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Репортажи

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Красная дорожка «Полдень»: Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников

«Жук в муравейнике» ждал экранизации 47 лет — и вчера наконец добрался до «Октября»: в Москве прошел светский смотр сериала «Полдень» по повести братьев Стругацких. Клим Козинский («13 клиническая», «Первый номер») отправил героев в 2278 год, в метавселенную Мира Полудня. А чтобы его воплотить, команда построила физические декорации, снимала на натуре и собрала 11 цифровых локаций для LED-экрана площадью более 300 квадратных метров на кинозаводе «Москино». Столицу будущего режиссёр сделал подозрительно похожей на сегодняшнюю Москву — обновлённые фасады, идеальное благоустройство: кажется, Сергею Собянину осталось только дождаться премьеры. Сериал выйдет 1 октября на Okko и KION.

Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снигирь
Юрий Колокольников, Юлия Снигирь, Максим Матвеев
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников. Вильма Кутавичюте
Юрий Колокольников, Вильма Кутавичюте
Леонид Ермольник

Леонид Ермольник

Клим Козинский

Клим Козинский

Аглая Тарасова
Аглая Тарасова
Слава Копейкин

Слава Копейкин

Максим Матвеев. Чжан Ханьи
Максим Матвеев, Чжан Ханьи

Главных героев повести, Льва Абалкина и Макса Каммерера, сыграли краши нашего сердечка (и кавер-бои Собака.ru!) Максим Матвеев и Юрий Колокольников. Матвеев, кстати, изначально должен был играть Каммерера, но после прочтения сценария сам определился с ролью. Вжился в образ всерьез: три месяца тренировался и даже на время перестал общаться с окружающими — хотел почувствовать одиночество своего героя. На премьеру актер пришел в черном костюме, кожаных перчатках и очках в крупной оправе.

Сергей Горошко. Филипп Ершов
Сергей Горошко, Филипп Ершов
Лиза Шакира
Лиза Шакира
Сергей Сельянов
Сергей Сельянов
Данила Шарапов и Тина Канделаки

Данила Шарапов и Тина Канделаки

Софья Синицына

Софья Синицына

Александра Ремизова, Оксана Лаврентьева
Александра Ремизова, Оксана Лаврентьева
Сабина Ахмедова
Сабина Ахмедова
Святослав Рогожан
Святослав Рогожан
Евгений Сангаджиев, Ксения Андрианова

Евгений Сангаджиев, Ксения Андрианова

Стася Толстая (Венкова)
Стася Толстая (Венкова)
Ярослав Могильников
Ярослав Могильников
Оксана Лаврентьева, Александр Цыпкин
Александр Цыпкин, Оксана Лаврентьева

А Каммерер в итоге достался Юрию Колокольникову. Для роли актер искал состояние пустоты и кризиса, а визуальную подсказку нашел в портрете одного малоизвестного корейского художника — с грустным и отстраненным взглядом. На премьеру актер пришел с супругой Вильмой Кутавичюте.

Гавриил Гордеев, Илья Бурец, Максим Филатов

Гавриил Гордеев, Илья Бурец, Максим Филатов

Илья Бурец и Максим Филатов

Илья Бурец и Максим Филатов

Лиза Моряк

Лиза Моряк

Александра Урсуляк

Александра Урсуляк

Алена Водонаева
Алена Водонаева
Денис Симачев
Денис Симачев
Дмитрий Хрусталев
Дмитрий Хрусталев
Вильма Кутавичюте

Вильма Кутавичюте

А вот Алена, возлюбленная Каммерера, вполне могла сойти за гостью из 2278 года. Софья Синицына и художник по костюмам Татьяна Мамедова придумали для героини образ «иконы из будущего», а на премьеру актриса пришла в серебристом футуристичном платье с вырезами.

Анастасия Меськова и Михаил Вайнберг

Анастасия Меськова и Михаил Вайнберг

Иван Макаревич

Иван Макаревич

Валентина Ляпина

Валентина Ляпина

Анна Бегунова

Анна Бегунова

Генрих Мердер

Генрих Мердер

Фото: Анна Темерина, Ксения Угольникова

Люди:
Святослав Рогожан, Александра Ремизова, Лиза Шакира Сергей Сельянов, Максим Матвеев, Стася Толстая (Венкова), Сабина Ахмедова, Ярослав Могильников, Сергей Горошко, Аглая Тарасова, Оксана Лаврентьева, Александр Цыпкин, Дмитрий Хрусталев, Денис Симачев, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Алена Водонаева

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