Красная дорожка «Полдень»: Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников

«Жук в муравейнике» ждал экранизации 47 лет — и вчера наконец добрался до «Октября»: в Москве прошел светский смотр сериала «Полдень» по повести братьев Стругацких. Клим Козинский («13 клиническая», «Первый номер») отправил героев в 2278 год, в метавселенную Мира Полудня. А чтобы его воплотить, команда построила физические декорации, снимала на натуре и собрала 11 цифровых локаций для LED-экрана площадью более 300 квадратных метров на кинозаводе «Москино». Столицу будущего режиссёр сделал подозрительно похожей на сегодняшнюю Москву — обновлённые фасады, идеальное благоустройство: кажется, Сергею Собянину осталось только дождаться премьеры. Сериал выйдет 1 октября на Okko и KION.