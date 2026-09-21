Светская премьера «Оперы нищих»: Максим Матвеев вернулся на театральную сцену!

«Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта и Курта Вайля стала одним из главных театральных хитов XX века: авторы соединили драматический театр, кабаре, джазовые интонации, популярную музыку и социальную сатиру, а «Песня о Мэкки-Ноже» вышла далеко за пределы театральной сцены и стала мировым хитом. Писарев вернул спектаклю название «Опера нищих» — именно так в 1930 году Александр Таиров назвал первую российскую постановку «Трехгрошовой оперы» в Камерном театре, предшественнике Театра Пушкина. Для режиссера эта история еще и про преемственность: по словам Писарева, именно Таиров первым открыл Брехта русской публике. Постановка одновременно отсылает к истории самой площадки и к первой московской версии спектакля. Сюжет, однако, остался классическим. Сценографию собрал Зиновий Марголин, костюмы — Ольга Шаишмелашвили.

Примечательно, что Матвееву досталась роль с историей: в 1966 году Мэкки-ножа в знаменитой постановке Игоря Владимирова в Театре имени Ленсовета играл Дмитрий Барков, а Полли — Алиса Фрейндлих. В 2009-м в МХТ имени Антона Павловича Чехова к «Трехгрошовой опере» обратился Кирилл Серебренников, Мэкки-ножа сыграл Константин Хабенский — актер также был среди первых гостей премьеры.