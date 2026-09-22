Теодор Курентзис открыл новый сезон Дома Радио «концертом-ритуалом»: Анна Гусева, Анастасия Климова, Алексей Ретинский, Анатоль Вовк

Телефоны — в ячейки! На Невском, 62 — музыка в полной темноте и мистерия. Вечер начался с «Рамо: Звук света — 2» в Большом зале Филармонии, а ночью продолжился в Доме Радио. Для считаных гостей — музыкантов, друзей и партнеров musicAeterna — прозвучал фрагмент новой духовной оратории Курентзиса. У сочинения пока нет даже названия, полная премьера — в декабре.
Хайлайтом вечера стало первое знакомство с новой духовной ораторией Теодора Курентзиса, работа над которой все еще продолжается. Премьера состоится в декабре в Москве и на Дягилевском фестивале в Перми.
В Доме Радио хор под управлением Курентзиса исполнил ее фрагмент, в который вошли «Песнь Пресвятой Богородице для двух голосов, хора, критской лиры и ударных» — на тексты молитв святителей Кирилла Александрийского и Космы Маиумского и фрагменты канона святителя Иоанна Евхаитского XI века — и Εωθινόν, «Утреннее песнопение» для меццо-сопрано, хора, аккордеона, фортепиано, органа и ударных.
Дарья Румянцева
Анастасия Каменская
Перед началом «концерта-ритуала» гостей попросили убрать телефоны: смартфоны можно было оставить в специальных ячейках или полностью отключить звук и вибрацию. Фотографировать происходящее в зале также запретили. Ораторию исполняли почти в полной темноте — свет экранов здесь был бы лишним.
А после — резиденты Дома Радио сыграли DJ-сеты. Закрытая встреча продолжилась для музыкантов, друзей и близкого круга партнеров musicAeterna.
Фото: Сергей Мисенко, Александр Андреев
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