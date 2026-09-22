Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Теодор Курентзис открыл новый сезон Дома Радио «концертом-ритуалом»: Анна Гусева, Анастасия Климова, Алексей Ретинский, Анатоль Вовк

Телефоны — в ячейки! На Невском, 62 — музыка в полной темноте и мистерия. Вечер начался с «Рамо: Звук света — 2» в Большом зале Филармонии, а ночью продолжился в Доме Радио. Для считаных гостей — музыкантов, друзей и партнеров musicAeterna — прозвучал фрагмент новой духовной оратории Курентзиса. У сочинения пока нет даже названия, полная премьера — в декабре.

Анна Гусева. Екатерина Третьякова
Анна Гусева, Екатерина Третьякова
Алексей Ретинский
Алексей Ретинский
Анастасия Климова
Анастасия Климова
Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук
Юрий Сапрыкин
Юрий Сапрыкин

Хайлайтом вечера стало первое знакомство с новой духовной ораторией Теодора Курентзиса, работа над которой все еще продолжается. Премьера состоится в декабре в Москве и на Дягилевском фестивале в Перми.

В Доме Радио хор под управлением Курентзиса исполнил ее фрагмент, в который вошли «Песнь Пресвятой Богородице для двух голосов, хора, критской лиры и ударных» — на тексты молитв святителей Кирилла Александрийского и Космы Маиумского и фрагменты канона святителя Иоанна Евхаитского XI века — и Εωθινόν, «Утреннее песнопение» для меццо-сопрано, хора, аккордеона, фортепиано, органа и ударных.

Александр Малич, Анастасия Антоненкова
Анастасия Антоненкова, Александр Малич
Евгения Милова. Григорий Туманов
Евгения Милова, Григорий Туманов
Анатоль Вовк
Анатоль Вовк
Дарья Румянцева

Дарья Румянцева

Александра Новоселова
Александра Новоселова
Ксения Чилингарова
Ксения Чилингарова
Анастасия Каменская

Анастасия Каменская

Перед началом «концерта-ритуала» гостей попросили убрать телефоны: смартфоны можно было оставить в специальных ячейках или полностью отключить звук и вибрацию. Фотографировать происходящее в зале также запретили. Ораторию исполняли почти в полной темноте — свет экранов здесь был бы лишним.

А после — резиденты Дома Радио сыграли DJ-сеты. Закрытая встреча продолжилась для музыкантов, друзей и близкого круга партнеров musicAeterna.

Евгений Маленчев

Евгений Маленчев

Юра Питенин
Юра Питенин
Ксения Китаева

Ксения Китаева

Андреас Мустукис. Кирилл Архипов
Андреас Мустукис, Кирилл Архипов
София Парфенова
София Парфенова

Фото: Сергей Мисенко, Александр Андреев

Люди:
Анастасия Антоненкова, София Парфенова, Юрий Сапрыкин Александр Малич, Юра Питенин, Анастасия Климова, Анатоль Вовк, Анна Гусева, Андреас Мустукис, Алексей Ретинский, Анатолий Тимощук, Евгения Милова, Ксения Чилингарова, Александра Новоселова

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: