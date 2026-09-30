Красная дорожка «Полдень»: Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников

«Жук в муравейнике» ждал экранизации 47 лет — и вчера наконец добрался до «Октября»: в Москве прошел светский смотр сериала «Полдень» по повести братьев Стругацких. Клим Козинский («13 клиническая», «Первый номер») отправил героев в 2278 год, в метавселенную Мира Полудня. А чтобы его воплотить, команда построила физические декорации, снимала на натуре и собрала 11 цифровых локаций для LED-экрана площадью более 300 квадратных метров на кинозаводе «Москино». Столицу будущего режиссёр сделал подозрительно похожей на сегодняшнюю Москву — обновлённые фасады, идеальное благоустройство: кажется, Сергею Собянину осталось только дождаться премьеры. Сериал выйдет 1 октября на Okko и KION.
Леонид Ермольник
Клим Козинский
Слава Копейкин
Главных героев повести, Льва Абалкина и Макса Каммерера, сыграли краши нашего сердечка (и кавер-бои Собака.ru!) Максим Матвеев и Юрий Колокольников. Матвеев, кстати, изначально должен был играть Каммерера, но после прочтения сценария сам определился с ролью. Вжился в образ всерьез: три месяца тренировался и даже на время перестал общаться с окружающими — хотел почувствовать одиночество своего героя. На премьеру актер пришел в черном костюме, кожаных перчатках и очках в крупной оправе.
Данила Шарапов и Тина Канделаки
Софья Синицына
Евгений Сангаджиев, Ксения Андрианова
А Каммерер в итоге достался Юрию Колокольникову. Для роли актер искал состояние пустоты и кризиса, а визуальную подсказку нашел в портрете одного малоизвестного корейского художника — с грустным и отстраненным взглядом. На премьеру актер пришел с супругой Вильмой Кутавичюте.
Гавриил Гордеев, Илья Бурец, Максим Филатов
Илья Бурец и Максим Филатов
Лиза Моряк
Александра Урсуляк
Вильма Кутавичюте
А вот Алена, возлюбленная Каммерера, вполне могла сойти за гостью из 2278 года. Софья Синицына и художник по костюмам Татьяна Мамедова придумали для героини образ «иконы из будущего», а на премьеру актриса пришла в серебристом футуристичном платье с вырезами.
Фото: Анна Темерина, Ксения Угольникова
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