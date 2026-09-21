Светская премьера «Оперы нищих»: Максим Матвеев вернулся на театральную сцену!

На сцене Театра Пушкина — трехчасовая «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта и Курта Вайля в новейшей постановке Евгения Писарева: криминальный Лондон, полицейские и нищие, свадьба бандита Мэкки-ножа с Полли Пичем, живой оркестр, гротескный грим и костюмы в пыли. В прошедшие выходные в Москве Максим Матвеев впервые почти за шесть лет вышел на театральную сцену — и сразу с вокальной партией. Последний раз актер пел еще на третьем курсе Школы-студии МХАТ.
«Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта и Курта Вайля стала одним из главных театральных хитов XX века: авторы соединили драматический театр, кабаре, джазовые интонации, популярную музыку и социальную сатиру, а «Песня о Мэкки-Ноже» вышла далеко за пределы театральной сцены и стала мировым хитом. Писарев вернул спектаклю название «Опера нищих» — именно так в 1930 году Александр Таиров назвал первую российскую постановку «Трехгрошовой оперы» в Камерном театре, предшественнике Театра Пушкина. Для режиссера эта история еще и про преемственность: по словам Писарева, именно Таиров первым открыл Брехта русской публике. Постановка одновременно отсылает к истории самой площадки и к первой московской версии спектакля. Сюжет, однако, остался классическим. Сценографию собрал Зиновий Марголин, костюмы — Ольга Шаишмелашвили.
Примечательно, что Матвееву досталась роль с историей: в 1966 году Мэкки-ножа в знаменитой постановке Игоря Владимирова в Театре имени Ленсовета играл Дмитрий Барков, а Полли — Алиса Фрейндлих. В 2009-м в МХТ имени Антона Павловича Чехова к «Трехгрошовой опере» обратился Кирилл Серебренников, Мэкки-ножа сыграл Константин Хабенский — актер также был среди первых гостей премьеры.
Александра Урсуляк
Александр Матросов
Максим Матвеев, Анна Кармакова
Максим Матвеев
Анастасия Лебедева
Максим Матвеев
Мэкки-ножа Писарев изначально видел в Матвееве — его привлекла «нетипичная для Мэкки-ножа фактура» актера. К роли Матвеев готовился с педагогом по вокалу целый год; теперь поет на сцене вместе с живым оркестром.
«Возвращение на театральную сцену — это в каком-то смысле возвращение к профессии», — сказал Матвеев после премьеры. Для него возвращение получилось буквально музыкальным: сам актер вспоминал, что последний раз пел еще во время учебы.
Юрий Чурсин
Ольга Галактионова
Ксения Алферова
Виктор Вербицкий, Анна Бегунова, Владимир Большов
Михаил Швыдкой
Игорь Гордин
Нонна Гришаева
Три премьерных вечера — 17, 18 и 19 сентября — прошли с аншлагами. В зале заметили Елизавету Боярскую, которая пришла поддержать мужа с премьерой. «Вчера тайком от Максима приехала в Москву и сюрпризом пришла к нему на премьеру спектакля "Опера нищих" в Театре имени А. С. Пушкина. Когда я дарила ему цветы, он очень удивился и спросил: "Что ты здесь делаешь?" Конечно, я не могла пропустить это событие, — возвращение Максима на сцену после семи лет паузы в такой прекрасной роли и в таком замечательном театре», — прокомментировала актриса в социальных сетях.
«Невероятный, нечеловеческий уровень мастерства актеров», — поделилась артистка Виктория Исакова после финала.
Следующие показы «Оперы нищих» пройдут 13–15 октября и 17–20 ноября. Успевайте — уже сейчас билеты практически разобраны.
Фото: Егений Смирнов, Слава Новиков, Геворг Арутюнян и Екатерина Христова.
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