиса исполнил ее фрагмент, в который вошли «Песнь Пресвятой Богородице для двух голосов, хора, критской лиры и ударных» — на тексты молитв святителей Кирилла Александрийского и Космы Маиумского и фрагменты канона святителя Иоанна Евхаитского XI века — и Εωθινόν, «Утреннее песнопение» для меццо-сопрано, хора, аккордеона, фортепиано, органа и ударных.